Allegados de los asesinos de Kevin intentan quemar la casa de la madre de su exnovia Marta en Jumilla: "Tenemos miedo"

La pobre Marta está cansada de vivir con miedo. Esta veinteañera pensaba que la celebración del juicio, por el asesinato de su novio, Kevin Morales, supondría el punto final a la etapa más dura de su vida, pero no ha sido así. "Necesito que esto acabe ya", subraya Marta con la voz rota por su llanto. "Han intentado quemar la casa de mi madre, así que pido públicamente protección para toda mi familia en Jumilla porque temo por la vida de mi madre, de mi abuela y de mis tres hermanos".

Esta joven, de 25 años, desvela a EL ESPAÑOL que el domicilio de su madre ha sufrido un "ataque", con gasolina o con un cóctel molotov, durante la madrugada del domingo, tan solo 48 horas después de que este viernes, un jurado popular declarase por unanimidad que eran culpables del asesinato con alevosía de su pareja, Kevin Morales, tanto su exnovio, El Tente, como su exsuegra, Angelita, y su exsuegro, Inocente.

"El fuego empezó en la puerta de la casa y no se propagó al resto de la vivienda, gracias a que empezó a sonar la alarma contra incendios que tiene mi abuela en el botón de teleasistencia", según relata Marta a este diario. "Este fin de semana, yo no me encontraba en Jumilla porque estaba con mi madre en Barcelona. Si mi hermana no se llega a despertar, podría haber ocurrido una desgracia. En la familia tenemos miedo".

Tal episodio tuvo lugar cuando aún resonaban en la cabeza de esta veinteañera las amenazas que profirió Angelita contra ella, su madre, Belén, y su tía, María, en el Palacio de Justicia de Murcia, nada más escuchar el veredicto condenatorio del jurado popular: '¡Hijas de puta, perras, esto no acaba aquí, esto acaba de empezar!', tal y como clamó Angelita mientras un policía nacional le ponía los grilletes.

Angelita, 'El Tente' e Inocente, en una ficha de la Guardia Civil.

Marta tiene claro quién está detrás del intento de prender fuego a la casa en planta baja de Jumilla donde residen su madre, Belén, su abuela, de 89 años, y sus tres hermanos, de 17 años, 18 años y 21 años. "Debe haber sido algún allegado de ellos porque mi familia no tiene más enemigos", recalca esta joven. "Yo me tuve que marchar del pueblo tras el asesinato de Kevin. Y ahora, mi madre se está planteando llevarse a mis hermanos. No pueden seguir viviendo en Jumilla de esta forma".

El abogado de Marta, el penalista Javier Verdú, confirma las sospechas de su clienta de que este acto puede responder a una venganza por la sentencia condenatoria y avanza que ya ha presentado "una denuncia en los juzgados, para que el juez del caso tenga conocimiento de lo sucedido y que la Guardia Civil haga algo". El letrado indica que "no sabemos si el ataque fue con un cóctel molotov o con un bidón de gasolina. Eso lo tiene que determinar la Policía Judicial y no han ido a la casa a hacer una inspección ocular. Estarán esperando a que ocurra otra desgracia".

Los restos que dejó el fuego en la casa de la madre de Marta en Jumilla. Cedida

EL ESPAÑOL ha accedido a la denuncia presentada por Belén, la madre de Marta, donde expone el preocupante ataque que ha sufrido en su domicilio familiar: "El domingo 1 de diciembre, sobre las tres de la madrugada, en la calle 'X' de Jumilla, un autor desconocido le ha echado un producto inflamable a la puerta de la entrada de mi casa, prendiéndole fuego [...]".

También recoge la denuncia que los cuatro ocupantes del inmueble se enteraron de las llamas porque "saltó el detector de humo", de modo que solo hubo que lamentar "daños" materiales en la puerta, en la persiana y "en diferentes lugares" de la vivienda. "Mi madre y mi hermano mayor se han quedado haciendo guardia toda la noche en la casa, por miedo a que le prendan fuego, y mi abuela y mis otros dos hermanos se han tenido que ir a casa de mi tía", apunta Marta. "No creo que nos dejen tranquilos", lamenta su madre, Belén.

Esta joven quiere hacer público este ataque porque no quiere seguir viviendo con miedo y porque lo ha denunciado ante la Guardia Civil, además de informar a la Policía Local. Todo ello, con el objetivo de que intensifiquen las patrullas en el domicilio familiar hasta que el juez emita una sentencia contra 'El Tente', su madre, Angelita, y su padre, Inocente, donde se deberá traducir en una condena de 20 a 25 años de prisión para cada uno, el veredicto que este viernes emitió un jurado.

En concreto, los miembros del jurado les consideraron culpables de un delito de asesinato con alevosía, por el apuñalamiento de Kevin, al que acorralaron en un descampado, en presencia de tres policías locales y dos guardias civiles. Todo pasó la madrugada del sábado 1 de mayo, cuando Marta y Kevin estaban de botellón en la casa de su amigo José Carlos, en el número 27 de la calle Miguel de Unamuno de Jumilla.

El inmueble se ubica a cincuenta metros del número 11 de la calle José Echegaray, donde vive el exnovio de la chica: 'El Tente'. Este dato es importante, ya que la pareja llevaba meses sufriendo amenazas del 'Tente' y de su familia para que cortasen la relación. Prueba de ello es que en octubre de 2020, Marta fue incluida en el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género (VioGén) y fue valorada como víctima de riesgo alto.

El jurado considera probado que antes del apuñalamiento, Angelita agredió a Kevin con un palo, tras ver a la pareja fumando en la calle. De hecho, bajó armada con un cuchillo y Marta lo grabó con su móvil. Posteriormente, Angelita llamó a sus hijos, 'El Tente' y 'El Balilla', junto al padre de ambos, Inocente, para proseguir amenazando a Kevin, hasta que lograron acorralarlo en un descampado donde 'El Tente', el exnovio de Marta, lo apuñaló tres veces con una llave-navaja.

Angelita, la noche del 1 de mayo de 2021, mostrando un cuchillo a Kavin y a su novia, Marta.

El abogado de Marta, el penalista Javier Verdú, detalla que 'El Tente' (Jumilla, 2001), ha sido condenado como autor material del apuñalamiento, "con la agravante de género", mientras que su madre, Angelita, "ha sido declarada inductora del apuñalamiento, por gritarle a su hijo 'mátalo, mátalo', y colaboradora necesaria, por llamar por a la familia para que acudiesen a la calle Miguel de Unamuno".

Por su parte, Inocente padre, "ha sido condenado como cooperador en el apuñalamiento porque un fotograma de la GoPro que llevaba en el pecho un Policía Local, demuestra que ayudó a arrinconar a Kevin en un descampado". El juez todavía no ha emitido la sentencia, con la condena de 20 a 25 años que tendrá que cumplir cada uno por el asesinato de Kevin Morales, de 20 años, y el letrado Javier Verdú espera que la Guardia Civil se tome en serio el intento de prender fuego a la casa de la madre de Marta, a la vista de lo que sucedió aquella madrugada del 1 de mayo.