Los últimos minutos antes del asesinato de Kevin: ¿Policía y Guardia Civil pudieron salvarlo?

A las 2.10 de la madrugada del 1 de mayo, la vida de Kevin comenzó una cuenta atrás mortal. Su asesinato quedó grabado en el móvil de su novia, Marta, y la cámara GoPro de uno de los policías que intervino en la riña donde murió el chico. El suceso indignó tanto a los vecinos de Jumilla que hubo actos vandálicos contra las Fuerzas de Seguridad por su intervención aquella noche. Del material gráfico, los atestados y los letrados de la acusación consultados por EL ESPAÑOL surge una pregunta: ¿Los policías locales y guardias civiles pudieron evitar la muerte violenta de Kevin?

Tanto Marta, la pareja sentimental del difunto, como Humberto, el padre del fallecido, tienen claro que las Fuerzas de Seguridad pudieron frustrar la muerte de Kevin porque para empezar tenían superioridad númerica y logística. Eran cinco agentes, armados con porras y pistolas reglamentarias, frente a cuatro agresores con una navaja que ocultaba 'El Tente', acompañado de su hermano menor de edad, 'El Balilla'; su madre, Angelita, y su padre, Inocente.

Para los abogados que ejercerán la acusación particular en nombre de la novia y el padre del difunto, los letrados Javier Verdú, Francisco Adán y Melecio Castaño, existen datos objetivos en la causa que ponen en duda si los tres policías locales y los dos guardias civiles emplearon la fuerza mínima indispensable ante el riesgo vital que corría la víctima. Así fueron los últimos minutos de vida de Kevin Morales Marín, de 20 años, según los informes de las Fuerzas de Seguridad, las imágenes de la GoPro que llevaba un policía y los vídeos que realizó Marta con su móvil:

Madrugada del sábado 1 de mayo. Marta y Kevin están de botellón en la casa de su amigo José Carlos, en el número 27 de la calle Miguel de Unamuno de Jumilla. El inmueble se ubica a cincuenta metros del número 11 de la calle José Echegaray, donde vive el exnovio de la chica, 'El Tente'. Este dato es importante: la pareja llevaba meses sufriendo amenazas de 'El Tente' y su familia para que cortasen la relación.

Prueba de ello es que en octubre de 2020, Marta fue incluida en el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género (VioGén) y fue valorada como víctima de riesgo alto: "Existe una escalada en la intensidad de los episodios e incluso, según Marta, se han empleado armas en las agresiones. También sufre acoso por parte de la familia del autor ('El Tente'), por lo cual, es preferible en un principio reforzar la vigilancia del entorno laboral y personal de la víctima, para evitar nuevos episodios".

La citada medida no evitó que continuase el acoso. El 20 de abril, solo diez antes de la muerte a puñaladas de Kevin, la pareja denunció ante la Benemérita a 'El Tente' por un supuesto episodio de amenazas que protagonizó junto a su hermano, 'El Balilla', y su amigo, Fran: “Al personarse mi chico en mi domicilio había tres personas esperándole en la puerta con la intención de agredirle, ante estos hechos salimos corriendo (Marta y Kevin) hasta el cuartel de la Guardia Civil para buscar un lugar seguro. Durante el trayecto, estas personas profirieron insultos y amenazas: ¡Os vamos a matar y a cortar el cuello!".

Todo ello viene en el atestado de la Policía Judicial sobre la muerte violenta de Kevin: 347 páginas que recogen denuncias cruzadas entre ambas partes por malos tratos, amenazas, agresiones y discusiones. Además, el 2 de junio, Angelita iba a ser juzgada por agredir a Marta, la expareja de su hijo, cuando se dirigía a su trabajo. Tales acontecimientos vaticinaban lo que ocurrió a partir de la una y media de la madrugada del 1 de mayo.

Aquel sábado, Marta, Kevin y su amigo, 'Neymedas', salieron del botellón que estaban celebrando en el número 27 de la calle Miguel de Unamuno para echarse un pitillo en la vía pública. Estaban a cincuenta metros del domicilio de Angelita. De repente, la exsuegra se planta delante de la pareja con un cuchillo que se restriega por sus genitales. La chica filma con su móvil la secuencia a la que se suma la abuela, Charo, con un bastón con el que primero le arrea a Marta y luego Angelita se lo quita para apalear a Kevin.

