Un menor atropella con su patín a un sexagenario tras la victoria de España en 'semis': "Los dos serán multados"

La secuencia del atropello del un peatón, por un menor a bordo de un patinete eléctrico, en una avenida de Fortuna. Cedida

La euforia por las victorias de España en el Mundial puede ser una mala compañera de viaje en un patinete eléctrico. La mejor prueba de ello es lo sucedido en Fortuna donde un menor de edad, a bordo de un patinete, se ha llevado por delante a un sexagenario cuando cruzaba la avenida Salvador Allende.

EL ESPAÑOL ha accedido a un vídeo del atropello que obra en poder de la Policía Local y que no acabó en tragedia de milagro, ya que tanto el conductor del patinete eléctrico como el peatón sufrieron lesiones.

"El menor que conducía el patín se ha roto el tabique nasal y el peatón tiene diversas heridas y moratones por el golpe", según confirman fuentes policiales.

Este atropello es una guía de todo lo que no se debe hacer en materia de seguridad vial porque tanto el conductor del patinete eléctrico como el peatón serán sancionados por la Policía Local. "Los dos serán multados".

Este martes por la noche, se respiraba buen ambiente en la avenida Salvador Allende porque España se había impuesto a Francia, clasificándose para la final del Mundial.

Pero de repente, los vecinos pasaron de la felicidad al miedo porque un patinete ocupado por dos adolescentes, comenzó a adelantar a toda velocidad a una hilera de vehículos que estaba detenida frente a un semáforo y atropelló a un hombre mientras cruzaba la carretera.

Un menor atropella con su patín a un ciudadano belga que cruza por un lugar indebido una calle de Fortuna.

Los conductores dejaron de tocar el claxon de sus coches para festejar la victoria de La Roja. Los clientes de la terraza de un bar contuvieron la respiración -cerveza en mano-, cesaron las conversaciones futboleras, y se acercaron con rapidez a la carretera para ver cómo estaban los dos implicados porque el golpe fue frontal.

En el vídeo del atropello se escucha: ''¡Dios!" Todo ello, debido a que el peatón no ve venir al piloto del patinete eléctrico. Por suerte, no perdió el conocimiento tras salir lanzado contra el asfalto y un coche.

"Los dos ocupantes del patinete eléctrico se dieron a la fuga", tal y como detallan fuentes policiales.

Las imágenes del atropello han ayudado a la Policía Local de Fortuna a identificar y localizar al conductor: "Es un menor de edad, de entre 15 y 16 años". De forma que se ha procedido a tramitar "varias actas" para sancionarle conforme a la ordenanza municipal que regula el uso de Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

"Podría enfrentarse hasta 1.000 euros en multas por no usar casco que es obligatorio en un patinete eléctrico; por no llevar chaleco reflectante que es obligatorio; por adelantamientos prohibidos; por conducción negligente y por carecer el patín de placa identificadora".

También será sancionado "por huir del lugar del accidente y por circular dos personas en un vehículo de movilidad personal, a pesar de que lo prohíbe la ordenanza".

Ciudadano belga

"El peatón también será multado por pasar por mitad de la carretera", tal y como advierten fuentes policiales. "Ha sido atropellado por no cruzar la avenida por un paso de peatones". "Cruzó mal la calle".

El importe de la sanción podría llegar hasta 200 euros para este ciudadano belga, de unos 60 años, y que sufrió lesiones tras ser arrollado cuando cruzaba acompañado de una mujer.

La Policía Local de Fortuna ha pedido "prudencia" a los vecinos de esta localidad de la Región de Murcia, de cara a la final del Mundial que España disputará ante Argentina el próximo domingo, a la vista de que es el segundo percance vial que se produce mientras se festeja una victoria de La Roja.

El Ford Focus que conducía un joven, de 21 años, empotrado en la fachada del Bar El Cruce de Fortuna. Cedida

El primer accidente de tráfico se produjo tras la victoria de España sobre Portugal. Un veinteañero dio un acelerón a su coche y lo estampó contra la fachada del Bar El Cruce.

En el Ford Focus conducido por Juan A. L., de 21 años, viajaban cuatro menores de edad, de entre 15 y 17 años, y dos de ellas sufrieron un politraumatismo. Por suerte, el turismo no se llevó por delante ninguna mesa ocupada por clientes y solo causó daños materiales al local.

La Policía Local le abrió a este veinteañero un atestado por un accidente de tráfico en el casco urbano, con daños materiales, en concurso con un delito de conducción temeraria.

De forma que ya son dos victorias de la Selección Española que se han saldado con percances viales durante los festejos posteriores y se pide a los vecinos que el próximo domingo no se dejen llevar por una posible victoria en el Mundial y respeten las normas de circulación.

La otra lectura que deja el atropello del conductor del patinete eléctrico al peatón es el buen gesto que han tenido los familiares del menor: "Se han puesto en contacto con el ciudadano belga para interesarse por su estado de salud".