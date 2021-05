'Superjuan', el presidente de Ceuta con consejeros hindúes y hebreos: 21 años frente a la inmigración

Pocos conocían su nombre y puede que aún menos su aspecto, pese a ser uno de los alcaldes mejor valorados de todo el país. Hasta que este martes, el presidente-alcalde de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan José Vivas (68), ha copado prácticamente todos los medios de comunicación.

Lo hacía por un asunto de extrema gravedad. La entrada en un día de más de 8.000 personas de forma irregular a España a través de los espigones fronterizos ceutíes. Un acontecimiento insólito [no se han registrado cifras similares] y que el dirigente calificaba de una "invasión" que trascendía "el ámbito de la crisis migratoria", por el que el ambiente que se vivía en las calles de Ceuta era el de "un estado de excepción".

"La población ceutí vive angustiada y con miedo. Es necesaria una acción contundente por parte del Gobierno en la frontera y en la ciudad, la puesta en marcha de instalaciones de acogida para las miles de personas que deambulan por las calles sin rumbo y la devolución inmediata de aquellos ciudadanos que sean mayores de edad", exigía Vivas.

Este ímpetu con el que reclama la seguridad de todos los ceutíes, no obstante, no es algo puntual en este dirigente popular. Sino la actitud con la que lleva trabajando por el bienestar de todos sus ciudadanos frente al asedio de la inmigración ilegal, desde que llegó a la alcaldía de la ciudad autónoma hace 21 años. Y es que, aunque la mayoría le habrá conocido hace unos horas, serán muchos los que desconozcan la trayectoria y la gestión de Juan José Vivas al frente de la Asamblea de Ceuta. Un incansable trabajo por el que incluso se ha ganado el mote entre sus ciudadanos de superjuan.

Gobierno multicultural

El presidente ceutí Juan José Vivas.

Nacido en Ceuta en 1953, Juan José Vivas es licenciado en Económicas por la Universidad de Málaga y funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ceuta. No obstante, su debut en política de la mano del Partido Popular no llegaría hasta 1999, cuando pese a haber perdido las elecciones, acabaría la legislatura como presidente debido a una moción de censura firmada por el PP, PSOE y el Partido Democrático y Social de Ceuta contra el entonces presidente, Antonio Sampietro, del Grupo Independiente Liberal (GIL), partido creado por el fallecido empresario Jesús Gil.

En 2003, el Partido Popular lo proclama como candidato a las elecciones municipales, en las que por primera vez la formación obtiene la mayoría absoluta en Ceuta. Unos resultados que repetiría en tres ocasiones consecutivas más hasta que en 2019 logra ganar de nuevo los comicios, pero con mayoría simple. Desde su llegada, Vivas se propuso cambiar por completo la región en la que había nacido, pensando en todos y cada uno de los ciudadanos.

Veinte años después, puede decirse que lo ha conseguido. Eso sí, bajo una estrategia política que dista mucho de su partido, al menos en el ámbito social. "Es del PP, pero no es un PP nacional, sino local, de caras conocidas. Él ha sido siempre consciente de las diferentes realidades que hay en Ceuta y por ello formó un Gobierno multicultural, integrado por cristianos en su mayoría, pero que también tiene a consejeros hindúes, hebreos, musulmanes... Un equipo ideado para representar a todos los barrios y ciudadanos, y un presidente que está siempre en la calle pendiente de las necesidades del pueblo", cuenta un periodista local, en conversación con EL ESPAÑOL.

De hecho, según relata esta misma fuente, es común ver a Juan José Vivas en la calle, saludando a los vecinos. "Todo el mundo lo conoce, es cercano, amable. Y es que pese a ser de derechas, ha sido más de centro, siempre ha buscado la cordialidad y ha buscado pactar con partidos, dejando a un lado la ideología, por el bien de todos, los más desfavorecidos y los más favorecidos. Es una ciudad muy difícil de gobernar, pero su política ha sido muy equilibrada", relata.

Europa

Entre los mayores hitos de Juan José Vivas, está la peatonalización del centro de la ciudad, la construcción de nuevos viales o las reformas en todos los barrios de la ciudad. Para algunos de ellos, los más desfavorecidos, como es el caso de El Príncipe incluso tiene destinadas partidas económicas.

También destacan las inversiones en la gestión del ciclo integral del agua con las que logró en 2003 que todos los hogares de Ceuta recibieran agua durante las veinticuatro horas del día. Y la mejora de la financiación no solo en infraestructuras y equipamientos, sino en el ámbito social. Un área cuyo gasto se ha triplicado desde que Vivas llegó a la Asamblea ceutí. Entre las medidas que este líder popular ha aprobado recientemente, está el salario social conocido como Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS).

Por otro lado, en el discurso de Vivas, según explica el periodista, siempre ha estado "España y Europa". "Es un Gobierno local pendiente del país al que pertenece y de la Unión Europea. Él siempre ha defendido la españolidad, ha sostenido que Ceuta es la frontera sur de Europa y ha reclamado incansablemente mayor inversión europea para que la ciudad autónoma estuviese cada vez más cerca de España. De hecho, Ceuta es una de las ciudades donde hay mayor patriotismo de todo el país", apunta.

Una política, no obstante, que Vivas ha querido alejar de los radicalismos y sobre todo de los partidos que los defienden. El presidente ceutí lo dejó claro en las elecciones de 2019, cuando se negó a pactar con Vox, que logró seis diputados, y decidió gobernar en minoría. "Ni por encima de mi pescuezo gobernaría con Vox, es un partido que no debería tener cabida en Ceuta", expresó.

"Es un Gobierno muy preocupado por la población local y que tiene a la sociedad muy contenta. Son muy queridos porque son moderados y sobre todo porque atienden a la diferencia, sin tener en cuenta la raza o la religión", indica a este diario una persona cercana al alcalde, que además es presidente del PP de Ceuta. No obstante, esta será la última legislatura de Juan José Vivas, pues según anunció no se presentará a las elecciones de 2023. "He pensado muchas veces en si llevo demasiado tiempo, pero en cualquier caso aseguro mi compromiso hasta el final. En mi partido, hay personas con mucha más capacidad que yo", confesó a un medio local.