La Guardia Civil investiga un homicidio ocurrido en Jumilla

El mencionado vídeo que figura en este reportaje rezuma violencia de principio a fin, por parte de todos sus protagonistas, pero la Guardia Civil en su informe valora que pasarse un cuchillo por los genitales solo es una “actitud chulesca”.

2.10 de la madrugada del sábado. Llamada al CECOP: “Una vecina informa de una agresión de un hombre a una mujer con un palo, y esta sangra por la cabeza, en la calle Echegaray. El hombre se encuentra muy agresivo, por lo que la fuerza actuante se desplaza a la zona, siendo requeridos al llegar por los ocupantes de un vehículo estacionado, de donde salen tres personas, una de ellas, una mujer con el rostro ensangrentado, llamada Angelita, la cual indica a los agentes que ha sido agredida por una pareja, Kevin y Marta, que está escondida en casa de un tal ‘Chinolo’. Nos señala la vivienda 27 de Miguel de Unamuno".

Angelita dice que se habían "escondido", pero Marta y Kevin lo que habían hecho era refugiarse en la casa de su amigo. El atestado policial recoge otro momento clave en el truculento final que tuvo el aviso: "La señora Angelita en ningún momento informa a los agentes de los motivos que han propiciado la agresión, incluso siendo requerida para ello. Se pide a Central de Policía una unidad médica, se le solicita calma a la señora Angelita y que no deambule por la calle en su estado, quedando con esta dos agentes. La señora Angelita no cesa de realizar llamadas, solicitando la presencia en el lugar de sus familiares”.

En la práctica, Angelita movilizó refuerzos delante de la Policía Local con la supuesta intención de retomar la riña que ella empezó con su madre, Charo, tal y como recoge el primer vídeo que grabó Marta. Los agentes no impidieron que llamase a su hermano, a sus dos hijos, 'El Tente' y 'El Balilla', y a su expareja, Inocente.

2.20 de la madrugada. El Centro Operativo de Servicio de la Guardia Civil recibe un aviso por lo que está aconteciendo en la calle Miguel de Unamuno. El tiempo de respuesta es de cuatro minutos. En la zona se suman dos guardias civiles como refuerzo a los tres policías. Los agentes llaman al número 27 para "aclarar los hechos anteriores" con Kevin y le instan en dos ocasiones a que salga a la calle para entrevistarle, a pesar de que la pareja se estaba refugiando en el inmueble y de que Marta trata de explicar "sollozando" que ellos no empezaron la pelea:

"Ha sido mi exsuegra quien me ha agredido, me ha agarrado por los pelos y me ha arrastrado por el suelo y mi novio me ha ayudado". Esta explicación queda recogida por la cámara GoPro que lleva en el pecho un policía local y que filma en "estado de nerviosismo" a Marta -en el rellano de la casa junto a Kevin-.

Portal del número 27 de la calle Miguel de Unamuno donde se refugiaron Marta y Kevin.

2.27 de la madrugada. Kevin sale del inmueble para ser identificado y ocurre algo previsible: se lanzan a por el chico tanto 'El Tente', como su hermano, 'El Balilla', su padre, Inocente, y Angelita. "Estando fuera de la vivienda, recabando la totalidad de la identificación del señor Kevin, somos sorprendidos por un elevado número de personas que no tenían otra intención que agredir a Kevin". Lo de "elevado" y "sorprendidos" es llamativo porque son cinco agentes de las Fuerzas de Seguridad frente a cuatro atacantes movilizados por teléfono por Angelita para vengarse.

En el atestado policial aseguran que "es inevitable que ambos bandos den comienzo a una reyerta que se convierte en multitudinaria". Tal afirmación choca con la declaración de una testigo: "Los amigos de la calle Miguel de Unamuno 27, permanecieron junto a la casa sin intervenir. Estos solo bajaron a la calle cuando los recién llegados alcanzaron a Marta y a Kevin, increpando a los agentes, pero sin intervenir ninguno en la pelea. Los familiares de María Ángeles alcanzaron primero al chico apuñalado, agarrándolo y zarandeándolo, porque este podría estar bebido, iba como un trapo, no parecía defenderse”.

