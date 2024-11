El llanto de Marta para que condenen a 'El Tente' por matar a su novio Kevin: "Su madre le decía '¡mátalo, mátalo!'"

Marta no podía contener las lágrimas en cuanto ponía un pie en el pasillo de acceso a la Ciudad de la Justicia de Murcia. Este martes era su turno. Le tocaba narrar cómo a su novio, Kevin, a las 2.10 de la madrugada del 1 de mayo de 2021, le arrebató la vida su expareja 'El Tente', con la ayuda de su hermano menor de edad, 'El Balilla'; de su madre, Angelita, y de su padre, Inocente. Es decir, con la complicidad de la que antaño fue la familia política de Marta. "La verdad es que ahora mismo estoy muy nerviosa", admitía esta joven, de 25 años, a preguntas de EL ESPAÑOL.

"Ha sido un tiempo muy largo de espera, no le veía fecha final a esto, pero estaba deseando que llegara este momento porque necesito que se haga Justicia y que paguen por lo que hicieron", tal y como concluía Marta, rompiendo a llorar, mientras era arropada por su abogado Javier Verdú, pasados unos minutos de las nueve de la mañana de este martes.

Inocente Jiménez, alias 'El Tente', se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel por parte de la Fiscalía, como autor material de la muerte a puñaladas de Kevin; su madre, Angelita, a una condena de 22 años, y su padre, Inocente, a 18 años a la sombra.

"Nosotros vamos a solicitar penas por un delito de asesinato consumado para los tres encausados y por eso vamos a pedir 20 años de prisión para cada uno", tal y como ha avanzado el penalista. "Esto va a ser sencillo para el jurado popular porque todo está grabado y no hay ni un género de dudas sobre lo ocurrido".

Declaraciones del abogado y de Marta, novia del asesinado Kevin Morales.

El apuñalamiento de Kevin Morales Marín, de 20 años, quedó grabado en el móvil de su novia, Marta, y en la cámara GoPro de uno de los tres policías locales que intervinieron durante la riña ocurrida en plena vía pública en Jumilla.

Tal despliegue policial contó con la cobertura de dos guardias civiles, pero no supo contener la conducta violenta de 'El Tente', 'El Balilla'; y de sus padres, Angelita e Inocente, los cuales lograron arrinconar a la víctima hasta que el exnovio de Marta apuñaló mortalmente a Kevin con un llavero navaja. Esta intervención de las Fuerzas de Seguridad, indignó tanto a los vecinos del pueblo que hubo actos de protesta y ataques a coches patrulla en los días posteriores a la muerte de Marta.

Aquella madrugada del sábado 1 de mayo, Marta y Kevin estaban de botellón en la casa de su amigo José Carlos, en el número 27 de la calle Miguel de Unamuno de Jumilla. El inmueble se ubica a cincuenta metros del número 11 de la calle José Echegaray, donde vive el exnovio de la chica: 'El Tente'. Este dato es importante, ya que la pareja llevaba meses sufriendo amenazas del 'Tente' y de su familia para que cortasen la relación. Prueba de ello es que en octubre de 2020, Marta fue incluida en el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género (VioGén) y fue valorada como víctima de riesgo alto.

"Kevin y yo, estábamos en la puerta fumando un cigarro", tal y como ha confirmado Marta. "Yo estaba de espaldas y mi novio me dijo que tuviera cuidado: 'No te gires, mira quién está detrás'. Cuando miré estaba Angelita con un cuchillo, comenzó a gritar, a decirnos cosas, y luego bajo la abuela de 'El Tente', con un palo". "Entonces, Angelita cogió un palo y empezó a pegarle a Kevin".

Marta, este martes, prestando declaración en la Ciudad de la Justicia por la muerte violenta de su novio, Kevin. Badía

La segunda de las doce sesiones durante las que se prolongará este juicio, ante un jurado popular, está marcada en su inicio por la declaración de la pareja sentimental de la víctima mortal: Marta. También por la presencia de un dispositivo especial de la Policía Nacional para que no se produzcan altercados, a la vista del historial de los tres procesados: 'El Tente', su madre, Angelita, y su padre, Inocente.

Marta ha defendido palabra por palabra la versión que viene sostienendo desde 2021, sobre la motivación de esta muerte violenta, a preguntas del Ministerio Público. De hecho, esta joven ha relatado que 'El Tente' no llevó bien la ruptura de su relación sentimental y que luego empezase a salir con el colombiano, Kevin, un veinteañero que soñaba con emprender su propio negocio, montando una barbería en Jumilla.

"Kevin y yo, empezamos a salir en diciembre de 2019. Aquella noche [del 1 de mayo de 2021] cumplíamos un año y cuatro meses como pareja: ya estábamos conviviendo juntos". "En el pasado fui pareja de Inocente Jiménez ['El Tente'] hasta noviembre de 2019". "Con la familia de mi exnovio tenía una mala relación porque venían a dcirme cosas al trabajo", tal y como ha recalcado esta veinteañera, visiblemente afectada por unos hechos por los que todavía toma "pastillas", le provocan "pesadillas" y que la han llevado a marcharse de Jumilla por "miedo".

