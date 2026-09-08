Un testigo del asesinato del 'Migalo' a Tomás, maquinista de Renfe, tras 18 días de búsqueda: "Quiero que lo arresten ya"

“Me he marchado de la Región de Murcia porque tengo miedo de que 'El Migalo' venga a buscarme”.

La afirmación es tan cruda como sincera porque Miguel Cortés del Cerro, alias ‘El Migalo’, suma 18 días en busca y captura tras matar –supuestamente- de un plomazo a su amigo de la infancia: Tomás David Martínez Carrillo, maquinista de Renfe.

EL ESPAÑOL ha entrevistado a uno de los testigos de una salida de farra que empezó en las Fiestas de San Bartolomé en Librilla, el viernes 21 de agosto, y que acabó teñida de sangre, el sábado 22, en la supuesta casa okupa de 'El Migalo' en Alhama de Murcia.

“Estamos hablando de un asesinato y entiendo que todo esto se debería llevar con más rapidez para detener a Miguel [alias ‘El Migalo’] porque no es un robo: Tomás ha muerto”, reflexiona este testigo, con la condición de atender a este diario desde el anonimato porque teme por su vida.

Y no es para menos porque ‘El Migalo’ (Alcantarilla, 1993) arrastra 30 detenciones a sus espaldas por robos con fuerza, tenencia de armas, violencia de género sobre tres mujeres...

“Yo no sabía que tenía ese historial”, sentencia esta persona que ha puesto tierra de por medio de su residencia habitual, sin informar a sus allegados de su paradero. "No cojo el teléfono a nadie ni respondo al WhatsApp desde que mataron a Tomás". "Estoy tratando de evadirme de todo esto". Tan solo atiende su móvil si la llamada procede de un familiar.

El difunto Tomás David, maquinista del AVE, junto a la imagen de la reseña policial de 'El Migalo' que sigue en busca y captura por su asesinato. Cedidas

- ¿Por qué se desplazaron a la casa de ‘El Migalo’ aquel sábado 22 de agosto?

- Testigo: Estábamos en las fiestas de Librilla y Miguel llamó por teléfono a Tomás porque los dos eran amigos. Nos invitó a tomar algo.

Tomás David, de 35 años, y 'El Migalo', de 33 años, se conocían desde niños porque los dos residían en la misma calle de la pedanía murciana de Javalí Nuevo y fueron juntos al Colegio Río Segura.

Aunque sus vidas fueron por derroteros bien distintos. El primero se decantó por los libros, aprobando una oposición en Renfe, como maquinista de trenes de mercancías o del AVE. Y el segundo cambió las aulas por delinquir: robando palomos, desvalijando casas...

De forma que el difunto Tomás David, su primo y un amigo, decidieron conducir algo más de veinte kilómetros, para rematar en Alhama de Murcia la salida nocturna por las fiestas patronales de Librilla.

En el inmueble presuntamente okupado por El Migalo en el paraje alhameño de Casas del Aljibe también estaba su novia y un amigo suyo.

“La novia de Miguel estaba en una habitación”, subraya este asistente a la fiesta que acabó en tragedia. “Nos estábamos tomando unas cervezas y unos cubatas”, resume.

Aunque otros asistentes disfrutaban -supuestamente- del consumo de drogas porque la Guardia Civil confirma a EL ESPAÑOL que en esa casa “se intervinieron unos gramos de cocaína y hachís”.

- ¿Qué pasó en la conocida como casa okupa de 'El Migalo'?

- Testigo: Estábamos tranquilamente, bebiendo una cerveza, y de un momento a otro, Tomás discutió con Miguel, pero sin llegar a las manos. Solo discutían.

La fachada del inmueble okupado por 'El Migalo' en el Paraje de Casas del Aljibe en Alhama de Murcia. Cedida

- ¿Por qué discutieron Tomás David y ‘El Migalo’?

- Ocurrió a la hora y media de estar en la casa. Tomás manchó con su cubata al amigo de ‘El Migalo’. Fue sin querer. El amigo de ‘El Migalo’ pasó por al lado de Tomás y le manchó la manga de la camisa.

Como Tomás había manchado a un amigo de ‘El Migalo’, la reacción de ‘El Migalo’ fue pegarle a un amigo de Tomás. Le pegó porque sí: ‘Tú manchas a mi amigo, yo le pego a tu amigo’. Le dio un puñetazo.

Yo estaba detrás y lo vi todo. Tomás le dijo a 'El Migalo': '¿Qué estás haciendo?' '¿Qué haces?' Se puso en medio, intentó mediar y en una de esas, ‘El Migalo’ sacó la escopeta y le pegó un tiro.

