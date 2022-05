Todo lo que debes recordar de 'Stranger Things' antes del estreno de la temporada 4 en Netflix.

El 27 de mayo se estrena por fin en Netflix el Volumen 1 de la esperada Stranger Things 4, un regreso que se ha hecho esperar desde que se estrenaron capítulos de la serie creada por los hermanos Duffer por última vez en verano de 2019. Guerras, pandemias y series, muchas series, han nublado nuestra mente desde entonces y para que no os perdáis ningún detalle en vuestro regreso a Hawkins, vamos a repasar dónde nos quedamos en la tercera temporada de la serie que más y mejor bebe del cine fantástico y juvenil de los 80.

Desde el estreno de su primera temporada el 15 de julio de 2016, Stranger Things se convirtió rápidamente en el gran fenómeno global que necesitaba Netflix para hacer de las plataformas de streaming la nueva normalidad de la industria audiovisual. A lo largo de sus tres temporadas, la producción ha recibido 39 nominaciones a los Emmy, ganando siete veces el premio más importante de la industria televisiva. Las tres temporadas emitidas hasta el momento han optado al Emmy a la mejor serie dramática.

Stranger Things nos lleva hasta los años 80 para contarnos una épica historia que empieza cuando un niño desaparece en el pequeño pueblo de Hawkins, Indiana, sin dejar rastro en 1983. En su búsqueda desesperada, tanto sus amigos y familiares como el sheriff local se ven envueltos en un enigma extraordinario: experimentos ultrasecretos, fuerzas paranormales terroríficas y una niña muy, muy rara...

Lo que pasó en 'Stranger Things 3'

Starcourt es el nuevo escenario estrella de 'Stranger Things 3'.

Hawkins, 1985. El pueblo celebra la inauguración del Starcourt Mall, un centro comercial que se convierte en el nuevo lugar de moda de la ciudad. El edificio (un guiño de los guionistas al boom por esos centros de ocio y consumo desenfrenado en la América de los 80) en realidad no es más que una tapadera para una base secreta de investigación de los rusos en los que se ha construido el primer portal al mundo del revés en Estados Unidos. En uno de los episodios un personaje soviético explica cómo en Rusia hay más puertas al otro mundo, pero ninguna de ellas es tan potente como la de Hawkins.

Cuando Steve, Dustin, Erica y Robin descubren la verdad, se lo cuentan a Hopper. El viejo sheriff prepara un plan con Joyce y Murray para adentrarse en la base y desactivar la máquina. Mientras, el centro comercial se acaba convirtiendo en el escenario de la batalla sobrenatural entre el Azotamentes, de vuelta en la serie como la gran amenaza de Hawkins, y el grupo de amigos liderado por una Once que ha perdido los poderes.

En Stranger Things 3 la pandilla crece gracias a Erica, la inteligente y sobrada de actitud hermana pequeña de Lucas; Robin, compañera de trabajo de Steve en el centro comercial que acaba a revelando al adolescente que no puede corresponder su interés sentimental porque a ella también le gustan las chicas, y Murray, el conspiranoico del pueblo que se convierte en un inesperado aliado cuando Joyce y Hopper se dan cuenta de que necesitan a alguien que hable ruso.

Billy se pasa la temporada poseído por el Azotamentes.

Durante toda la temporada los amigos sospechan que Dustin se ha inventado la existencia de Suzie, la novia que se echó en el campamento, pero el clímax de la temporada se guarda un as en la manga: la interpretación de los nuevos amantes de la icónica canción de La historia interminable a través de un walkie talkie juega un papel fundamental en la neutralización de la amenaza.

Cuando Once está a punto de morder el polvo ante el temible villano, uno de los habitantes de Hawkins parasitados por el Azotamentes se rebela y evita que la hija de Hopper sea asesinada. Es Billy, el hermano canalla e impertinente de Max, se redime sacrificándose tras conectar mentalmente con Once y compartir juntos un recuerdo feliz de su infancia.

Después de pasarse toda la temporada poseído por la criatura sobrenatural, el adolescente se aferra a su humanidad redescubierta y da una oportunidad a su hermana y compañía de ganar el tiempo necesario para que la criatura sea liquidada. Desgraciadamente, el monstruo se venga de la traición clavando uno de sus tentáculos en el corazón de Billy.

Esos minutos de desconcierto son aprovechados por Joyce para cerrar una puerta al mundo del revés que los villanos habían abierto en uno de los edificios subterráneos rusos de la ciudad gracias a una potente máquina. El problema es que hace falta un nuevo sacrificio y Hopper parece ser víctima colateral del poderoso arma que activa su amiga y potencial interés romántico.

Hopper muere (o no) en el final de 'Stranger Things 3'.

La última vez que vemos a los personajes están lidiando como pueden con las consecuencias de la enésima batalla contra las fuerzas oscuras que está a punto de borrar Hawkins del mapa. Joyce, Will y Jonathan se despiden de sus amigos y abandonan Indiana en busca de un nuevo hogar y un lugar que no les recuerde todas las tragedias que han vivido en los últimos años.

Con ellos se marcha una Once que, tres meses después de su muerte, sigue traumatizada por la falta de Hopper. En uno de los momentos más emocionales de la serie vemos cómo la voz en off del sheriff se despide de su hija a través de una carta que había escrito para preparar una conversación difícil con Once.

