La serie basada en 'El Decamerón' ya está en Netflix: comedia y sexo en tiempos de pandemia medieval

Es 1348, la peste negra azota la peste negra azota con fuerza la ciudad de Florencia y un grupo de nobles se retira junto a sus sirvientes a una majestuosa villa a la campiña italiana para disfrutar de unas espléndidas vacaciones mientras esperan a que acabe la epidemia. Lo que comienza como un desenfreno sexual regado con vino degrada en una carrera por la supervivencia. Esa es la premisa de El Decamerón, la nueva serie de Netflix.

Kathleen Jordan, que se inspiró muy libremente en la famosa colección de relatos que escribió Giovanni Boccaccio, explora en esta "comedia negra estilo telenovela" de ocho episodios el tema más que actual de la lucha de clases en tiempos de pandemia, devolviendo así al espectador a tiempos de la cuarentena, pero como nunca los había visto.

La idea de la adaptación

Publicado por primera vez en Italia a mediados del siglo XIV, El Decamerón narra la historia de un grupo de nobles y sus sirvientes que se refugian en la gran Villa Santa, a las afueras de Florencia, mientras la peste negra hace estragos en 1348.

Para pasar el tiempo, se turnan para contarse historias entre ingeniosas y desenfrenadas. La serie tiene una premisa similar, pero con un giro propio de El señor de las moscas: a medida que pasa el tiempo y las normas sociales se agotan, la orgía de riqueza y licor se convierte en una lucha por la supervivencia.

El germen del proyecto surgió del deseo de explorar temas de disparidad de clases. "En tiempos de crisis, el abismo entre los que tienen y los que no tienen se hace cada vez más grande", explica Jordan. "Obviamente, eso es algo que hemos visto en los últimos años, en particular con COVID", dijo la creadora a Tudum de Netflix.

Pero no todo es peste negra en Villa Santa. Jessica Plummer, que interpreta a la noble Filomena, comparó las travesuras y tonterías de la serie con un reality show muy popular en Estados Unidos. "Piensa en Love Island, pero en la época medieval", dice. "Mucho drama, mucho sexo, mucha locura".

'El Decamerón' | Tráiler español

Delante y detrás de cámaras

Dado el tono del proyecto, para el reparto se eligió a actores con talento para la comedia, como Tony Hale (Veep, Being the Ricardos), Zosia Mamet (The Flight Attendant, Girls) y Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls) entre otros.

El Decamerón está producida por la compañía de Jenji Kohan (GLOW, Orange Is the New Black), Tilted Productions. Michael Uppendahl, que ha trabajado en series como Ratched y American Crime Story, se pone tras la cámara para dirigir los episodios.