¿Dónde está el tercer policía?

La secuencia es filmada por Marta. La joven vuelve a sacar su teléfono sin saber que ese vídeo será la antesala a la agresión mortal a su chico, que al verse rodeado camina hacia atrás adentrándose en un callejón. En las imágenes aparecen dos policías locales y dos guardias civiles: ¿Dónde está el tercer policía cuando 'El Tente' y su familia se dirigen enfurecidos hacia Kevin?

La grabación recoge 46 segundos de pura agresividad. 'El Tente', exnovio de Marta, quiere llegar hasta Kevin sin importarle que un guardia civil le esté cogiendo por el hombro. De hecho, 'El Tente' le pega dos manotazos sonoros al agente, pero este no usa su porra y se limita a rodearle con un brazo para llevárselo del lugar. Un gesto inútil porque 'El Tente' aparta al uniformado de malas maneras y vuelve a caminar hacia Kevin.

Un pequeño inciso que se desprende de las diligencias de este caso. En la Guardia Civil eran conocedores del temperamento de este adolescente, de 19 años, ya que el 6 de octubre de 2020, Marta le denunció por darle puñetazos en la cabeza y 'El Tente' evitó ser detenido por la pareja de agentes que acudió a su casa. "Inocente se asoma al pasillo de la vivienda pegándonos un portazo diciéndonos: 'Iros a la mierda de aquí, que con vosotros no me voy a ningún lado, hijos de puta, no he hecho nada'".

De manera que la noche del 1 de mayo no cambio su conducta. El guardia civil en vez de salir detrás de 'El Tente', opta por ir al encuentro de Inocente -padre- que también llega a la zona muy agresivo: "Te tengo que matar porque a mi hijo lo has hinchado a palos varis veces". Los miembros de esta familia siguen avanzando con decisión hacia Kevin, que sigue adentrándose por una calle poco iluminada donde hay un solar. Eso es lo que se ve en el vídeo de Marta, pero desde el ángulo de la GoPro de un policía se recogen claras amenazas de muerte y ningún agente trata de esposar, incluso reducir a los atacantes potenciales.

Uno de los fotogramas de la cámara GoPro de un policía local instantes antes de la agresión mortal a Kevin.

En los 347 folios del atestado de la Policía Judicial solo se menciona dos veces que se recurre al "uso de la fuerza" y es para repeler las agresiones con sus porras, en vez de frenar los ataques de los familiares cargando contra ellos con contudencia.

2.36 horas de la madrugada. La GoPro filma cómo el subinspector agarra la mano derecha a 'El Tente': ¡Para, para, para, no, guárdate eso, por favor!

'El Tente' responde al subinspector que lo sujeta: ¡Llevo las llaves, llevo las llaves en mi mano, déjame, llevo mis llaves!

La GoPro recoge el sonido de la voz de un varón que profiere esta amenaza verbal: ¡Te voy a pegar una 'puñalá'!

La GoPro recoge el sonido de una voz femenina que profiere otra amenaza verbal: ¡Mátale, cárgatelo, cárgatelo!

Las opciones de los agentes

Estas son las acciones que pudieron desplegar los cinco agentes antes de la agresión mortal, según Javier Verdú, Francisco Adán y Melecio Castaño: los abogados que ejercerán la acusación particular. Los policías locales y guardias civiles pudieron intentar volver a meter a Kevin en la casa de su amigo para protegerle; pudieron tratar de evacuarlo en un coche patrulla junto a su novia; pudieron engrilletar a los agresores o emplear sus porras para reducirlos; pudieron exhibir su arma regamentaria para intimidarles, incuso dar un disparo disuasorio al aire.

No hicieron nada de eso ni policías locales ni guardias civiles y en su atestado hicieron constar el riesgo que había: "Es importante destacar que desde el inicio de la actuación por parte de los agentes, la actitud de todos los intervinientes fue desafiante, desobedeciendo de forma grave y reiterada las indicaciones y órdenes de los agentes, llegando incluso a amenazar a estos con matarles y agredirles”.

