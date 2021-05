El ‘Yo acuso’ del padre de Kevin: “Los agentes actuaron con miedo y ante ellos mataron a mi hijo”

Noticias relacionadas La novia de Kevin afea a la Guardia Civil que no le protegieran: disturbios por la muerte del joven

Humberto está desgarrado emocionalmente por la muerte violenta de su hijo, pero lo que más atormenta su conciencia es que le arrebataron la vida delante de dos policías locales y dos guardias civiles. "Le pudieron haber salvado: esos agentes le sacaron de la casa de su amigo cuando él se había refugiado para no pelear con esa gente", reflexiona con entereza este colombiano, de 51 años, al que no le quedan más lágrimas que derramar porque ahora solo piensa en "reclamar Justicia" por el homicidio de Kevin ante los tribunales.

"En manos de mis abogados he puesto que analicen si podemos emprender acciones legales contra los policías locales y los guardias civiles que intervinieron: por mi parte me gustaría", tal y como avanza Humberto. La decisión la ha adoptado tras visualizar los tres vídeos que Marta, la pareja sentimental de Kevin, realizó la madrugada del sábado minutos antes de que su hijo recibiese varios navajazos tras ser atacado por 'El Tente', su hermano,'El Balilla', su madre, Angelita, y su padre, Inocente. Todo ello, en presencia de policías locales y guardias civiles.

Las grabaciones han sido desveladas en exclusiva por EL ESPAÑOL y ponen de manifiesto que la riña que precedió al homicidio fue iniciada por la que antaño fue la familia política de Marta cuando ella salía con 'El Tente'.

- Humberto: ¿Ha tenido fuerzas para ver las tres grabaciones previas a la muerte de su hijo?

- Sí, son unos vídeos desgarradores. Es impresionante cómo agarraron a mi muchacho.

Implicados en la muerte a navajazos de Kevin Morales en Jumilla.

En el primer vídeo, efectuado a las dos de la madrugada del sábado, se visualiza cómo por la calle Miguel de Unamuno de Jumilla aparece Angelita, de 39 años, y se restriega un cuchillo por sus genitales delante de Kevin, de 20 años; su novia, Marta, de 21 años, y un amigo. Unos segundos después, aparece en escena la abuela, Charo, portando un palo con el que le arrea un golpe a Marta. El ataque prosigue con Angelita quitándole el palo a su madre para apalear al veinteañero.

"En el vídeo se ve que ella le quiere hinchar a palos y Kevin no quería pegarle, pero le suelta una patada para quitársela de encima y se defiende hasta que se encierra en casa de su amigo". Este momento es clave en este homicidio: son las 2.15 horas de la madrugada y el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil recibe un aviso. Una de las dos mujeres que habían iniciado el ataque, Angelita o Charo, telefoneó al 112 para denunciar que había sido víctima de una agresión.

"Una llamante denunció que fue agredida con un palo en la cabeza por un persona, que estaba en un domicilio", según confirma la Benemérita. Una patrulla con dos guardias civiles acudió al domicilio de la calle Miguel de Unamuno, la casa del amigo de Marta y Kevin, donde la pareja de novios se había refugiado.

"Cuando la patrulla llegó allí ya estaba la Policía Local". Tal y como marca el protocolo, los agentes del Instituo Armado se dirigieron a ese inmueble para preguntar qué había pasado: esa artimaña de Angelita y Charo les permitió seguir en la vía pública al acecho. "Kevin y Marta se encerraron en casa de su amigo para protegerse", remarca Humberto.

Una fuente de la Guardia Civil prosigue detallando que los agentes se dirigieron al inmuebe a solicitar que los jóvenes se identificasen. "En la calle estaba toda la familia de Angelita y obligaron a Kevin a salir a dar explicaciones de lo que pasó porque esa mujer le había denunciado", se queja el padre del fallecido. "Los agentes no podían entrar en la casa de su amigo porque no tenían una orden judicial, pero mi hijo no quería cometer un desacato, primero salió su novia, Marta, y luego Kevin, entonces ahí fue cuando se le vinieron todos encima".

