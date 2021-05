Kevin murió apuñalado delante de la Policía y la Guardia Civil: su novia lo grabó y pide justicia

El reloj rondaba las dos de la madrugada del sábado 1 de mayo. En la puerta de una vivienda de la calle Miguel de Unamuno de Jumilla, se están fumando un pitillo: Kevin; su novia, Marta, y un amigo. De repente, por la esquina aparece Angelita, familiar lejana de un conocido clan, va vestida con un pijama de Snoopy, unas zapatillas de estar por casa y oculta una navaja que muestra a los presentes mientras se la restriega por sus genitales en tono amenazante. De esta forma, arranca el prólogo de la muerte violenta de Kevin: un chico colombiano, de 20 años.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a los tres vídeos que obran en poder de la Guardia Civil, que asume la investigación de un homicidio que ha consternado a los 25.994 habitantes de esta localidad murciana, situada en la Comarca del Altiplano. De hecho, esta tarde, a las 19 horas, hay convocada una concentración frente al cuartel de la Benemérita en memoria de Kevin. En las imágenes se escucha cómo Marta intercambia insultos con Angelita: la que antaño fue su exsuegra cuando mantuvo una relación sentimental con su hijo, 'El Tente'.

- Marta: Las navajas y la farlopa: eso es lo que te gusta. ¿No te da vergüenza?

- Angelita: ¿Qué haces en mi puerta: puta, perra...?

- Marta: ¿Qué puerta? Si yo estoy en casa de mi amigo, anda, si eres tú la que ha venido a buscar problemas.

- Kevin: Dime. ¿Qué te pasa? Apuñálame, apuñálame si tienes huevos...

Durante esta tensa conversación, el amigo de la pareja de adolescentes y una vecina tratan de poner paz, hasta que aparece por la calle Miguel de Unamuno otro familiar: la abuela Charo, de 68 años, portando un palo. "¡Iros a tomar por culo! ¡Mira que te pego un leñazo en la cabeza!", clama mientras le arrea un golpe a Marta. Lo siguiente que se ve es una violenta secuencia donde Angelita, de 39 años, le quita el palo a Charo y comienza a perseguir a Kevin para molerlo a golpes, de forma que el adolescente empieza a defenderse lanzándole puñetazos y patadas.

Las imágenes son lamentables y el uso de la violencia jamás está justificado, pero para entender semejante despropósito hay que poner en contexto esta triste historia, que narra para EL ESPAÑOL una de sus protagonistas: Marta, la joven que este domingo enterró a su novio, Kevin, después de verlo morir tras recibir varios navajazos.

"No tiene sentido que hayan matado a una persona delante de dos patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil", zanja con impotencia la chica, de 21 años, para acto seguido subrayar que ni ella ni su pareja comenzaron la riña que precedió al homicidio que investiga el Instituto Armado. "El clan decía que habíamos empezado nosotros, pero saqué el móvil y está todo grabado".

- Marta, el supuesto origen de la muerte violenta de su novio es su ruptura con 'El Tente', que ni su exnovio ni su anterior familia política supieron aceptar. ¿Cómo fue su relación con 'El Tente'?

- Estuvimos juntos un año y nueve meses juntos. Corté mi relación con 'El Tente' en noviembre de 2019 porque me puso los cuernos con un montonazo de gente y me tenía agotada psicológicamente. Yo nunca le engañé y le dejé diciéndole que no podía seguir con él porque intenté hacerlo todo bien y me engañaba. (Rompe a llorar).

- ¿Usted sufrió malos tratos durante ese noviazgo?

- No me pegó un guantazo, pero me cogió del pelo, me dio un empujón, me escupió en la cara, me tiró una escoba a la cabeza. Creo que como él me ponía los cuernos se pensaba que yo le hacía lo mismo. Yo siempre he sido de tener muchos amigos y no podía tener amigos ni saludar a otros chicos ni darle dos besos a nadie porque siempre me la liaba.

- ¿Usted le denunció por esos hechos?

- Durante la relación no.

- ¿Cómo pudo aguantar una relación plagada de infidelidades y presuntos malos tratos?

- Cuando intentaba acabar con la relación, él me decía que se iba a suicidar. Una vez me amenazó con tirarse por el hueco del ascensor de una obra, que estaba junto a su casa, porque me enteré de que me había puesto los cuernos y le dejé. Otra veces que intenté alejarme de él, me mandaba a su familia y me decían que no le abandonase. La primera ve que rompí con él me llamó llorando su madre, Angelita: 'Por favor, no dejes a mi hijo, yo sé que le gustan mucho las zagalas, pero mi 'Tente' te quiere'.

- ¿Cómo reaccionó la familia de su exnovio, 'El Tente', cuando se enteraron de que usted había iniciado con Kevin una nueva relación sentimental?