- Fiscal: ¿Puede poner ejemplos?

- Marta: Una vez, iba caminando desde la casa de Kevin hacia mi trabajo y pasé por un bar donde trabaja Angelita, noté unos pasos por detrás y era ella. Me cogió por el pelo y me tiró al suelo... También increpaban a Kevin... Una vez, Kevin estaba echando gasolina y se bajaron de un coche con un palo, Inocente padre, junto a otros, como si le fueran a pegarle...

- Fiscal: ¿Inocente hijo también le agredió a usted?

- Marta: Me agredió una vez, pero sí que me estuvo acosando, hablándome a través de los teléfonos de sus familiares, de las redes sociales, insultándome… Kevin y yo, no podíamos salir a la calle sin que no pasara algo. Esto fue así durante un año y cuatro meses.

Inocente padre, de espaldas, junto a sus abogados defensores, su hijo, 'El Tente', y Angelita. Badía

El supuesto acoso hacia la pareja de veinteañeros se prolongó hasta que la sangre llegó al río, una trágica madrugada del 1 de mayo de 2021 que nadie olvida en Jumilla. Así lo ha narrado Marta al ser interrogada por la Fiscalía.

- Fiscal: ¿Qué paso aquella noche?

- Marta: Kevin y yo estábamos fumando, en la puerta de la casa de nuestro amigo. Yo estaba de espaldas y mi novio me dijo que tuviera cuidado: 'No te gires, mira quién está detrás'. Cuando miré estaba Angelita con un cuchillo, comenzó a gritar a decir cosas, y luego bajo la abuela de 'El Tente', con un palo. Entonces, Angelita cogió un palo y empezó a pegarle a Kevin.

- ¿Qué ocurrió después?

- Cuando vino Angelita hacia mí, caí al suelo, Kevin tiraba de mi mano para levantarme. Yo tenía a alguien pegándome por la espalda.

- ¿Usted grabó ese incidente?

- Sí.

Angelita, la noche del 1 de mayo de 2021, mostrando un cuchillo a Kavin y a su novia, Marta.

Este primer encontronazo fue inmortalizado por Marta, con su móvil, y en las imágenes se aprecia a Angelita pegando con un palo a Kevin mientras que este joven, de 20 años, trata de repeler el ataque con patadas. Posteriormente, llegan a esa calle varios familiares de la matriarca: sus hijos, 'El Tente' y 'El Balilla', junto al padre de ambos, Inocente. Ninguno llegó para apaciguar los ánimos. De forma que Marta y Kevin corrieron a refugiarse a la casa de sus amigos donde estaban de botellón.

"Un guardia civil nos dijo que teníamos que salir de la casa", según ha precisado Marta, como el momento clave que precedió al apuñalamiento mortal. "Seguíamos nerviosos, no sabíamos con quién hablar ni dónde meternos. Entoces llegó Inocente hijo, Inocente padre, y Jesús, pararon su coche y se tiraron a donde estábamos nosotros. También estaba Angelita. Yo me puse a grabar mientras estaba pendiente de lo que le pasaba a Kevin". "Intenté llevarme a Kevin de allí", según ha remarcado.

"La Policía estaba entre los asesinos y nosotros". Pero no atajaban la riña. "Kevin seguía bajando la calle con la Policía Local y la Guardia Civil mientras ellos iban detrás. Yo no tenía ninguna intención de pelear, ellos se tiraban encima de la Policía. Estaban acorralando a Kevin, él no quería pelear con ellos, solo gritaba, de lo contrario se habría abalanzado sobre ellos". El joven, de 20 años, siguió caminando calle abajo, hasta que Angelita, Inocente y 'El Balilla', se abalanzaron sobre él, momento que aprovechó 'El Tente' para apuñalarlo mortalmente con su llave navaja.

"Cuando levanté a Kevin, vi que tenía mucha sangre en la camiseta, pero ellos tampoco paraban, así que me lo llevé hasta la reja de una ventana de un edificio y le agarré fuerte porque lanzó una patada y se cayó al suelo. No se podía mover, entonces, una vecina nos bajó una toalla y agua porque Kevin estaba sangrando mucho. Kevin le dijo a un amigo que por favor lo llevase al hospital porque la ambulancia tardaba mucho y se iba a morir".

- Fiscal: ¿Cómo se comportaban ellos después [de haber apuñalado a Kevin Morales]?

- Marta: Solo recuerdo escuchar decir a Angelita: '¡Mátalo, mátalo!'… Y anteriormente, le habían dicho que le iban a rajar el cuello y que iban a poner sus orejas como trofeo encima de la chimenea.