Kevin y Marta junto un fotograma de la riña que se saldó con un homicidio en Jumilla. Cedida

El vídeo de la polémica

En ese momento, Marta se fue a una esquina de la calle y volvió a sacar su teléfono para grabar el tercer vídeo: 46 segundos de sollozos que presagian un truculento final. 'El Tente', exnovio de Marta, camina directo hacia Kevin sin importarle que un guardia civil, equipado con una defensa, le esté cogiendo por el hombro. De hecho, en el vídeo se aprecia, y se escucha con claridad, cómo 'El Tente' le pega dos manotazos al agente, pero este se limita a rodearle con un brazo a la altura del pecho para llevárselo del lugar. Sin embargo, 'El Tente' protagoniza un nuevo desprecio al uniformado apartándole de malas maneras el brazo y vuelve a caminar hacia Kevin.

El agente en vez de salir detrás del 'Tente', opta por ir al encuentro de Inocente, el padre del exnovio de Marta, que también llega muy agresivo. A todo esto, en la secuencia, hay un momento en el que 'El Balilla' se mueve a su aire y se da la media vuelta para decirle "puta" a Marta. La joven rompe a llorar presa del pánico. Los miembros de esta familia siguen avanzando con decisión hacia Kevin, que camina para atrás adentrándose en una calle poco iluminada: la boca del lobo.

Entretanto, los agentes colocados delante de Kevin reprenden a los agresores a gritos: "¡Estaros quietos ya!", "¡Parad!" o "Escuchadme!". Es evidente que ni 'El Tente'; ni su hermano menor de edad, 'El Balilla'; ni su madre, Angelita; ni su padre, Inocente, están para dialogar, pero los funcionarios tratan de frenarlos agarrándolos. Marta deja de grabar cuando ve que su anterior familia política se avalanza sobre su pareja sentimental: Kevín recibió varias cuchilladas en el estomágo y murió en el quirófano del Hospital Virgen del Castillo de Yecla.

Kevin junto a sus hermanas y sus padres en Navidad. Cedida

"En Yecla me lo entragaron en brazos cuando nació un 14 de abril de 2001 y en Yecla me lo entregaron muerto el 1 de mayo de 2021", zanja con amargura Humberto, un colombiano que desde que llegó a España se deslomó currando en el campo, en una carnicería y actualmente como chófer. "Estoy eternamente agradecido a este país del que no tengo nada malo que hablar, ya que aquí llevo 22 años residiendo, aquí hice mi vida con mi esposa, con mis hijas, a las que he sacado adelante, pero solo me faltaba mi niño y no me dejaron terminar mi labor".

Este transportista, natural de Santa Rosa de Cabal, cuenta apenado a EL ESPAÑOL que a su hijo "le encantaba la peluquería: había hecho tres cursos en Alicante, estaba ahorrando para montar una barbería en Jumilla y yo le iba a ayudar". Humberto había empezado a mirar locales para que el pequeño de sus tres hijos, el único varón, pudiese cumplir su sueño de montar su propio negocio.

"Kevin era mi peluquero particular: le compré sus máquinas", detalla con cariño en el único momento que sonríe, al recordar al adolescente "reservado" que ganó varios campeonatos nacionales de bicicross. "Hemos contactado con un periodista en Colombia para empezar una campaña para pedir Justicia por mi hijo", anuncia sin perder la compostura en ningún momento de la entrevista con EL ESPAÑOL, a pesar de este duro trance. "La muerte llega el día que llega, pero lo que no es justo es que haya sido de esta manera: así no lo acepto porque se pudo evitar".

- ¿Qué opina de la intervención de los dos policías locales y los dos guardias civiles que aparecen en el tercer vídeo previo al ataque mortal a Kevin?

