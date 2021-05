El vídeo inédito que demuestra por qué Kevin se pudo salvar: toma a toma, la reconstrucción

La madrugada del 1 de mayo la GoPro de un subinspector de la Policía Local de Jumilla filmó la ira con la que actuó 'El Tente'; su hermano menor de edad, 'El Balilla'; su madre, Angelita, y su padre, Inocente. Esta familia dejó en mantillas al mismísimo diablo: aquella noche querían atentar a toda costa contra la vida de Kevin. EL ESPAÑOL ha accedido a esa grabación clave, tanto en el proceso judicial por el crimen de este veinteañero, como en la querella que el letrado Melecio Castaño interpondrá contra los tres policías y los dos guardias civiles que no evitaron el apuñalamiento de Kevin.

2.22 de la madrugada del sábado 1 de mayo. Comienza la grabación de la GoPro. El subinspector de Policía Local chequea la calle Miguel de Unamuno donde se ha producido una riña y camina hacia una pareja de la Guardia Civil. Dos patrullas de ambos Cuerpos, con cinco efectivos, han sido movilizadas en esta zona de la localidad murciana de Jumilla a raíz de una llamada al CECOP: "Una vecina informa de una agresión de un hombre a una mujer con un palo, y esta sangra por la cabeza".

En el atestado de la Policía Judicial se relata que al llegar los policías y guardias civiles a la citada calle, son requeridos por los ocupantes de un coche estacionado, del que sale Angelita, con la cara ensangrentada. La mujer relata esto a los agentes: "He sido agredida por Kevin y Marta, la pareja está escondida en casa de un tal ‘Chinolo’, en el número 27 de Miguel de Unamuno".

Angelita denuncia que los agresores se habían "escondido", pero Marta y Kevin lo que habían hecho era refugiarse en la casa de su amigo, José Carlos. Allí estaban haciendo botellón hasta que Angelita se plantó frente a ellos, armada con un cuchillo, y acompañada de su madre, Charo, que portaba un bastón con el que primero, apalearon a Marta, y luego, a Kevin. Estos hechos previos son grabados por Marta con su móvil, pero los agentes los desconocen: solo tienen el aviso del CECOP y el testimonio de Angelita, de forma que acuden al número 27 a identificar a los novios.

Homicidio en Jumilla 1

Subinspector de Policía: ¡José Carlos, abre! ¡José Carlos, abre!

José Carlos responde desde el interior de la casa: ¿Qué ocurre?

Agente de la Guardia Civil: Abre la puerta. Que salga Kevin. Que sabemos que está aquí. Abre la puerta e indentifícate.

Subinspector de Policía: Marta es la novia y estaba diciendo le voy a reventar la cara. Hostia con la puta puerta.

José Carlos finalmente abre la puerta: ¿Qué pasa?

Agente de la Guardia Civil: Déjeme su documentación.

José Carlos: ¿Por qué?

Agente de la Guardia Civil: Porque usted está hablando con un agente de la Guardia Civil que se la está pidiendo. Escúchame, hay un vídeo grabando lo que ha pasado. Dile al que ha sido que salga. Dile a Kevin que salga.

Subinspector de Policía: Y a Marta también. Díselo a los dos.

Agente de la Guardia Civil a José Carlos: Escucha, te lo voy a decir claro: los he visto meterse. Yo sé que tú vas a decir que no sabes lo que ha pasado, pero ahora mismo estás siendo parte de esto: ¿Vale? Entonces, a lo mejor te tengo que detener por un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, por obstruir la labor policial, entonces, si no quieres problemas, diles que salgan. Si ellos salen tú quedas aquí como que no ha pasado nada.

José Carlos al subinspector de Policía: Antón, que nos conocemos, lo último que quiero es tener problemas.

No tienen orden judicial

Los agentes no pueden entrar a la casa porque no tienen una autorización judicial y el joven, ante la posibilidad de verse detenido, opta por ir a buscar a Marta y Kevin: la pareja que se había refugiado de la agresión iniciada por Angelita. Cuando Marta se asoma a la puerta se niega a hablar con el guardia civil que lleva la voz cantante porque había tenido problemas en la cuarentena con su hermano.