- ¿De dónde sacó la escopeta?

- Cuando llegamos a la casa, vi que la escopeta la tenía en una especie de salón-cocina. Luego la quitó de allí. No sé de dónde sacó la escopeta ni en qué momento la cogió. Cuando estaban discutiendo, Miguel ya llevaba la escopeta en las manos. Todo pasó en un minuto.

Empezaron a discutir dentro y poco a poco, Tomás y 'El Migalo' se salieron al patio con la trifulca. Yo fui detrás de ellos. A los diez segundos, me pareció escuchar a ‘El Migalo’ decirle a Tomás: '¿Quieres ver cómo te pego un tiro?' Y le disparó.

Tomás, en todo momento, solo quiso mediar y atajar la discusión para que no fuera a más.

- ¿Cómo reaccionaron tras el disparo?

- Salimos corriendo de la casa porque Tomás estaba muerto. Vimos un camino y nos metimos por ahí. Mi amigo y yo corrimos todo lo que pudimos. Yo no miraba atrás. Solo escuchaba a mi amigo: ‘¡Qué viene, qué viene...!

Yo llevaba el teléfono encima, llamé al 112 y les dije que habían disparado a Tomás, que enviasen una ambulancia y que nos localizasen. No sabíamos ni dónde estábamos. Me imagino que Emergencias geolocalizó la llamada.

Una ambulancia cubriendo una emergencia en una imagen de archivo. 061

Ese disparo a bocajarro fue mortal para Tomás David porque murió casi al momento, de un plomazo en el pecho.

Eran las cuatro de la tarde de aquel sábado 22 de agosto, cuando la bautizada como 'casa de los okupas' en el Paraje de Casas del Aljibe escribía su capítulo más luctuoso, tras haber sido escenario de una redada de la Guardia Civil por producción clandestina de marihuana.

Desde entonces, Miguel Cortés del Cerro, alias ‘El Migalo’, suma 18 días en busca y captura. Su foto circula entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local con la advertencia de extremar las medidas de seguridad si algún agente se lo cruza porque huyó con la escopeta con la que disparó a Tomás: el maquinista de Renfe.

Durante este tiempo se han incrementado los controles por carreteras de la Región de Murcia y varias poblaciones. La búsqueda de El Migalo tiene como puntos calientes Javalí Nuevo y Alcantarilla, así como el Campo de Cartagena, debido a que tiene conocidos que le podrían dar cobertura.

Todo ello, a pesar de que estarían incurriendo en un delito de encubrimiento castigado con pena de cárcel. La otra vía de búsqueda de 'El Migalo' se centra en Andalucía porque Alhama de Murcia está cerca de la Autovía del Mediterráneo (A-7).

De hecho, el alcalde pedáneo de Casas del Aljibe, Francisco Robles, afirma a este diario que "varias vecinas vieron al Migalo conduciendo como un loco su Porsche Cayenne". "Aquel sábado, escucharon varios disparos en la casa de los okupas y luego vieron al Migalo salir con su Porsche hacia la carretera".

El cartel de 'El Migalo' que están difundiendo los amigos por redes sociales. E. E.

La Policía Judicial está analizando cámaras de tráfico para ver si 'El Migalo' tomó la A-7 con su Porsche Cayenne y qué ruta siguió el autor de un crimen que ha conmocionado a toda la plantilla de Renfe, así como a los vecinos de Javalí Nuevo.

Los amigos de Tomás David están difundiendo en redes sociales, como Facebook, un cartel con el rostro del sospechoso y sus característicos tatuajes, para aportar información de interés a la investigación llamando al número 062 de la Guardia Civil: "Tu información puede ayudar. No olvidemos, no callemos".

Una de esas amigas explica el motivo por el que han emprendido esta iniciativa: "Nos gustaría que se siguiera hablando de lo ocurrido y que no quede en el olvido, por la memoria de Tomás, para que se haga Justicia".

"Hay que seguir dando voz al caso para que los Cuerpos de Seguridad del Estado hagan todo lo posible por dar con el paradero de ese despojo humano. Sería un alivio para la familia y los allegados de Tomás, saber que se ha hecho Justicia después de una tragedia tan grande".

Lo mismo opina el testigo de la muerte del bautizado como 'crimen del maquinista': "Los primeros días tras la muerte de Tomás, me decían que 'El Migalo' había huido a Jaén o Sevilla. Quiero que lo arresten ya. Ha cometido un asesinato".