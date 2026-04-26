Antonio: el policía local premiado por denunciar la corrupción que se postula a las elecciones sindicales de Murcia

Antonio Rico es conocido por denunciar la corrupción y el año pasado fue premiado por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) le otorgó el prestigioso Premio AVAF 2025 "Whistleblowing: El coraje de denunciar". Ahora quiere dar el salto al sindicalismo.

El próximo martes 28 de abril, más de 3.000 funcionarios del Ayuntamiento de Murcia están llamados a las urnas, para elegir a los delegados sindicales de entre los cinco sindicatos que se presentan a los comicios.

Antonio Rico suma más de 25 años de servicio público, como miembro de la Policía Local, y se presenta a las elecciones sindicales del Consistorio de la capital del Segura, como número dos en la lista de Somos Sindicalistas y lanza un mensaje contundente: "Estoy harto de que el silencio y el miedo permitan la arbitrariedad".

Rico detalla sus propuestas para acabar con los "puestos a dedo", proteger a los denunciantes y hacer que "el miedo cambie de bando".

La historia de Antonio Rico Bellido es la de un funcionario que nunca se ha callado ante las irregularidades. Originario de Torrevieja (Alicante), donde prestó servicios como agente de la Policía Local, Rico denunció graves irregularidades internas que le costaron sufrir acoso laboral por parte de mandos policiales.

La pasividad del alcalde y altos cargos desencadenó represalias que afectaron su salud, derechos y dignidad. Su perseverancia obtuvo una sentencia histórica del Tribunal Constitucional que condenó al Ayuntamiento de Torrevieja, al alcalde, la delegada del Consell de Alicante, el jefe de Recursos Humanos y su jefe de Policía como coadyuvantes.

En diciembre de 2025, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) le otorgó el prestigioso Premio AVAF 2025 "Whistleblowing: El coraje de denunciar", reconociendo su valentía como denunciante y su defensa de la integridad pública.

Este galardón no solo validó su lucha personal, sino que le dio visibilidad nacional como ejemplo de funcionario íntegro. "El premio AVAF fue un reconocimiento a toda una lucha contra la corrupción. Los denunciantes alertamos irregularidades desde fuera, por el interés general", explica Rico.

Tras casi cinco años en el Ayuntamiento de Murcia, Rico ha sido testigo directo de problemas estructurales. "Llevo más de 25 años como empleado público con vocación de servir a la ciudadanía. Ahora quiero ayudar a mis compañeros, porque he visto muchas cosas por mejorar", afirma.

Casos como sentencias recientes que condenan al consistorio por nefasta gestión de personal han sido la gota que colmó el vaso.

Antonio Rico no llega con discursos vacíos, sino con compromisos específicos para transformar la gestión de recursos humanos en el Ayuntamiento. Su primera propuesta ataca de raíz el sistema de "jefaturas y puestos a dedo": baremación pública y transparente donde cualquier empleado pueda concursar en igualdad de condiciones.

"Es muy fácil y sencillo: aplicar la legalidad. No se puede eternizar comisiones de servicio en jefaturas. La ley no lo permite", sentencia Rico.

Trabajadores de la construcción durante su jornada laboral. EFE

Critica duramente las prórrogas indefinidas de comisiones de servicio. "Cuando quieras te pueden quitar el nombramiento. ¿Qué clase de jefatura es esa, sumisa al jefe de turno?", se pregunta.

Propone sacar todas esas plazas a oferta de empleo público para dotación permanente y estabilidad real. Respecto a las indemnizaciones por irregularidades, es tajante: "Ese dinero sale de las arcas municipales, de todos los murcianos. La ley permite requerir el reembolso a los negligentes con sus bienes personales".

Otra prioridad es la transparencia total en retribuciones. Exige publicar y justificar con criterios objetivos todos los complementos, pluses y variables, empezando por altos cargos municipales. "Hay que acabar con complementos por lealtad y no por méritos", denuncia.

Protección real para denunciantes

Uno de los pilares de su candidatura es crear canales de denuncia efectivos con protección integral. Rico, recién titulado como asesor jurídico laboral por la UCAM, conoce perfectamente los protocolos estatales de protección al denunciante.

"Propongo implantar un canal de denuncia real donde los empleados no tengan miedo a alertar irregularidades. Ahora no confían en el canal interno", explica.

Ya recibe consultas diarias de compañeros sobre situaciones irregulares en distintos departamentos, pero como no es delegado electo, carece de competencias para solicitar informes oficiales. "Una vez delegado, podré representarles formalmente y verificar lo que me trasladen", asegura.

Para casos sensibles, prevé derivar a la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) en Madrid, actuando como primer filtro sindical con máxima confidencialidad. "Daremos privacidad y protección adecuada según los hechos. No meteremos en problemas a quien nos alerta", garantiza.

Casos graves que sacuden al Ayuntamiento

Rico cita múltiples irregularidades que han llegado a los tribunales. Entre los más graves, oposiciones de promoción interna manipuladas donde solo se exigían cinco temas sin la titulación académica legalmente requerida.

Opositores en un examen. EFE

También la fusión ilegal de una oferta de empleo público caducada (más de tres años) con otra nueva para crear 20 plazas, práctica que el Tribunal Supremo declara nula sistemáticamente.

"Para mí, cualquier caso contra la ley es grave. No podemos eternizar jefaturas en comisión de servicio ni permitir ofertas fraudulentas", afirma. Denuncia una cultura de arbitrariedad donde decretos no ajustados a legalidad se imponen desde despachos.

A escasos días de las elecciones sindicales del 28 de abril, Rico lanza un llamamiento directo a los 3.000 trabajadores municipales: "Estén tranquilos. Tendrán mi teléfono para cualquier asunto, independientemente del sindicato al que paguen cuotas. No haré sindicalismo selectivo". Rechaza el modelo de otros sindicatos que "solo denuncian lo que afecta a sus afiliados o intereses políticos".

"Quiero que no se sientan solos, como me sentí yo al denunciar. Mi vocación es servicio público desde hace 25 años", concluye. Definido como "funcionario molesto", Rico aspira a incomodar a quienes se creen por encima de la ley.