Agente de la Guardia Civil: ¿Qué ha pasado?

Marta: ¿Puedo hablar con tu compañero?

Agente de la Guardia Civil: No, es que solo estoy yo: soy el jefe.

Marta: Me acaban de pegar, por favor. Quiero hablar con tu compañero.

Subinspector de Policía: Marta, ¿llevas la documentación?

Marta: Me la sé de memoria.

Agente de la Guardia Civil: Yo la tengo ya, si nos conocemos de otros días.

Marta finalmente accede a salir a la calle, pero en cuanto pisa la acera rompe a llorar porque Angelita aparece por sorpresa a su lado para intimidarla. De hecho, uno de los guardias se pone delante para llevarse a la joven. Angelita, supuestamente, llevaba meses acosando por el pueblo a la chica para que volviese con su hijo, 'El Tente', al que Marta dejó por malos tratos y celos compulsivos. Ese 1 de mayo, Angelita había vuelto a las andadas acosando a la pareja y el vídeo de la GoPro policial demuestra que no le intimidaba la presencia de la Benemérita.

Esa bravuconería de Angelita a Marta provoca que Kevin salga corriendo hacia el rellano: "¡Están cogiendo a mi novia!" El chico llega agitado, incluso empuja al subinspector. Este encontronazo se pudo resolver por los agentes llevándose a la pareja de novios en un coche patrulla y la noche no habría acabado teñida de sangre, pero la secuencia prosigue con una acalorada discusión en el recibidor de la casa. Allí, Kevin le echa en cara a las Fuerzas de Seguridad que están en la vivienda sin orden judicial mientras el dueño del inmueble, José Carlos, trata de poner paz.

Homicidio en Jumilla 2

Subinspector de Policía a Kevin: ¿Tú sabes quién soy yo?

José Carlos al subinspector de Policía: Antón pararos. Antón es mi casa. Pararos, por favor, os lo pido. Calmaros.

Kevin: ¡Estás en una casa 'bro'!

Agente de la Guardia Civil: Nos han dado permiso para entrar.

José Carlos: No he dado permiso a nadie. Antón, ellos fuera, Antón, por favor, lo que está pasando esta pareja no es normal.

Subinspector de Policía: Kevin, para saber lo que pasa, tengo que escucharos a vosotros y a ellos, de lo contrario, no sé lo que pasa. Ahora mismo yo creo que tú estás agresivo y pienso que el culpable eres tú.

Kevin: Estábamos de fiesta aquí. Marta y yo habíamos salido a esa cochera blanca: estábamos hablando porque nos habíamos enfadado. Y de repente, me viene una señora, en pijama, no sé quién es. Y me dice Marta que es Angelita, la madre de su exnovio, y ha tirado a Marta del pelo. Yo lo que he hecho, es coger a la señora y tirarla a tomar por culo y meter a mi novia en la casa. Y eso es lo que ha pasado. ¿Ves esto? Me han dado con un palo.

Subinspector de Policía: Cuando le has pegado el empujón a la mujer: ¿Ella se ha caído al suelo? Ahora mismo ella está sangrando. ¿Le habéis dado un golpe más?

Kevin: No. He cogido a mi novia y la he metido para adentro.

Minuto nueve de la grabación policial. Marta ha mencionado que filmó con su móvil cómo Angelita fue a buscarla cuando estaba con su novio. La pareja de veinteañeros, al final, accede a salir a la calle para que los agentes les identifiquen. En ese momento, según el atestado, Angelita ya había telefoneado a su hijos -'El Tente' y 'El Balilla'- y a su expareja, Inocente, para que acudiesen a la calle Miguel de Unamuno con la supuesta intención de vengarse de Kevin por la herida que le causó en la cabeza.

Subinspector de Policía: Marta, ¿dónde está el vídeo? Pásamelo.

Marta: No se lo voy a pasar, se lo pasaré a mi abogada.

Subinspector de Policía: Tenemos que aclarar las cosas. Tenemos que saber tu versión y la de ellos.