- El padre (Inocente) me amenazó y también le pegó a Kevin. Estuvieron acosándome hasta el punto de que Angelita (exsuegra) llegó a pegarme por la calle. Les tenía que haber denunciado desde el primer momento, pero es que Angelita se presentaba en la cafetería donde trabajaba para amenazarme. Una vez me zarandeó delante de la gente y me dijo: 'Relaja la raja'. Ella decía que iba a rajar a mi novio, que yo solo iba a ser para su hijo: 'Tú solo vas a ser para mi negro'. Mi exnovio venía a mi casa, me llamaba 27 veces hasta que se cansaba, me hablaba por redes sociales desde diez cuentas distintas, algunas eran de sus familiares, de sus amigos y otras falsas. Me amenazaba, me decía que era una 'puta', una 'zorra', una 'guarra', y que lo había dejado 'arrastrao'... Yo pasaba porque pensaba que solo eran celos.

- ¿Y usted seguía aguantando sin denunciarle?

- A 'El Tente' le denuncié por malos tratos a finales del verano pasado y eso me trajo más problemas. En el juicio dije que no declaraba con la condición de que toda la familia nos dejase en paz a mí y a Kevin.

Kevin y Marta, juntos en Nochebuena. Cedida

De nada sirvió porque 'El Tente', de 19 años, y su madre, Angelita, de 39 años, no dejaron supuestamente de acosar a Marta y a Kevin. A pesar de tan arriesgado panorama, tanto la joven española, de 21 años, como el joven colombiano, de 20 años, siguieron peleando por su relación y se fueron a vivir juntos. Ella se ganaba la vida de camarera en una cafetería de Jumilla y él cortaba el pelo a la gente en su casa, porque estaba ahorrando para montar una barbería, tras haber acabado un curso de peluquería. "En una limpieza espiritual que nos hicimos en Alicante para alejarnos de toda esta gente, nos dijeron que íbamos a tener una hija".

La pareja no formará una familia porque 'El Tente', su hermano menor de edad, 'El Balilla', su madre, Angelita, y su padre, Inocente, se interpusieron en la historia de amor que Marta y Kevin vivían desde hace un año y cuatro meses. Los instantes previos al homicidio quedaron recogidos en tres vídeos desgarradores grabados la madrugada del sábado, en la calle Miguel de Unamuno de Jumilla.

"Yo todo esto lo hago por mi novio: para pedir Justicia porque dio su vida por la mía y hasta que ellos no paguen no voy a parar", reflexiona Marta con la voz entrecortada por la emoción. "Kevin me ayudó a superar todo lo que me había pasado con 'El Tente'. Nunca había tenido una relación como esta. Kevin se interesó mucho por lo que me hizo 'El Tente', venía a verme a mi trabajo, quedábamos para hablar en los jardines, me escuchaba, y poco a poco comenzamos a quedar solos, a tontear, y un día me besó en el coche. Él estaba trabajando más para montar la barbería y tener una hija: me decía si la íbamos a tener en España o Colombia".

Los sueños de Mara y Kevin se fueron al garete el sábado. "Habíamos acudido a casa de un amigo para cenar y tomar unas copas, estábamos seis o siete personas". La divertida quedada se convirtió en una riña cuando la pareja de novios bajó a la calle Miguel de Unamuno a fumarse un pitillo y aparecieron en escena: Angelita, empuñando un chuchillo, y la abuela, Charo, provista de un palo.

La Guardia Civil desplegada en Jumilla tras el homicidio de Kevin. Onda Regional de Murcia

- ¿Por qué motivo se presentó su exsuegra a buscarla con una navaja?

- Por ahí están diciendo que nosotros fuimos a su casa a romperle la puerta y eso no es así. Está todo grabado. Yo estaba con mi novio en la puerta, estábamos tonteando porque habíamos bebido, entonces apareció ella y Kevin me dijo: 'Lleva cuidado que mira a quién tienes detrás'. Nuestro amigo intentó mediar, pero ella le pegó con el palo a mi novio. Y eso sale en el primer vídeo que hice antes de que llegase la Policía.

Esta grabación dura 1 minuto y 53 segundos. Después de intercambiar insultos: Charo le da un palazo en la cabeza a Marta y Angelita ataca con el palo a Kevin y este se defiende a golpes. El Teléfono Único de Emergencias recibe una llamada a las 2.11 de la madrugada y una patrulla de la Policía Local acudió a la zona.

"Cuando Angelita le pegó con el palo a Kevin, se metieron unos vecinos que llamaron a la Policía y a la Guardia Civil, entonces Angelita fue a por mí y ahí dejé de grabar porque nos caímos al suelo: yo estaba en el suelo con su cabeza entre mis piernas, para que no hiciera nada, pero aún así me pegaba puñetazos y su madre, Charo, me daba con el palo".