Los letrados que ejercen la acusación particular, tras analizar las imágenes, sostienen que las Fuerzas de Seguridad estaban facultadas para intervenir y detener a algunos de los atacantes potenciales de Kevin porque los vídeos reflejan supuestos delitos de desobediencia y atentado a agente de la autoridad, alteración del orden público y amenazas graves. Sin embargo, los funcionarios en sus informes dan a entender que la estrategia a seguir fue tratar de "interponerse entre los dos grupos".

El juego de llaves

La grabación de la GoPro recoge en dos ocasiones a 'El Tente' esgrimiendo "en una de sus manos el llavero". Es el juego de llaves que ya el subinspector le ha pedido que guarde y que a la postre será crucial en el trágico desenlace: es un arma simulada que oculta una navaja de ocho centímetros de hoja.

Navaja llave

2.37 de la madrugada. Kevin sigue calle abajo hasta un solar sin iluminación. Allí, 'El Tente', empuñando el llavero, junto a 'El Balilla', Angelita e Inocente, se tiran encima de la víctima -superando a las Fuerzas de Seguridad-. "El subinspector se percata de la presencia de un arma blanca en ese momento, portada por Inocente hijo, mientras intentan arrebatarle el arma, momento en el que se vio obligado a usar su defensa de forma contundente, con el fin de evitar que su pistola le fuese arrebatada y se pudiera hacer uso de la misma en la reyerta”.

Durante la refriega en la que Kevin recibe tres puñaladas se escuchan llantos y gritos. "El subinspector se percata de que el señor Kevin porta abundante sangre en sus vestimentas, por lo que entiende que ha sido gravemente herido por arma blanca en el momento que Inocente hijo le gopeaba en el pecho y abdomen de manera repetitiva, solicitando con celeridad la presencia de los servicios médicos, los cuales se personan casi 35 minutos después del primer requerimiento".

Aquel 1 de mayo, todo jugaba en contra de la vida de este veinteañero que estaba ahorrando para montar una barbería en la localidad murciana de Jumilla y tener un hijo con Marta.

2.38 de la madrugada. En las grabaciones de la GroPo se escucha cómo los amigos de la víctima explotan de indignación porque Kevin ha sido apuñalado delante de tres policías locales y dos guardias civiles: "¿Para qué mierda están los guardias? ¿Para qué mierda estáis? ¡Estáis amariconados!"

No detienen a nadie

Mientras la víctima está recostada en la acera a la espera de la ambulancia, los familiares siguen allí insultando e increpando a Kevin. Ni la Policía Local ni la Guardia Civil detiene a nadie y ello a pesar de que en el atestado de Policía Judicial consta que 'El Tente' es "la persona reconocida por los agentes presentes en el escenario, como la que empuñaba una supuesta arma blanca en el momento de la agresión a Kevin Morales”.

Tampoco arrestaron a 'El Tente' cuando se acercó a Kevin para espetarle esto: "La última cara que verás va a ser la mía". La familia no muestra el más mínimo respeto por los cinco agentes y prueba de ello es que el cabeza de familia, Inocente, reta a un miembro de las Fuerzas de Seguridad: "Si quieres que se acabe esto, llévatelo ya". Y efectivamente, segun el informe, los agentes acataron la orden de los agresores: "Momento en el que la fuerza actuante ante la situación generada se dirige a Kevin con el fin de abandonar la zona".

Un agente se limita a agarrar por el brazo a 'El Tente' mientras sigue amenazando a Kevin tras apuñalarle.

El contenido de los acontecimientos que refleja el informe es disparatado. Tal es la aparente inoperancia de la Policía Local y la Guardia Civil que Marta y su amigo, 'Neymedas', se llevan de allí a Kevin hasta un portal para prestarle los primeros auxilios. Unas vecinas bajaron a abrirles la puerta del bloque para darle agua y una toalla con la que taponar la herida. El despropósito no termina aquí, ya que los agentes no detienen a ninguno de los supuestos agresores ni siquiera cuando se ponen en mitad de la calle para impedir la llegada del personal sanitario.