Marta: Vale, pues la sabrá mediante mi abogada, cuando yo ponga la denuncia. Mira cómo voy (le muestra heridas en los brazos). Tengo la grabación para que no pase nada.

Subinspector de Policía: ¿Me estás diciendo que vas a necesitar un abogado desde el principio?

Marta no deja de llorar sin consuelo y aterrorizada: Lo necesito porque no dejan de acosarme. Han ido a casa de mi madre a romper la puerta. Angelita, teniendo 40 años, me pegó acudiendo a mi trabajo (...).

Agente de la Guardia Civil: ¿Por qué ha venido con un palo?

Marta: Porque es la madre de mi exnovo ('El Tente'). Tengo varias denuncias interpuestas contra ella, contra su familia (...).

Agente de la Guardia Civil: Vamos al cuartel y lo arreglamos allí.

Kevin: ¿Y tú los defiendes a ellos?

Agente de la Guardia Civil: Yo no defiendo a nadie. Yo he venido a darte por saco.

Subinspector de Policía: Kevin, te he dicho que para resolver un pleito o para saber nosotros lo que pasa, tenemos que escuchar a las dos partes. Si tú te tranquilizas te escuchamos. Si tú te pones agresivo con nosotros, paralelo al hecho, vas a terminar detenido, lleves razón o no. Entonces, no tienes por qué ponerte así. ¿Vale?

El 'speech' del mando policial prosigue en la vía pública a pesar de que los supuestos agresores están a unos metros de la pareja de novios. Del minuto 10 y 54 segundos al minuto 13, el subinspector, con la tensión que se respira, prosigue explicándole a Kevin el proceso a seguir para resolver un conflicto: "Somos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desempeñando una función (...)". Al final, la charla policial se ve interrumpida cuando 'El Tente'; su hermano, 'El Balilla'; su madre, Angelita, y su padre, Inocente, se abalanzan sobre Kevin, Marta y los agentes.

Homicidio en Jumilla 3

Subinspector de Policía: ¡Me cago en la madre que parió! ¡Kevin, Kevin, vamos para abajo! ¡Hazme caso!

Marta al subinspector: ¡Por favor, ayúdanos!

Kevin: ¡Déjame Marta que yo tengo huevos para defenderme!

Subinspector de Policía: ¡No Kevin, vamos para abajo!

Esta parte del vídeo pone de manifiesto que el mando condujo a Kevin hacia la calle donde estaba el descampado en el que fue apuñalado. En esta secuencia, también se aprecia cómo un familiar de Angelita empujó con violencia -varias veces- a uno de los funcionarios: "¡Tú, ni me toques! ¡Me cago en tus muertos!" Este ataque a un agente de la autoridad, con insulto incluído, no mereció que este individuo fuese reducido ni detenido.

A partir de ese momento: Angelita, Inocente, 'El Balilla', y 'El Tente', comenzaron a saltarse el Código Penal con total impunidad, en presencia de la Policía Local y la Guardia Civil, hasta acabar con la vida de un chico, de 20 años.

Prueba de ello es que la GoPro policial graba a la mujer caminando hacia Kevin mientras se toca sus genitales de forma desafiante. El subinspector le ordena que camine calle arriba, pero Angelita hace caso omiso y sale corriendo, junto a 'El Tente', para dar caza a la pareja de novios. Es evidente la desobediencia a la autoridad de los potenciales agresores y el riesgo que corre la integridad física de Marta y Kevin, sin embargo, dos de los cinco agentes se limitan a correr al lado de madre e hijo sin tratar de reducirles -más allá de pedirles calma-.

Subinspector de Policía a 'El Tente': ¡No te arrimes! (Le enseña la porra, pero solo trata de sujetar al exnovio de Marta con una mano)

Subinspector de Policía a 'El Tente', 'El Balilla', y Angelita: ¡No os arriméis, por favor!

Cada vez más violentos

La respuesta de 'El Tente' es insultar a Kevin mientras 'El Balilla' aparta con desprecio el brazo del mando policial. La actitud violenta de la antigua familia política de Marta va 'in crescendo' y no les frena ser cuatro atacantes frente a cinco agentes: tres policías y dos guardias civiles.

