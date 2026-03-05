Al tolosarra Dalian lo mató su casero francés, lo descuartizó y guardó sus restos en el cuarto de baño y dentro de una cacerola

Rubén no habla francés. Se enteró de la macabra forma en la que murió su amigo utilizando el traductor.

El número 9 de la avenida de Bel Air, en la comuna francesa de Saint-Denis, fue testigo mudo del crimen atroz de Dalian Peña, el español de 33 años descuartizado por su casero.

"De cómo murió me enteré más adelante. Vi la noticia en un periódico francés y no la pude leer. Me la contaron así un poco por encima, cogí el traductor y ahí fue cuando me di cuenta que le habían descuartizado", lamenta Rubén Alves, su mejor amigo, al micrófono de En Boca de Todos.

Pleitos con el casero

El diario francés Le Parisien adelantó el macabro suceso. Dalian Peña, natural de Tolosa (Guipúzcoa) y de padre caboverdiano, se marchó hace seis años a trabajar a una zona cercana a París.

Encontró trabajo de forma rápida. Era soldador. Se instaló en la vivienda del barrio de Saint-Denis y, al principio, sin problemas con su arrendador. Los encontronazos vinieron más tarde.

Peña estuvo involucrado en una serie de disputas con su arrendador, de 50 años, quien intentaba aumentarle el alquiler.

La vivienda del número 9 de la Villa de Bel Air, en la comuna parisina de Saint-Denis, donde habitaba Dalian Peña, el joven de 33 años de Tolosa (Guipúzcoa) descuartizado por su casero. Google Maps

Además, sostenía que la vivienda no reunía las condiciones adecuadas de habitabilidad.

Como cada año, Peña regresa a su ciudad natal a disfrutar de los carnavales.

En febrero del presente año, fue cuando puso al día a su mejor amigo Rubén de los problemas judiciales que el tolosarra tenía con su casero. Pero no le dieron importancia. No la había, a priori.

Descuartizado por la casa

Rubén no recibía noticias de su mejor amigo desde hacía dos semanas.

Le parecía algo extraño, teniendo en cuenta que mantenían un estrecho contacto a pesar de estar a más de 600 kilómetros de distancia.

Una tía de Peña se acercó a su casa a verle. Quería comprobar que todo iba con normalidad, pero no fue así.

A pesar de que el coche de su sobrino estuviera estacionado frente a la vivienda, llamaba y llamaba al timbre pero este no abría.

Puso la situación en conocimiento de los servicios de Emergencias. Se personaron en la casa del joven español y descubrieron la dantesca escena.

En el interior estaba el casero, con el cadáver de Peña repartido por la vivienda.

La cabeza se encontraba en el baño. El torso estaba en una caja de plástico. Y, un "trozo de carne", metido en una cacerola. El resto del cuerpo estaba en una lona ensangrentada en el salón.

Tijeras y un cuchillo

Según afirma el periódico parisino, Peña y su casero tuvieron una discusión por el motivo del alquiler.

Se pelearon y el propietario le asestó un golpe "con una herramienta" que no especificó cuando fue a las autoridades a confesar el crimen, que se produjo el pasado 27 de febrero.

Los gendarmes encontraron, tras el registro de la vivienda, unas tijeras de podar y un cuchillo de cocina, presuntamente utilizados para el desmembramiento del cuerpo.

El propietario llegó a gritar desde el interior que había matado a su inquilino antes de permitir la entrada a los policías.

Por su parte, la Fiscalía del municipio francés de Bobigny se ha hecho cargo de la investigación y ha abierto diligencias contra el casero.

Acceso sin permiso

Al arrendador se le acusa de un delito de asesinato y profanación de cadáver.

Los agentes investigadores del caso, los miembros de la Policía Judicial de Saint-Denis, no descartan que el propietario "estuviera practicando actos de canibalismo".

Hasta el momento, los gendarmes han determinado que el documento nacional de identidad que portaba el presunto autor de los hechos en el momento de la detención era falso.

Según informa El Diario Vasco, las propias hermanas de Peña, residentes en Tolosa, trasladaron a su entorno la extrañeza por el hecho de que el autor de los hechos accediera sin permiso a la vivienda de la víctima.

Por otro lado, en el colegio concertado Herrikide ikastetxea de Tolosa estudian los sobrinos del fallecido. Han trasladado a la familia sus condolencias y se han puesto a su disposición para ayudarles en lo que necesiten.