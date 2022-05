Disney+ estrenará todas estas series de Star Wars entre este año y 2023

Los mundos de Star Wars cada vez se expanden más y van creciendo las historias que nos hacen viajar a "una galaxia muy muy lejana", ya sea desde las salas de cine o desde la plataforma Disney+. Con la llegada de Mando y Grogu, The Mandalorian dio el pistoletazo de salida de la franquicia en televisión y abrió la veda para que llegaran muchas otras producciones, personajes e historias, como el caso de la más reciente El libro de Boba Fett.

Sin embargo, no serán las últimas noticias que tengamos del universo Star Wars en este 2022, que ya ha anunciado la fecha de estreno de la serie Obi-Wan Kenobi. Junto a ella, se han confirmado los grandes títulos que veremos próximamente, y desde SERIES & MÁS recopilamos los que han sido anunciados y esperamos ver en algún momento del 2022 o a lo largo del 2023.

Qué es el 'May the 4th be with you'

El 4 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial de Star Wars. Su origen tuvo lugar hace unos 40 años en el Reino Unido tras el estreno de la primera película de la saga, cuando Margaret Thatcher había sido nombrada recientemente primera ministra del país.

El London Evening News publicó un nota en la que los miembros del Partido Conservador de Reino unido felicitaban a Thatcher con el mensaje “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations”, haciendo un juego de palabras con el 4 de mayo y la mítica frase de la saga "May the force be with you", “que la fuerza te acompañe” en español.

Desde ese día se aprovecha la fecha para realizar homenajes, maratones de sus películas, festivales y todo tipo de celebraciones que giran entorno al universo Star Wars.

Todas las series de Star Wars anunciadas por el momento

'Obi-Wan Kenobi'

Obi-Wan Kenobi en la saga de películas.

Después de la clásica saga de películas que ya ocupa las estanterías de los fans en todo el mundo, surgió la posibilidad de que el personaje de Obi-Wan Kenobi tuviera su propia película, tal y como ocurrió con otros como Han Solo. El Maestro Jedi siempre ha sido uno de los protagonistas más queridos, y aunque no tendrá una película, sí que podrá contar su historia a través de una serie.

Ewan McGregor volverá a ponerse en la piel del Obi-Wan, que a lo largo de seis capítulos, desvelará lo que le ocurrió al personaje diez años después de que tuvieran lugar los hechos de la película Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith y Anakin Skywalker pasara al lado oscuro.

Fecha de estreno: 25 de mayo

'Andor'

Cassian Andor tendrá su propia serie.

En esta serie precuela de Star Wars: Rogue One seguimos los pasos del piloto Cassian Andor (Diego Luna) durante sus años de formación con La Rebelión. La producción explora los hechos que ocurrieron cinco años antes de la película, justo cuando los rebeldes comenzaron a poner en marcha sus planes para derrocar al Imperio.

Junto a Diego Luna, se ha confirmado la participación de otros actores de la saga Star Wars como Genevieve O’Reilly y Alan Tudyk.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022

'La remesa mala' - Temporada 2

Así es 'La remesa mala', la nueva serie de 'Star Wars'.

La serie de animación creada por Dave Filoni seguía los pasos de una "mala remesa" de clones experimentales, que deben abrirse camino a través de una galaxia en constante evolución. La Guerra de los Clones ha comenzado y las consecuencias alcanzan límites insospechados. En la nueva temporada, la peculiar Fuerza Clon 99 regresa a la pantalla, que después de los últimos episodios, tendrán que cumplir una nueva misión de la que aún se desconocen más detalles.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022

'Star Wars: A Droid Story'

C3PO y R2D2 en las películas de Star Wars.

Esta nueva serie de animación le dará aun más protagonismo a los entrañables droides R2D2 y C3PO. Los icónicos robots vivirán sus propias aventuras, siendo los líderes de un épico viaje en el que guiarán a un nuevo personaje para cumplir una misión secreta.

Fecha de estreno: A lo largo de 2022

'The Mandalorian' - Temporada 3

Mando y Grogu, los protagonistas de 'The Mandalorian'. Disney+

La primera serie en acción real de Star Wars continúa con más episodios. Recordamos que la producción se ambienta justo después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, siguiendo los pasos de un cazarrecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los mandalorianos, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.

Tras los impactantes últimos episodios de El libro de Boba Fett, John Favreau y Dave Filoni traerán de vuelta a Mando (Pedro Pascal) a bordo de su nave, retomando la historia después del épico y emotivo final de la segunda temporada. Aún se desconoce cuál será la trama de la nueva entrega, pero es posible que continúe combinando a los personajes de Luke Skywalker, Grogu y Mando, conectando los hechos cada vez más con la película Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza.

Fecha de estreno: Finales de 2022 o principios de 2023

'Rogue Squadron'

La Rogue Squadron, en una de las películas de la saga.

Dirigida por Patty Jenkins (Wonder Woman), esta será la primera película dirigida por una mujer, y se centrará en una nueva generación de pilotos de combate estelares. Todos ellos arriesgan su vida cada día en un emocionante viaje de alta velocidad en el que no existen los límites. Estos pilotos pertenecen a La leyenda del Escuadrón Pícaro, una de las historias más admiradas por los fans de la saga y una de las futuras nuevas eras de la franquicia.

Fecha de estreno: Finales de 2023

'Ahsoka'

Ashoka Tano en 'The Mandalorian'.

La serie spin-off de The Mandalorian seguirá los pasos de la Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson), que en su momento fue aprendiz de Anakin Skywalker antes de que éste se transformara en Darth Vader. Se espera que la producción se sumerja en la historia de Ashoka, profundizando en su pasado, algo todavía desconocido para los fans de Star Wars.

Los episodios que la componen han sido escritos por Dave Filoni (The Mandalorian) y traerán de vuelta al actor Hayden Christensen, que interpretaba a Anakin Skywalker en la trilogía de películas originales. Además, se situarán en la misma línea temporal que la serie protagonizada por Mando y Grogu.

Fecha de estreno: A comienzos de 2023

'The Acolyte'

Logotipo de 'The Acolyte'.

Leslye Headland (Russian Doll) firma los guiones de esta serie en clave de thriller, donde conoceremos por primera vez los oscuros secretos de la Fuerza. En esta producción se contará cómo surgió y, lo más importante, cómo fue capaz de emerger el lado oscuro durante los últimos días del gobierno de la Alta República.

Fecha de estreno: A lo largo de 2023

'Lando'

El personaje de Lando Calrissian tendrá su propia serie después de acompañar al mítico Han Solo.

Creada por Justin Simien (Queridos blancos), Lando nos sitúa en un momento crítico de la última trilogía de Star Wars, tras la que Luke Skywalker y Lando Calrissian serán los últimos representantes humanos que quedan de las películas originales. La leyenda de los Jedi continúa viva a través The Mandalorian, y será en Lando donde conoceremos el contrapunto canalla de la historia. Donald Glover recuperaría al carismático personaje, al que veremos después de viajar junto a su amigo y compañero de aventuras Han Solo.

Fecha de estreno: Posiblemente en 2023

