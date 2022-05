Sony confirma que 'Horizon' será serie en Netflix, 'God of War' en Amazon y anuncia una de 'Gran Turismo'

Después de éxitos como Arcane o The Witcher en Netflix, los videojuegos continúan llamando la atención de los productores de ficción en streaming. Sony ha confirmado en una sesión informativa para inversores que God of War será serie de televisión en Amazon Prime Video, Horizon Zero Dawn en Netflix y también ha anunciado una basada en Gran Turismo, esta última sin plataforma asociada por el momento.

La serie de God of War tiene detrás al equipo creativo de la serie de ciencia ficción The Expanse, encabezado por Mark Fergus y Hawk Ostby, nominados al Oscar por la película Children of Men y coautores del guion de Iron Man. De Horizon Zero Dawn y Gran Turismo no se han adelantado más detalles por el momento.

Estos proyectos se unen a otros títulos de PlayStation que también tendrán adaptación televisiva y ya están en distintas fases de desarrollo, como The Last of Us, con Pedro Pascal y Bella Ramsay como protagonistas para HBO Max; y Twisted Metal, que protagonizará Anthony Mackey en Peacock; por lo que el estudio de videojuegos ha optado por no trabajar exclusivamente con ninguna plataforma en particular.

La adaptación de Craig Mazin (Chernobyl) de The Last of Us es uno de los proyectos más ambiciosos de HBO Max y su estreno se espera para algún momento de 2023. Twisted Metal, por su parte, ha sumado recientemente a Neve Campbell a su elenco, interpretando el papel de Raven; junto a Stephanie Beatriz como Quiet y Thomas Harden Church como el Agente Stone.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan