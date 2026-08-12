Tráfico denuncia por exceso de velocidad a 4 guardias civiles movilizados en un atraco y el fiscal lo archiva: "Es inaudito"

Una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en una carretera de Granada, controlada por un radar. AUGC

Tenían que dar un frenazo para respetar el límite de velocidad de la carretera o mantener el pie puesto en el acelerador para atajar un atraco. Los guardias civiles tuvieron clara cuál era la prioridad, pero en la Agrupación de Tráfico les abrieron un atestado para denunciarles por exceso de velocidad tras ser cazados por un radar.

"Se enviaron informes con la novedad y las incidencias que justificaban la actuación, pero desde un despacho se dijo que se tramitara el atestado de Tráfico", tal y como denuncian desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

De hecho, se procedió a la apertura de diligencias judiciales contra los cuatro agentes de la Guardia Civil que iban en las dos patrullas que fueron cazadas por un radar, en una vía interurbana, que estaba limitada a 80 kilómetros por hora.

La Central Operativa de Servicios (COS) alertó de que se estaba produciendo un atraco en una localidad de la provincia de Granada, sobre las tres de la madrugada.

El aviso era tan grave que se movilizaron las dos patrullas más cercanas para intentar cortar todas las vías de escape de los atracadores. Durante el trayecto, los vehículos rotulados de la Guardia Civil superaron el límite de velocidad y fueron fotografiados por un radar.

A pesar del riesgo que corrieron, para intentar llegar a tiempo para abortar el atraco, los ladrones lograron huir. Pero ese servicio no había terminado porque el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de Sevilla ordenó la instrucción de diligencias penales contra los cuatro componentes de ambas patrullas.

Un miembro del GIAT en una imagen de archivo. Guardia Civil

"Lejos de entender el contexto operativo en el que se produjo la actuación, se ordenó la instrucción de diligencias penales contra los componentes de ambas patrullas, pese a que existían informes oficiales que justificaban plenamente el exceso de velocidad por encontrarse en un servicio urgente", según lamenta AUGC.

"Se procedió a abrir diligencias urgentes". "Esta decisión no constituía una simple cuestión administrativa. La instrucción de diligencias exponía a los agentes a las consecuencias previstas para un posible delito contra la seguridad vial".

Penas de cárcel

De forma que un mes y medio después de aquella intervención, los cuatro guardias civiles fueron citados para comparecer en un juzgado de Granada para prestar declaración por un delito de exceso de velocidad.

De haberse apreciado responsabilidad penal por ese exceso de velocidad, los agentes podían haberse enfrentado a penas de cárcel de 3 a 6 meses, una multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad durante un periodo de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de uno hasta cuatro años.

"El fiscal que vio el atestado dijo que en treinta años no había visto nada igual: era inaudito", tal y como recalca un portavoz de AUGC. Prueba de ello es que el Ministerio Público pidió archivar las diligencias y la jueza actuó en consecuencia.

¿Intereses ocultos?

La Asociación Unificada de Guardias Civiles se pregunta si detrás de ese atestado de la Agrupación de Tráfico existen intereses ocultos porque afectaba a dos agentes con cargos en AUGC y que a diario luchan por reclamar más medios materiales para los miembros del Instituto Armado.

"Resulta inevitable preguntarse si esta actuación habría sido la misma de no darse la circunstancia de que dos de los agentes afectados ocupan cargos representativos dentro de AUGC: uno de ellos como secretario provincial de AUGC en Granada y el otro como secretario de prensa y finanzas de la asociación".

"No obstante, AUGC no afirma que exista relación entre ambos hechos, pero considera legítimo poner de manifiesto una circunstancia que, cuanto menos, llama poderosamente la atención ya que es la primera vez que al menos se tenga conocimiento que esto ocurre".

"Desde AUGC consideramos incomprensible que quienes diariamente asumen riesgos, para proteger a los ciudadanos, tengan que verse después sentados ante un juez por cumplir precisamente las órdenes recibidas de acudir con urgencia a un delito grave".