La muerte del pequeño Domenico, trasplantado con un 'corazón quemado', conmociona a Italia: "Se acabó, se ha ido"

Era 23 de diciembre cuando en Italia se puso en marcha un dispositivo para trasplantar un corazón a Domenico, un niño napolitano de poco más de dos años.

Como es habitual en este tipo de dispositivos la coordinación entre dos hospitales es esencial para recibir el órgano a tiempo y que el trasplante resulte efectivo. En este caso, el corazón estaba en el Hospital San Maurizio de Bolzano y había que transportarlo hasta el Hospital Monaldi.

El órgano viajó algo más de 800 kilómetros, distancia que separa un hospital del otro. Durante el trayecto se quemó el corazón por el uso de hielo seco dentro de un contenedor médico de plástico.

El corazón llegó a su destino y los médicos lo implantaron al bebé, pero el órgano ya estaba dañado. "El trasplante no ha sido exitoso", informaron los sanitarios a la familia según la madre del pequeño, Patrizia Mercolino.

A partir de ahí, los médicos explicaron que "el corazón no arrancaba, ni bombeaba sangre", por lo que decidieron "inducirle a un coma y le conectaron a una máquina de oxigenación por membrana extracorpóreo (ECMO)" para mantener al pequeño con vida.

Esta 'negligencia' dejó al pequeño en una situación guapísima. Empezaba una marcha a contrarreloj para encontrar un donante para Domenico: "Hoy podría ser sometido a un segundo trasplante, mañana no sabemos si será posible", suplicaba la madre del pequeño cuando todavía tenían opciones de salvarle la vida.

Aunque su familia siempre mantuvo la esperanza, eran conscientes de la gravedad del pequeño. Domenico mantuvo una lucha agónica de 60 días "entre la vida y la muerte", hasta que este sábado después de un paro cardíaco fallecía a las 9:20h de la mañana.

Al parecer, el deterioro se ha producido después de que la familia acordase este viernes con el Hospital Monaldi un inicio del plan de cuidados compartidos, que se trata de evitar un uso excesivo del tratamiento.

La lucha incansable de su madre

La madre de Domenico, Patrizia, siempre ha luchado de manera incansable para tratar de salvar la vida de su pequeño. Su esperanza era que llegase un nuevo corazón y que se produjese una segunda intervención.

Un caso que despertó la solidaridad de toda su ciudad, Nola, donde la gente organizó marchas para expresar su apoyo de manera solidaria con la familia y el pequeño.

Patrizia no se cansaba de decir "lo que hoy es posible, quizá mañana no", mostrando así la urgencia de que llegase un órgano y la vital importancia del tiempo. Cuanto antes, mejor para el pequeño.

En medio de todo este dolor y agonía, este martes se notificó al hospital que había un órgano compatible disponible.

Pero, después de una exhaustiva evaluación médica formada por los mejores especialistas de los hospitales italianos especializados en trasplantes pediátricos, determinaron que las condiciones del pequeño no eran compatibles con una nueva intervención quirúrgica.

El niño estaba "empeorando progresivamente" y se encontraba en un estado grave. Además del coma inducido, su situación se agravó con una hemorragia cerebral que le causó un gran daño.

Con todo en su contra, la madre no se rindió en ningún momento: "Tengo que ser fuerte", aseguraba. Su motivación no era otra que buscar cualquier solución para salvar la vida de su hijo.

Una actitud que Patrizia ha continuado manteniendo después de la muerte del pequeño Domenico con su deseo de ayudar a otros como su hijo.

Una fundación para Domenico

Antonio y Patrizia, los padres del pequeño, llegaban al hospital junto con su abogado, Francesco Petruzzi y el cardenal Domenico Battaglia, que le ha dado la extremaunción al pequeño. "Se acabó, Domenico se ha ido", han sido las palabras de la madre tras la triste noticia según el Corriere dela Sera.

En mitad del dolor, la familia ha encontrado un ápice de esperanza para ayudar a otras personas que estén en una situación similar a Domenico. Porque para sus padres lo que ha pasado con Domenico "no debe olvidarse".

"Vamos a crear una fundación en nombre de Domenico para todos los niños que no puedan recibir trasplantes y ayudar a todas las víctimas de negligencia médica", ha informado la familia.

Aunque, eso sí, han advertido que la gente no done dinero para Domenico de momento. Y, es que, hay páginas que piden dinero, códigos IBAN y transferencias de forma fraudulenta: "No realicen transferencias, hay estafadores. Pediremos ayuda a la policía", ha afirmado el abogado Petruzzi.

Homicidio involuntario

Lo más importante es esclarecer lo que ocurrió en el traslado del órgano desde una punta a otra de Italia.

Por un lado, la Fiscalía de Nápoles está llevando a cabo investigaciones a los seis trabajadores sanitarios. Ahora los miembros de estos equipos podrían ser acusados de homicidio involuntario, en vez de negligencia médica que eran los cargos que habían alegado previamente.

Ahora se está esperando a que la fiscalía incaute el cuerpo de Domenico y ordene una autopsia. A la vez que los investigadores están centrando su trabajo en esclarecer qué pasó con el órgano.

Ahí la mirada está puesta en los médicos del Hospital San Maurizio de Bolzano y esclarecer quién utilizó hielo seco y por qué.