"Esta es mi preferida": los chats pedófilos de la directora de una residencia de jóvenes en Madrid que pasaba vídeos de niñas

María, nombre ficticio, dirigía una residencia de adolescentes por la zona de Vista Alegre, situada en el distrito madrileño de Carabanchel.

Allí, trabajaba con menores. Todos los días tenía contacto con los chavales. Sin embargo, lo que estos jóvenes no sabían era que esta mujer escondía la figura de una pedófila.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, esta mujer, de 48 años y natural del municipio toledano de Camarena, ubicado a unos 60 kilómetros de Madrid, buscaba, enviaba y recibía vídeos de contenido pornográfico de menores.

"Esta es mi preferida"

Era material audiovisual de "menores de corta edad". Concretamente, eran siempre fotos y vídeos de violaciones a niñas. Única y exclusivamente a niñas.

La implicada estaba metida en múltiples grupos de WhatsApp y Telegram donde enviaba y recibía cientos de vídeos. "Daba el visto bueno", confirman fuentes cercanas al caso a EL ESPAÑOL.

La mujer, al enviar los archivos de carácter sexual, adjuntaba comentarios con "claras connotaciones sexuales" del tipo: "Esta me gusta. Esta es mi preferida".

La acusada fue detenida el pasado 18 de febrero como presunta responsable de un delito de tenencia de pornografía infantil.

A raíz de un tercero

Los agentes del Grupo VIII de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, de la Brigada de Investigación Tecnológica, detuvieron a un individuo hace meses por el mismo delito.

Los uniformados analizaron su teléfono y pudieron comprobar que este individuo enviaba vídeos de violaciones de niñas a María. Ahí comenzó la investigación a la directora de la residencia de adolescentes.

Avanzada la investigación, se pudo acreditar que esta mujer se encontraba detrás de perfiles en WhatsApp y Telegram donde recibía y enviaba los citados vídeos.

Tras pasar a disposición de un juez en Toledo la mujer quedó en libertad.

Fuentes cercanas al caso subrayan a EL ESPAÑOL que es "especialmente inusual" que una mujer sea la presunta responsable de un delito de estas características, más aún cuando trabaja a diario con menores de edad.

Este periódico ha podido confirmar que, en la residencia de adolescentes donde trabajaba, mantenía un contacto constante con menores.

Sin embargo, ninguno de los jóvenes que aún vive en su antigua residencia fue su víctima.

Fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid confirman a EL ESPAÑOL que la residencia en cuestión no es de su red de centros.

Desconocen si es una ubicación privada, concertada o perteneciente al Ayuntamiento de Madrid.

Los servicios madrileños ya están informados de los hechos para que se le prohíba acceder a esta mujer a un puesto similar y tener contacto con menores.

Delitos en auge

El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior recoge de forma trimestral los delitos cometidos en los municipios con una población superior a 20.000 habitantes, provincias y comunidades autónomas.

En base a la información disponible de la Comunidad de Madrid con las estadísticas más actualizadas, los ciberdelitos en los que se enmarcarían la tenencia y distribución de material pornográfico han incrementado en más de un 15%.

Los datos muestran que en 2024 se cometieron 8.116 delitos informáticos que no fueran estafas, mientras que, en 2025, se situaron al cierre del año en 9.348.

Si bien el balance muestra un descenso en el total de delitos con respecto al año anterior, las infracciones contra la libertad sexual siguen registrando un incremento.

Las agresiones sexuales con penetración registradas en 2024 se sitúan en 665. Por su parte, en 2025 ascendieron a 685.

En directo

Hace escasas semanas, los agentes de la Jefatura de Madrid detuvieron a un hombre por retransmitir en directo las agresiones sexuales cometidas a su propia hija menor de edad.

El sujeto contactaba con usuarios a través de una aplicación y ahí mostraba el contenido a cambio de monedas virtuales, que posteriormente canjeaba por regalos y un aumento de la popularidad en la plataforma.

El varón detenido por agredir sexualmente a su hija menor y retransmitirlo en directo en una plataforma a cambio de regalos y popularidad. Policía Nacional

Se recibió una denuncia anónima a través del correo habilitado por la Policía para estos casos. Los uniformados comprobaron que el individuo, como reclamo, utilizaba fotos de él mismo tumbado en la cama con su hija.

Los agentes invitan a la ciudadanía a denunciar de forma anónima y confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con esta tipología delictiva mediante el email denuncias.pornografía.infantil@policia.es.

Este canal recibió más de 5.000 mensajes entre los años 2024 y 2025, todos ellos analizados minuciosamente por especialistas de la Brigada Central de Investigación Tecnológica y derivando muchos de ellos en operaciones policiales de éxito.