La escena postcréditos alimentó las esperanzas de los fans al llevarnos hasta una cárcel rusa situada en la península de Kamchatka. Dos guardias caminan junto a unas celdas para llevarse a un prisionero a un destino incierto. Uno se acerca a una de las puertas hasta que su compañero le dice “no, el americano no”. Meses después de la emisión de Stranger Things, los hermanos Duffer que Hopper vivía.

Cómo se reunirá Hooper (si es que lo consigue) con Once y sus viejos amigos es uno de los misterios que deben responder los nuevos episodios. No es el único: en ese mismo epílogo descubrimos que los rusos están a punto de comprobar en sus propias carnes los poderes del demogorgon. ¡Así es! Hay dos teorías en el aire: o el gran villano que Once destruyó al final de la primera temporada de Stranger Things sigue vivo u otro miembro de su especie está a punto de hacer de las suyas.

La marcha de los Byers pone en peligro el futuro de la relación sentimental entre Mike y Once por un lado, y Nancy y Jonathan por otro. ¿Serán capaces de superar la distancia? En Hawkins el noviazgo entre Lucas y Max puede verse afectado por la muerte del hermano mayor de ella, un joven con el que mantenía una relación desagradable pero que se sacrificó en el último momento para salvar a Once y sus amigos.

Otra de las grandes incógnitas que nos deja el gran final de Stranger Things es el futuro de los poderes de la niña. ¿Está preparada para una vida en la que es una niña corriente más? Todas esas preguntas y muchas otras están a punto de responderse con el estreno de los nuevos capítulos del fenómeno global de Netflix.

Tráiler de 'Stranger Things 4'

De qué va 'Stranger Things 4'

Con un guiño a una de las frases más eternas del cine ("Ya no estamos en Kansas", de El mago de Oz), Stranger Things confirmaba que, por primera vez en su historia, las tramas saldrían del ficticio pueblo de Indiana que alberga los horrores de la serie de Netflix. Han pasado seis meses desde la batalla de Starcourt, que sembró el terror y la destrucción en Hawkins. La pandilla de amigos se separa por primera vez, y todos intentan recuperarse a pesar de los problemas en el instituto. En esta época en la que se sienten tan vulnerables, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural, todo un misterio que, si se llegara a resolver, acabaría con los horrores del Mundo del Revés.

Nuevos personajes de la temporada 4

Nuevos actores de 'Stranger Things'. Netflix

En la cuarta temporada de Stranger Things regresarán Millie Bobby Brown (Once), Noah Schnapp (Will), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughin (Lucas), Winona Ryder (Joyce), Sadie Sink (Max), Charlie Heaton (Jonathan), Natalia Dyer (Nancy), Maya Hawke (Robin) y David Harbour (Hopper), pero también habrá numerosos fichajes en los próximos episodios.

Tres de ellos (Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco y Joseph Quinn) pasan a formar parte del elenco regular de la serie. Teniendo en cuenta la devoción de los hermanos Duffer por el cine de los años 80, será divertido ver qué harán con Robert Englund, el inolvidable Freddy Krueger, el asesino de la saga Pesadilla en Elm Street.

• Jamie Campbell Bower (La saga Crepúsculo) es Peter Ballard, un hombre bondadoso que trabaja como paramédico en un hospital psiquiátrico. Cansado de la brutalidad de la que es testigo cada día, ¿será capaz de hacer algo al respecto?

• Eduardo Franco (Súper empollonas) es Argyle, el nuevo mejor amigo de Jonathan, un drogadicto amante de la diversión que entrega, con orgullo, deliciosas pizzas para Surfer Boy Pizza.

• Joseph Quinn (Catalina la Grande) es Eddie Munson, un audaz metalúrgico de los 80 que dirige el Club Hellfire, el club oficial de D&D de la escuela de Hawkins. Odiado por los que no le entienden, y querido por los que sí lo hacen, Eddie se encontrará en el aterrador epicentro del misterio de esta temporada.

• Sherman Augustus (Westworld) es el teniente coronel Sullivan. Un hombre inteligente, que no se anda con tonterías y que cree saber cómo acabar con el mal en Hawkins de una vez por todas...



• Mason Dye (Los Goldberg) es Jason Carver. Jason parece tenerlo todo... Es guapo, rico, una estrella del deporte y sale con la chica más popular del colegio. Pero cuando un nuevo mal amenaza Hawkins, el perfecto mundo de Jason comenzará a desmoronarse...

• Nikola Djuricko (En tierra de sangre y miel) es vida a Yuri, un sórdido e impredecible contrabandista ruso al que le encantan los chistes malos, el dinero en efectivo y la mantequilla de cacahuete crujiente.



• Robert Englund (Pesadilla en Elm Street) es Victor Creel, un hombre perturbado e intimidante que fue internado en un hospital psiquiátrico tras cometer un terrible asesinato en los años 50.

• Tom Wlaschiha (Juego de tronos) es Dimitri, un guardia de prisión ruso que se hace amigo de Hopper. Dimitri es inteligente, astuto y encantador, pero… ¿se puede confiar en él?

Los siete primeros episodios de 'Stranger Things 4' se estrenan el 27 de mayo en Netflix. Los dos restantes llegarán el 1 de julio. Las tres temoradas anteriores ya están disponibles.