'El Balilla': ¿Vas a pegar a mi madre?

Un guardia civil: ¡No liarla más!

Subinspector de Policía a 'El Tente': ¡Vale ya! ¡Que vais a terminar detenidos teniendo razón! ¡Vale ya, que llevando razón, vais a terminar detenidos!

'El Tente' esgrime unas llaves caminando con decisión hacia Kevin: ¡Tú has visto cómo ha dejado a mi madre!

Subinspector de Policía a 'El Tente': ¡Para, para, para! ¡No, guárdate eso! ¡Por favor, guárdate eso!

'El Tente': ¡Llevo las llaves en la mano! ¡Llevo mis llaves!

Este trance de la grabación es muy llamativo porque 'El Tente' le propina un manotazo a la cámara que el mando policial lleva en el pecho y acelera su paso para rebasarle. En el informe de la Policía Judicial se expone que Kevin murió por las heridas recibidas en el abdomen y el tórax con un arma simulada: una llave que escondía una navaja de ocho centímetros de hoja. El subinspector pone mucho énfasis en pedirle que guarde "eso" a 'El Tente' y la respuesta del chico es volver a pasarse por el arco del triunfo el requerimiento policial para ir directo a la víctima.

La secuencia está llegando a su punto fatídico: el solar donde Kevin se detiene para plantar cara a la exsuegra, el exnovio, el excuñado y el exsuegro de Marta. Está acorralado. Un guardia civil se pone delante y solo es capaz de abrir los brazos y pedir calma: "Escuchad, haced el favor, en serio".

Uno de los tres atacantes responde así al requerimiento de las Fuerzas de Seguridad: ¡Te voy a dar una 'puñalá'!

A la vista de las imágenes está claro que no atendían a palabras, pero los agentes no cargaron con sus porras y 'El Tente', 'El Balilla', Angelita e Inocente se lanzaron contra la víctima asestándole tres puñaladas con una navaja-llave.

Angelita: ¡Mátalo, mátalo, mátalo!

Inocente: ¡Perro!

Marta y los amigos de Kevin explotan de indignación al presenciar cómo le han apaleado y apuñalado delante de cinco miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Marta: ¡Tanto guardia y tanto policía para qué!

Amigos de Kevin: Chacho, sois unos mierdas. ¡Lo han reventado delante de vuestra cara!

Amigos de Kevin: Guardia, ¿para que estás tú? ¡Capullo! ¡Gánate tu suelo! ¿Para qué mierda estáis los guardias? ¡Estáis amariconados!

En la calle Miguel de Unamuno se acaba de producir una agresión con arma blanca y los cinco agentes siguen sin detener a nadie. Tan solo son capaces de decirle a Marta y Kevin: "Sentaros aquí, quedaros aquí, por favor".

El disparate final

Marta sigue llorando desconsolada pidiendo ayuda mientras que la familia de los agresores no para de proferir insultos y amenazas de muerte contra el pobre Kevin. Todo ello en presencia de cinco agentes y sigue sin haber detenciones.

Inocente padre a Kevin tras ser apuñalado: Tú, perro, ven campeón...

Subinspector de Policía: Ino, no, por favor, no es el momento.

Inocente padre al subinspector: Antón, le habéis pegado a mi hijo. ¡Y no me digas que no!

Subinspector de Policía: ¡Ay señor! Me cago en la puta madre, que cosa más tonta.

Homicidio en Jumilla 5

No hay palabras para describir la impotencia que genera el vídeo. "Hay que practicar varias detenciones, apoyo aquí", expone por radio uno de los agentes evidenciando que estos tres policías locales y dos guardias civiles, con pistola y porras, siguen siendo incapaces de engrilletar a nadie. La GoPro sigue grabando un disparate tras otro contra una persona que se desangra en la acera y un desprecio tras otro contra Policía Local y Guardia Civil.

Subinspector de Policía: Vamos a llevárnoslo por ahí. Vamos a llevárnoslo por ahí. Acho tío, de verdad, ¿tanto tardan los compañeros?

