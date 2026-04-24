Khalil fue enviado a prisión por error: le acusaron de violar a una mujer frente a su marido, pero el ADN lo descartó

El azar condenó a Khalil A. E. a colocarse en el lugar y momento más inoportunos de su vida.

Ocurrió el pasado 19 de abril de 2025. Era de noche y a horas intempestivas. El marroquí, de 34 años, se encontraba paseando a la altura de la calle Santa María de Madrid, en el barrio de las Letras.

En el suelo, se encontró una cartera que no era la suya. Decidió cogerla, acudir a un bazar de alimentación y comprar con ella. Lo que no sabía es que la cartera pertenecía a la víctima de una violación.

Frente al marido

La agresión sexual ocurrió momentos previos a que Khalil comprase una cajetilla de tabaco y una bebida con la tarjeta de la víctima, quien fue violada delante de su marido.

El sujeto, que aún no se le ha identificado y estuvo acompañado de otro varón, se marchó del piso de la mencionada calle pero se le cayeron las pertenencias robadas.

Khalil cogió la cartera. Un error que le llevó a prisión durante dos meses.

Estos hechos colocaron al marroquí como el principal sospechoso de la violación. Estuvo internado en el centro penitenciario Madrid III, más conocido como el presidio de Valdemoro.

Según el auto de puesta en libertad, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magrebí fue excarcelado el pasado 25 de marzo de 2026.

El documento del Juzgado de Instrucción n.º 33 de Madrid, el órgano encargado de investigar la violación a la mujer, determina que el ADN recogido en la zona de los hechos no coincide con el de Khalil.

Asimismo, Khalil, defendido por Alfredo Arrién del despacho de Paredes y Asociados Abogados, tiene prohibida la salida del territorio nacional, con la consiguiente retirada del pasaporte, además de la personación en el juzgado instructor cada 15 días.

Robo y violación

El autor de la violación, que irrumpió en la vivienda con el fin de cometer un simple robo en compañía de otra persona, no tuvo ningún pudor en perpetrar los hechos delante del marido de la víctima, de 66 años.

Las cámaras de vigilancia de la tienda de alimentación donde Khalil compró fueron requeridas por los agentes de la Unidad de Familia y Menor de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

La víctima de la violación, al ver las imágenes, sostuvo que Khalil era el autor de los hechos, dado que, según ella, llevaba los mismos pantalones que su agresor.

Además, relató que el violador tenía un tatuaje en la espalda. Khalil no tiene un tatuaje en la espalda.

Se comprobó que Khalil sí utilizó las tarjetas, pero no que haya violado a esta mujer. El autor sigue en la calle.

El magrebí treintañero fue enviado a Valdemoro por agresión sexual, robo con violencia y lesiones, dado que el ladrón y violador agredió a la víctima y al marido.

Salió a comprar

Khalil explicó que salió de madrugada de su vivienda, situada en el madrileño barrio de Lavapiés, para comprar unos dulces para su mujer que estaba embarazada en aquel momento.

Fue a un establecimiento de una conocida cadena a comprar. A la vuelta, se encontró con los dos asaltantes de la vivienda. A uno de ellos, se le cayó la cartera, que resultó ser de la víctima de la violación, y Khalil la cogió.

El marroquí solo pudo describir a uno de ellos. Dijo que era de baja estatura, pelo corto y muy corpulento. Al otro sujeto no le pudo ver el rostro porque se lo tapaba con una camiseta blanca.

Lo que sí que vio es que este segundo tenía un tatuaje en la espalda. Aseguró que no superarían la treintena de edad.

Khalil alegó utilizar la cartera que se encontró en el suelo porque no se encuentra en una situación económica favorable.