“Se personan en el lugar dos ambulancias con el fin de asistir a los heridos, siendo esta acción gravemente obstruida por María Ángeles, Inocente y sus hijos (‘El Tente’ y ‘El Balilla’), ya que estos continuaban con un elevado estado de alteración y agresividad, sin dejar de cesar en su intención de querer agredir a Kevin”. Los momentos de desatino prosiguen cuando meten a Kevin en la ambulancia, para "iniciar la evacuación" al Hospital del Yecla, y la GoPro graba un comentario irónico: "En el minuto 1.56 el policía local que porta la cámara comenta a otro policía local: Que me amenacen que me van a esperar en casa de mi suegra".

Parte de lesiones

El abogado Melecio Castaño, que representa a Humbero, el padre del difunto, y los letrados Javier Verdú y Francisco Adán, que representan a Marta, la novia del fallecido, tienen claro que cuando se llevaron a Kevin en ambulancia, como mínimo, 'El Tente' había protagonizado un supuesto delito de lesiones con arma blanca y otro de tenencia ilícita de armas.

Además, el llavero que ocultaba el arma simulada fue intervenido en la zona y se identificó al exnovio de Marta como presunto agresor, sin embargo, se permitió que 'El Tente' se marchase con su madre y su hermano a un centro hospitalario para hacerse un parte de lesiones con el objetivo de cubrirse las espaldas legalmente.

El primer arresto no se produjo hasta que el Hospital Virgen del Castillo de Yecla confirmó a las 4.55 horas del sábado, que Kevin había muerto después de ser intervenido de urgencia porque las tres puñaladas que sufrió en la zona torácica y el abdomen le causaron un shock hipovolémico y una insuficiencia cardiaca. Una de ellas fue mortal de necesidad: la del ventrículo izquierdo. Solo entonces fue arrestado 'El Tente'. El domingo 2 de mayo, a las 12.07 horas, la Guardia Civil telefonéo a Angelita y a su hijo menor de edad, 'El Balilla', para que comparecieran en el cuartel.

Inocente, padre, fue el último en ser localizado por el Instituto Armado. En esta localidad de la Comarca del Altiplano, de 25.994 habitantes, en ese momento ya bullía la indignación vecinal por las circunstancias que roderon a la muerte de este veinteañero.

La familia de Kevin estaba rota de dolor y la alcaldesa, Juan Guardiola, se limitó a enviar sus condolencias a través de su perfil de Facebook tratando de quitarle hierro al asunto: "Es un incidente aislado". El lunes y el martes se produjeron actos vandálicos contra las Fuerzas de Seguridad por la supuesta tibieza de su intervención en la riña donde murió Kevin. Hubo destrozos de coches patrulla y ataques contra la Jefatura de Policía, que se saldaron con ocho detenidos: tres de ellos acabaron en prisión debido a la alarma social causada.

Angelita, su hijo, 'El Tente', y su expareja, Inocente, identificados tras la agresión mortal a Kevin.

Habrá querella criminal

Los abogados Javier Verdú y Francisco Adán, que ejercerán la acusación particular en nombre de Marta, estudian reclamar una responsabilidad penal o administrativa a la Policía Local y la Guardia Civil. Melecio Castaño, letrado de Humberto, el padre del difunto, confirma que "presentaremos una querella criminal contra los cinco agentes por homicidio por imprudencia, fruto de una actuación negligente por no usar los medios a su alcance para dispersar a los agresores cuando existía riesgo vital para Kevin".

A juicio de Castaño, el contenido de los vídeos, refleja "una actuación errática sin la contundencia que la situación requería y sin proporcionalidad viendo que iban acorralando a la víctima calle abajo". La querella contra los cinco agentes podría salpicar al Ayuntamiento de Jumilla y al Ministerio del Interior como responsable subsidiario. De momento, ni el Consistorio ni la Guardia Civil han abierto una investigación interna para analizar si la intervención se ajustó al protocolo.

En las diligencias, los policias locales y los guardias civiles que intervinieron aquella madrugada hacen constar que sufrieron lesiones en la riña que se saldó con un muerto: “Los agentes abajo firmantes han sido atendidos en el Centro de Salud de Jumilla, por presentar heridas de carácter leve, producidas durante la intervención policial intentando separar a los implicados, los cuales actuaron con extrema violencia, siendo imposible contener su actitud e intenciones de agredir a Kevin”. La familia no opina igual y parece que la Justicia tendrá la última palabra.