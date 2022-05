Lo que se sabe de la serie ‘Andor’ de Star Wars, el tráiler y la fecha de estreno en Disney+

Cassian Andor en la película 'Rogue One'. Disney+

Andor ya tiene tráiler y fecha de estreno en Disney+. La nueva serie de la franquicia Star Wars y Lucasfilm presentó sus primeras imágenes en el panel de la Star Wars Celebration, donde se anunció el lanzamiento de la ficción para el 31 de agosto de este mismo año.

En ella conoceremos más a fondo la historia de Cassian Andor -interpretado por Diego Luna-, un héroe al que vimos por primera vez en Rogue One: Una historia de Star Wars. Andor era un soldado, piloto y oficial de inteligencia de la Alianza Rebelde, muy capacitado a la hora de moverse por los lugares más recónditos de la galaxia.

Una nueva perspectiva de la galaxia

'Andor' | Tráiler | Disney+

Andor tiene lugar antes de los acontecimientos de Rogue One y explora una nueva perspectiva de la galaxia Star Wars, centrándose en el trayecto de Cassian Andor. La serie cuenta cómo nació la Rebelión en contra del Imperio y cómo las personas y los planetas se involucraron en ella. Esta es una era llena de peligro, decepción e intriga donde Cassian emprenderá un camino que lo convertirá en un héroe rebelde.

En una de sus declaraciones sobre la serie, Diego Luna confesó que "es bueno entrar en una historia de la que ya conoces el final", porque "ahora puedes tomar los matices y las capas". Para él "es divertido hacer algo que no se trata solo de llegar al final, sino de retrasarlo".

El equipo tras las cámaras

Genevieve O’Reilly en 'Andor'. Disney+

El creador y showrunner de la serie es Tony Gilroy, (Rogue One). En el equipo de guionistas destacan Stephen Schiff (The Americans), Beau Willimon (House of Cards) y Dan Gilroy (Kong: La Isla Calavera).

En el reparto destaca Diego Luna, al que se unen Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough y Kyle Soller. Los productores ejecutivos de la serie son Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna y Michelle Rejwan.