- Lo que veo en el vídeo es que ellos actuaron, para mí, con miedo, porque mandaban más los agresores que ellos. Y está tan claro que cuando ya se corta el vídeo es cuando Marta vio que se le tiraron encima de Kevin y se fue a ayudarlo. Cuando ella se los quitó de encima, se fueron a por Marta, pero mi hijo, ya herido, se levantó para defenderla hasta el final, sino a ella la hubieran matado también.

- ¿Usted cree que los agentes debieron emplear sus porras o mostrar sus armas reglamentarias para disuadir a los agresores?

No digo que tuviesen que dispararles ni agredirlos, pero sí mostrarles más energía, más temple. Yo les noto a ellos como nerviosos, con más miedo que otra cosa. No estoy de acuerdo con la violencia, soy de una familia buena, pero si ellos hubiesen sido más enérgicos, creo que hubiesen podido controlar la cosa. Los podrían haber esposado y sacar a mi hijo para preguntarle qué había pasado, pero lo sacaron con ellos ahí y eso es lo que reclamo. Lo sacaron de la casa de su amigo sin ninguna seguridad y esa gente se abalanzó y me lo mató. Lo que discuto es que lo sacaron sin ninguna seguridad. Mi niño no quería salir de esa casa. Como agentes de la ley, antes de cualquier acción, primero hay que asegurar a las personas, y ellos lo sacaron sin pensar qué podía pasar. Si mi niño no llega a salir de esa casa, a lo mejor estaría vivo.

- ¿Considera que fue un error sacar a Kevin y a Marta de la casa de su amigo donde se metieron tras el inicio de la riña con Angelita?

- En cuanto salió se le fueron encima y fue cuando lo mataron y los policías locales y guardias civiles no hicieron nada, porque cuando Marta deja de grabar es para ir a ayudarlo porque los tiene encima. Mi niño, después de estar herido, se fue a ayudar a Marta y la Policía sin hacer nada.

- ¿Qué le parecen los actos vandálicos que se produjeron en Jumilla en la concentración en memoria de Kevin?

- Me quedé impresionado de toda la gente que acudió y estoy muy agradecido, pero no estoy a favor de lo que ocurrió. No podemos pedir Justicia con la violencia y la violencia no me va a devolver a mi niño.

La Guardia Civil ha confirmado que no ha iniciado ningún expediente para esclarecer si la intervención de los agentes que se movilizaron aquella noche se ajustó al protocolo. Una fuente del Instituto Armado sostiene que cuando la patrulla llegó a la casa, situada en la calle Miguel de Unamuno, "salieron del domicilio, tanto Marta como Kevin, como otros acompañantes y en ese intento de los cuatro agentes (dos policías locales y dos guardias civiles) para que unos y otros no se acercasen, los desbordó". Posteriormente se produjo la agresión mortal.

"El Tente agrede a Kevin y cae al suelo junto a un agente de la Guardia Civil y de la Policía Local que intentan separarlos. En ese forcejeo, lo agentes observan cómo la mano del principal sospechoso, 'El Tente', hizo un movimiento inciso hacia el abdomen de la víctima y a continuación lanzó un juego de llaves al suelo que era una navaja camuflada de cinco centímetros: un arma simulada. Entretanto, el resto de los agentes estaban intentando contener a los otros familiares que son golpeados".

Este martes, la alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, defendió en rueda de prensa la intervención de los dos polícias locales que se desplazaron al lugar del homicidio. A preguntas de este diario, se negó a aclarar si el Ayuntamiento ha abierto -o no- una investigación para comprobar si los funcionarios actuaron conforme al protocolo y pusieron todos los medios necesarios para tratar de repeler la agresión mortal.

A Humberto no le convencen estas explicaciones y espera a que sus abogados le confirmen si puede plantear acciones legales contra las Fuerzas de Seguridad para que un juzgado aclare si su intervención fue negligente. "Ellos podría haber detenido la situación, pero ellos no hicieron nada, parecía que los que mandaban eran los sicarios".