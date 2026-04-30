La madre de Noelia pide que se derogue la eutanasia pese a que apoyó la decisión de su hija: "No tenía una enfermedad terminal"

La muerte de Noelia Castillo volvió a encender uno de los debates más sensibles y polarizantes de España.

Apenas semanas después de que la joven catalana de 25 años recibiera la eutanasia autorizada por la Justicia, su madre, Yolanda, publicó un video en el que cuestionó con dureza la ley de muerte asistida.

Además, denunció haber sido apartada de las decisiones médicas y pidió públicamente la derogación de la normativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

⚫️🗣 La madre de Noelia Castillo publica un vídeo en el que asegura que perdieron la oportunidad “con este gobierno” y pide que desaparezca la ley de eutanasia: “Al final un comité decidió por ella”



La madre de Noelia Castillo, la joven de 25 años eutanasiada recientemente, ha… pic.twitter.com/SaBQC1tpUu — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) April 30, 2026

Tras la eutanasia de su hija, realizada el 26 de marzo de 2026, se expresó visiblemente afectada: "Mi hija tenía toda una vida por delante, tan solo tenía 25 años. Perdimos la oportunidad, pero también hemos perdido la oportunidad ahora con este Gobierno que tenemos".

Y siguió: "La eutanasia nos han dicho que es para personas con enfermedades terminales, pero no es verdad. Mi hija no tenía ninguna enfermedad terminal".

Aunque Yolanda dejó claro en reiteradas ocasiones que nunca compartió la decisión de su hija, también sostuvo desde el comienzo que no iba a abandonarla.

A diferencia del padre de Noelia, que judicializó el proceso y lo convirtió en una batalla legal pública para intentar frenar la eutanasia, la madre optó por mantenerse al lado de la joven hasta el final.

"Desde luego que no estoy conforme con la eutanasia, pero siempre voy a estar a su lado hasta el último momento, hasta que ella me permita", había dicho durante el proceso.

Su prioridad, según insistió en varias entrevistas, fue acompañarla física y emocionalmente pese al dolor y al desacuerdo personal que le generaba la decisión.

El mensaje difundido ahora en redes sociales volvió a poner el foco sobre el caso de Noelia, que durante meses ocupó portadas en España y abrió un profundo debate político, sanitario y ético sobre los alcances de la ley aprobada en 2021.

En el video, la madre cuestionó especialmente el rol de los médicos y del sistema sanitario durante el proceso que atravesó su hija. Según relató, al tratarse de una persona mayor de edad, no pudo acceder a información clínica ni participar en decisiones vinculadas a su tratamiento.

"Yo como madre tengo que velar por el bien de mi hija. Entonces, como ella era mayor de edad, no me permitían ni ver su historia ni decidir por ella", sostuvo.

También recordó un episodio ocurrido durante la internación de Noelia, cuando comenzó a notar un marcado deterioro físico. "Pedí una analítica porque mi hija iba perdiendo kilos en el sanitario y me dijeron: ‘¿Quién es usted para pedir una analítica por su hija?’. Perdona, pues soy la madre", contó.

La mujer apuntó además contra el mecanismo previsto por la legislación española para aprobar las solicitudes de eutanasia. "Al final, un comité de garantía son los que deciden por ella, pero yo, la madre, no he podido decidir nunca por ella", afirmó.

En el tramo más político de su declaración, lanzó un mensaje dirigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "Ahora solamente pido a Feijóo, señor Feijóo, que por favor esta ley desaparezca. No quiero que haya más Noelias, no quiero que pase más esto".

El caso

El caso de Noelia Castillo se convirtió en uno de los más controversiales desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia.

La joven había solicitado acceder a la muerte asistida después de quedar parapléjica tras un intento de suicidio ocurrido en 2022.

Según reconstruyó EL ESPAÑOL, arrastraba además una larga historia de sufrimiento psicológico, episodios depresivos y un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad (TLP).

La historia de Noelia también estuvo atravesada por situaciones de extrema vulnerabilidad. Durante su adolescencia había pasado por centros tutelados y denunció haber sufrido abusos sexuales mientras estaba bajo protección institucional.

Personas cercanas a la joven sostuvieron que esas experiencias marcaron profundamente su salud mental y su relación con el entorno.

Tras el intento de suicidio que la dejó con una lesión medular irreversible, Noelia comenzó a expresar de manera reiterada su deseo de morir.

Su solicitud de eutanasia fue evaluada y finalmente aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, el órgano encargado de revisar este tipo de pedidos.

Sin embargo, el proceso quedó envuelto en una fuerte disputa judicial impulsada por su padre, acompañado por organizaciones provida y asociaciones vinculadas a la defensa de personas con discapacidad.

Imagen de las redes sociales de Noelia cuyo entorno se ha ampliado con inteligencia artificial para convertirla en horizontal. Cedida

La familia argumentaba que Noelia padecía trastornos mentales que podían afectar su capacidad de decidir libremente y reclamaba que recibiera tratamiento psiquiátrico antes de autorizar la eutanasia.

La batalla legal llegó a distintas instancias judiciales españolas e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó intervenir y dejó firme la resolución favorable a la muerte asistida. Finalmente, la eutanasia se realizó a fines de marzo de este año en un centro sanitario catalán.

Horas antes del procedimiento, Noelia había dado una entrevista televisiva en la que defendió públicamente su decisión. "Quiero descansar", dijo entonces.

También negó haber sido manipulada por médicos o activistas y aseguró que llevaba mucho tiempo reflexionando sobre su deseo de morir.

Esa aparición pública terminó de convertir el caso en un suceso nacional e internacional.

Mientras sectores progresistas defendían la autonomía de la joven y el derecho a decidir sobre el propio sufrimiento, grupos conservadores, religiosos y organizaciones provida denunciaban que el Estado había abandonado a una persona vulnerable.

Las declaraciones de la madre reabrieron ahora ese debate. Sus palabras fueron rápidamente difundidas por dirigentes y colectivos contrarios a la eutanasia, que consideran que el caso de Noelia demuestra fallas estructurales en la aplicación de la ley.

En medio de esa discusión pública, la madre anunció además un nuevo proyecto personal: la creación de una fundación con el nombre de su hija para acompañar a personas con problemas de salud mental y discapacidad.

"Mi deseo es hacer una fundación. Ahora mismo no tengo medios, sí tengo un abogado, y quiero hacer una fundación en nombre de Noelia Castillo para todas las personas que tengan enfermedades mentales TLP o algún tipo de discapacidad para velar por ellos", expresó.

Aunque durante todo el proceso Yolanda sostuvo públicamente que acompañaría a su hija "hasta el último momento", sus recientes declaraciones reabrieron el debate alrededor del caso.

También generaron cuestionamientos en redes sociales, donde distintos sectores marcaron la tensión entre aquel acompañamiento incondicional y el duro rechazo que hoy expresa contra la ley que permitió la decisión de Noelia.