El segundo vídeo

Cuando Marta se pudo zafar se refugió en la casa de su amigo: "Me rompieron la camiseta y entré cambiarme". Cincuenta segundos antes de entrar en el inmueble, Marta realizó un segundo vídeo de esa duración, donde Angelita y Kevin siguen intercambiando golpes mientras la abuela, Charo, insulta de manera iracunda al adolescente colombiano: '¡Qué vales una mierda, una mierda vales!'

- Marta, ¿qué ocurrió después?

- Vino un guardia civil con el que habíamos tenido problemas en la cuarentena por mi hermano, menor de edad, y le dije que no quería hablar con él porque no me fiaba. Me dijo que él estaba al mando y empezó a chillarle a mi novio, entonces su compañero lo apartó y me sacó a la calle otra vez. En cuanto salí, se tiraron a pegarme: ahí ya estaban además de Angelita, su hijo, 'El Tente', su hermano, 'El Balilla', y su padre, Inocente. Cuando Kevin los vio salió a defenderme y se tiraron todos a por mi pareja.

Marta volvió a sacar su móvil para grabar el tercer y trágico vídeo: "Yo me quedé en una esquina de la calle. Kevin iba andando para atrás, chillándoles, y 'El Tente', 'El Balilla', Angelita, e Inocente, trataban de pegarle, cada uno por un lado". La situación es tan tensa que en la grabación se escucha la respiración acelerada de esta veinteañera y cómo romper a llorar, al ver que los agentes no pueden frenar a los familiares lejanos de un conocido clan jumillano, uno de los cuales no duda en girarse y gritarle esto a la joven: "¡Perra!, "¡Guarra!", "¡Hija de puta!"

La agresividad con la que actúan 'El Tente', 'El Balilla', Angelita, e Inocente, les lleva a pasar olímpicamente de las indicaciones verbales de los policías locales y guardias civiles. Los agentes, no todos, llevan sus porras en la mano, pero tratan de evitar la agresión sujetando a la familia que no cesa en su violencia. "¡Estaros quietos ya!", clama un agente a pesar de que las imágenes evidencian que en esa situación de poco servían las palabras para rebajar los ánimos.

La última palabra

"La Policía Local y la Guardia Civil lo intentaron evitar hasta que ya se tiraron todos encima. Cuando se tiraron todos a por Kevin se corta la grabación porque salí corriendo a ayudarle porque estaban los cuatro encima suya: cogí al 'El Tente' y a 'El Balilla' y los tiré al suelo y Angelita me enganchó y empezó a pegarme otra vez. Kevin se levantó: iba chorreando de sangre y me sacó de ahí para que me dejasen de pegar", recuerda Marta. _"Luego Kevin se desplomó en el suelo".

- ¿Pudo ver quién fue el autor de los navajazos que mataron a Kevin?

- No. Yo solo vi que tenía a cuatro personas encima. Cuando Kevin se puso de pie, le levanté la camiseta y llevaba dos puñaladas, pero en el hospital nos dijeron que fueron más.

- ¿Qué hizo usted?

- Lo cogimos y lo metimos en un portal arrastrándolo. (Rompe a llorar). Había una persona herida a la que había apuñalado y lo primero que tendría que haber hecho la Policía Local y la Guardia Civil es detener a los que han hecho eso, pero tampoco les detuvieron. 'El Tente', Angelita y los demás se fueron al Hospital de Yecla a hacerse un parte de lesiones. Y luego, encima, cuando estábamos en el hospital y me dijeron que mi novio había muerto, yo me volví loca y empecé a buscar en qué sala estaba Kevin y ellos llamaron a la Policía Nacional diciendo que les quería matar, cuando ni siquiera sabía que ellos también estaban allí.

Esa madrugada de sábado y solo tras la muerte de Kevin fue cuando se produjo la primera detención. Después de recibir atención médica en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla, 'El Tente' fue arrestado como principal sospechoso de un delito de homicidio. Posteriormente, la Guardia Civil confirmó que durante el fin de semana también se arrestó a Angelita, Inocente y 'El Balilla', como presuntos coautores necesarios de un delito de homicidio. Este lunes fueron puestos todos a disposición judicial. En Jumilla se ha reforzado la presencia de patrullas de la Benemérita, con el objetivo de evitar posibles represalias a los familiares de la víctima.

- ¿En su familia existe malestar por la intervención que desarrollaron las Fuerzas de Seguridad durante la riña?

- Hubo guardias civiles que se quedaron en la casa donde estaban mis amigos porque había más gente, para ver si estábamos incumpliendo las restricciones del Covid, en vez de darle prioridad a que había una persona (Kevin) que estaba sufriendo lesiones con armas, porque no fue una pelea, la Policía había visto las armas (navaja y palo) y yo se lo había dicho. Este lunes hemos convocado una concentración en memoria de Kevin, frente al cuartel de la Guardia Civil de Jumilla, para pedir Justicia por él.

- ¿Pudo hablar con su pareja antes de que fuese trasladado en ambulancia al Hospital Virgen del Castillo de Yecla?

- Le dije que no se fuera.