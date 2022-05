Eric Kripke, creador de 'The Boys': "Si los superhéroes realmente existieran, serían lo peor"

Eric Kripke junto a Karl Urban en el rodaje de 'The Boys'. Amazon Prime Video

Ya queda poco para el regreso de The Boys. Tras el pequeño aperitivo que tuvimos con la serie animada The Boys Presents: Diabolical, Amazon Prime Video estrenará la tercera temporada de su ficción estrella de superhéroes el próximo 3 de junio

Creada por Eric Kripke a partir de los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Con el objetivo de pararles los pies, surge el grupo de vigilantes The Boys, que harán lo posible por evitar que sigan perjudicando a la sociedad con su abuso del poder.

Con motivo del inminente estreno de la tercera temporada, SERIES & MÁS pudo hablar con el showrunner y creador de la serie Eric Kripke, que nos contó algunos detalles sobre la nueva temporada, cómo aborda el proceso de adaptación de los cómics y cuál será el futuro más próximo del universo de The Boys.

La serie se vuelve cada vez más violenta y gore

A lo largo de la nueva temporada, los protagonistas continuarán con su búsqueda para exponer la verdad sobre Los Siete -el gran grupo de superhéroes protagonista- y Vought, el conglomerado que los controla desde que nacieron. Como si de marionetas se tratasen, la compañía Vought les maneja a su antojo, a cambio de encubrir sus secretos más oscuros, pero los de The Boys siguen dispuestos a acabar con sus mentiras de una vez por todas.

Sobre los nuevos episodios de la serie y su tono cada vez más gore y violento, el showrunner Eric Kripke explicó que el equipo de guionistas "pasan el tiempo pensando en cómo profundizar y cómo hacer que los personajes evolucionen, y también en cómo revelar algunos aspectos y facetas que nunca antes habíamos visto de ellos".

Kripke contó que es entonces cuando se plantean "cuál sería la acción o el drama que surgiría dentro de la evolución del personaje" y que "eso les lleva a la locura más absoluta". Sin embargo, también hizo hincapié en que "la mayoría de estas escenas se basan en la verdad y en lo que sucedería en realidad si fueras un superhéroe, tuvieras ese tipo de poder y estuvieras en esa situación", porque para él "no es algo bonito que alguien tenga ojos con rayos láser".

Una adaptación es una carrera de obstáculos

Eric Kripke en el rodaje de la serie. Amazon Prime Video

Una de las paticularidades que caracterizan a the Boys es que, aunque está basada en los cómics originales de Garth Ennis y Darick Robertson, se añadieron ciertos cambios durante el proceso de adaptación. Con respecto a este tema, Eric Kripke se refirió a él como algo "muy estresante" y como algo que "odia y le encanta al mismo tiempo".

"Entré a The Boys de una forma ingenua, pensando que era genial, porque no tendría que inventar nada y pensando que tendría todo este material y todas estas grandes ideas para trabajar con ellas", contó Kripke. "Sin embargo, todo resultó ser más complicado de lo que parecía, y en lugar de trabajar en un campo abierto, me encontré con una carrera de obstáculos".

"Adoro The Boys, pero también corro el riesgo de ser la persona que arruine la serie", confesó el showrunner, viendo que los cómics y la serie deben concebirse como cosas diferentes, porque "los cómics juegan con el concepto del espacio y las películas se mueven en el del tiempo, y no funcionaría plasmar el cómic en pantalla de una forma literal".

"Amazon, el mercado y el entorno audiovisual exigían una historia serializada de ocho episodios, y tuve que crear una especie de historias más largas que lo que se narra en el cómic y que, con suerte, fueran fieles al espíritu", recordó, comentando también que "luego escoge los momentos que más le gustan o que cree que les gustará ver a los fans y trata de ponerlos en ese marco".

En definitiva, Eric Kripke supo ver que, aunque haya personas que piensen que está arruinando el cómic, lo que ha aprendido es que "a él le encanta leer el cómic, pero que lo que está haciendo no es hacer otro cómic, sino una interpretación del mismo, que es algo completamente diferente".

El proceso de escribir a los diferentes personajes

Profundo, en la tercera temporada de 'The Boys'. Amazon Prime Video

Eric Kripke tuvo cierta dificultad a la hora de escoger a un personaje preferido, porque para él "todos son geniales y un pozo muy profundo lleno de talento" y siempre "es un placer poder escribir para ellos y darle más profundidad". Sin embargo, a la hora de pensar en el que fue más fácil de escribir, Kripke no dudó en escoger a Profundo.

"Sus historias son tan absurdas y ridículas..." describió entre risas. "Otros personajes se pasan el tiempo atornillando sus vidas emocionales y sus contradicciones, y luego ves que Profundo quiere rescatar a un delfín, y eso resulta mucho más fácil y divertido de contar".

Una visión realista de lo que serían los superhéroes

A- Train en una de las secuencias de la nueva temporada. Amazon Prime Video

"En mi opinión, si los superhéroes realmente existieran, serían lo peor", dijo tajante Eric Kripke. "El hecho de que muchos cómics quieran estirar cuán puras son estas personas y cuán desinteresadas es solo una idea horrible y realmente mala para el planeta", continuó. "Si realmente fueras Superman y fueras mucho más poderoso que cualquier otro ser humano, comenzarías a tener una desconexión sociópata de la realidad y dejarías de relacionarte con otras personas como un ser humano".

Kripke aclaró que "en la serie toman la idea de los superhéroes como personas que están en el mundo y que tienen todos los problemas psicológicos que tienen los humanos". De esta manera "Patriota empieza a no verse a sí mismo como un humano" y todo queda reducido a la metáfora de "un atleta profesional, que solo es bueno si es el más rápido y siempre está luchando por mantenerse en la cima".

Finalmente, zanjó su argumento diciendo que "sería una mierda ser un superhéroe y que sería todavía peor para nosotros que existieran los superhéroes".

El universo de 'The Boys' en el futuro

Los protagonistas de 'The Boys'. Amazon Prime Video

Finalmente, Eric Kripke se centró en cómo será el futuro de la serie, que ya ha confirmado la puesta en marcha de un spin-off. "Quiero seguir explorando el universo de The Boys, porque creo que es un lugar muy interesante", declaró. "No solo por el cómic, sino por la forma en la que el mundo está evolucionando, esta distopía tan extraña que es la serie resulta casi idéntica a la realidad en la que vivimos, porque este mundo extraño en el que nos encontramos está a medio camino entre el autoritarismo y la celebridad".

Kripke expresó que está "especialmente preparado para contar una historia sobre el momento exacto en el que estamos viviendo" y que "le parece ilimitado el entramado de The Boys".

El showrunner puso el ejemplo del spin-off de la serie que ya se está rodando, adelantando que abordará "cómo es la vida universitaria para los jóvenes superhéroes en una universidad dirigida por Vought" y que mostrará "toda una serie de problemas emocionales con los que deben lidiar". Para él "este universo puede ir a cualquier parte" y cree que "pueden ser una mini maravilla realmente pervertida".

La tercera temporada de 'The Boys' se estrena el 3 de junio en Amazon Prime Video. Las dos primeras temporadas están disponibles en su catálogo.