Agente de la Guardia Civil: Está llegando un coche.

La realidad es por allí no llega ninguna parulla y los agentes siguen sin evitar que Kevin reciba todo tipo de menosprecios mientras se desangra. Nadie merece morir de esa manera tan cruel.

Hermano de Angelita a un guardia civil: ¡Te vamos a matar! Matarlo ahí, hombre, si es un hijo puta.

'El Tente', exnovio de Marta, a Kevin: La última cara que vas a ver será la mía.

Inocente padre a un guardia civil y al subinspector de Policía Local: A ese paleto, llévatelo ya, pero ya, llévatelo. ¡Antón! ¿Quieres que pare esto?

Subinspector de Policía: ¿Me los llevo?

Inocente al subinspector de Policía local: ¡Ya! ¡Venga!

Subinspector de Policía: ¡Pues venga! ¡Ya está! ¡Me lo llevo ya detenido!

La familia de los agresores ha tomado el mando de la situación, incluso llegan a golpear de nuevo a la víctima a la que el mando policial saca de allí después de cuatro minutos interminables donde Kevin recibe un 'tsunami' de improperios. En la imagen no se ve, pero se escucha el sonido de unas esposas y el mando le pide perdón: está totalmente desquiciado y sobrepasado por la situación.

Marta a Kevin: Levántate, mi amor. ¡Policía, por favor, llamen a alguien! Como le pase algo me muero. ¡Los que le han hecho esto, no tienen conciencia!

Subinspector de Policía Local: ¡Central, una ambulancia ya!

Cuando llegó la ambulancia: Inocente, Angelita, 'El Tente' y 'El Balilla' obstruyeron el paso de los sanitarios. Tampoco fueron arrestados y ello a pesar de que ya había sido localizada la navaja-llave empleada en el ataque. La familia se marchó al Hospital Virgen del Castillo de Yecla a hacerse un parte de lesiones para cubrirse las espaldas legalmente. Kevin murió en ese centro hospitalario, a las 4.55 horas, del sábado 1 de mayo, y solo a partir de ese momento se produjo el primera detención.

Castaño analiza el vídeo

Del análisis del vídeo, el abogado Melecio Castaño sostiene que la actuación de los dos policías locales y guardias civiles fue presuntamente negligente. "La víctima estaba agonizando sobre la acera, no se detuvo a ninguno de los agresores allí presentes y el subinspector encima dice que se lleva detenido al herido", subraya el presitigioso letrado murciano que ejercerá la acuación particular, en representación de Humberto, el padre de Kevin. "El vídeo es explícito de la pasividad policial: los agentes no frenaron en su momento a la familia agresora".

El prestigioso abogado murciano, Melecio Castaño. Cedida

El abogado Melecio Castaño avanza que presentará una querella criminal contra los cinco agentes por homicidio por imprudencia, con responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Jumilla y el Ministerio el Interior. "Llama mucho la atención que la Fiscalía no haya actuado de oficio contra la intervención policial". El experto penalista arremete con dureza contra el contenido del informe de la Policía Judicial: "El análisis que se hace de los vídeos previos a la agresión que hizo Marta, la novia de Kevin, es minucioso, pero el de la GoPro de la Policía Local no entra en profundidad a analizar las imágenes".

- Señor Castaño, ¿por qué opina eso?

- Los informes de Policía Local y Guardia Civil son parciales y no responden a la realidad de los hechos: son para cubrir expediente porque la actuación ha sido negligente. En la GoPro policial el subinspector no ve que 'El Tente' lleve un llavero, sino un objeto punzante, porque le dijo que guardara eso varias veces. En ese momento, como mínimo, tenía que haber neutralizado a esa persona para ver qué llevaba en la mano y coopera de forma decisiva en la muerte del muchacho. En el atestado hay una manipulación de los hechos, no hay una riña tumultuaria entre dos grupos, sino un acorralamiento de cuatro agresores a una persona, y todos los agentes aseguran haber sufrido lesiones por caídas, pero en las imágenes solo cae al suelo del subinspector.