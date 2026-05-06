Borja Giménez vio cómo ETA mató a su padre yendo al fútbol hace 25 años: "Otegi dijo que mis lágrimas eran 'de cocodrilo'"

Francisco de Borja Giménez Larraz, diputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo, posa delante de la Catedral-Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza. Sara Fernández.

Borja Giménez Abad tenía 17 años, acababa de terminar COU y caminaba junto a su padre hacia La Romareda cuando ETA decidió convertir aquel trayecto cotidiano en una escena irreversible.

Veinticinco años después, el hijo de Manuel Giménez Abad regresa a ese mismo recuerdo con una mezcla difícil de separar: el dolor que vuelve con precisión quirúrgica y la responsabilidad de sostener una memoria que, insiste, no puede diluirse en el tiempo ni en los matices.

"Es algo así como regodearnos en el dolor", admite ahora, en Zaragoza, en una ciudad que —dice— ha hecho del recuerdo de su padre un ejercicio colectivo de memoria democrática. Pero también es, añade, "una oportunidad única para honrar su figura y la de todas las víctimas del terrorismo".

Borja Giménez: “Me ha tocado ver como ETA asesinaba a mi padre” Sara Fernández

La escena fundacional de su relato no ha cambiado en un cuarto de siglo. Padre e hijo hablaban de planes de verano, de excursiones a la montaña, de pesca en el Pirineo. Una conversación trivial que, en retrospectiva, adquiere el peso de lo último.

"Yo estaba a las puertas de la universidad, esperando la selectividad. Iba a ser uno de los mejores veranos de mi vida", recuerda. El asesinato interrumpió ese tránsito y fijó una imagen que no ha dejado de acompañarle: la de un adolescente que, incluso antes de que ocurriera, ya vivía con miedo.

"Sabía que a mi padre le podía pasar algo", dice. No era una intuición abstracta. En Aragón se había desarticulado un comando un año antes. Su padre era una figura política visible. No tenía escolta.

El riesgo formaba parte de la vida cotidiana de muchas familias en España. "Ese miedo lo teníamos miles de jóvenes. A policías, guardias civiles, militares, empresarios, periodistas… A cualquiera le podía tocar". Pero le tocó a él.

Tener que volver

Un mes después del asesinato, Borja Giménez Abad se sentó a hacer la selectividad. La aprobó. Se fue una semana a Salou con sus amigos. Intentó reconstruir una normalidad que ya no existía. "Incluso a mí me cuesta entender cómo fui capaz de recomponerme", admite.

No lo explica como un acto individual de fortaleza, sino como una inercia colectiva: el apoyo de su familia, de sus amigos, de un entorno que, en su caso, actuó como red de contención. Esa diferencia —la respuesta social— es una de las líneas que separa su experiencia de la de otras víctimas.