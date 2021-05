La novia de Kevin afea a la Guardia Civil que no le protegieran: disturbios por la muerte del joven

La protesta fue convocada por los familiares de Kevin para honrar su memoria y reclamar Justicia por la muerte violenta que sufrió este colombiano, de 20 años, pero lo que ocurrió este lunes en Jumilla no representa en nada al espíritu del citado joven. Prueba de ello es que hubo un momento en el que los padres y las hermanas del fallecido, optaron por dar las gracias a los asistentes y marcharse porque no compartían lo que estaba pasando: la indignación vecinal por este homicidio se tornó en actos vandálicos, así como graves insultos contra la Policía Local y la Guardia Civil por su intervención en la riña donde murió a navajazos este veinteañero.

La cosa no fue a más gracias al temple que demostraron las Fuerzas de Seguridad al no entrar al trapo de las provocaciones que recibieron. Los funcionarios públicos estaban en la diana de los asistentes a la concentración por el contenido de los tres vídeos que realizó Marta, la novia de Kevin, la noche en la que perdió la vida a navajazos en la calle Miguel de Unamuno de Jumilla. En una de esas grabaciones aparecen dos policías locales y dos guardias civiles que no pueden frenar el ataque mortal que Kevin sufrió a manos supuestamente de 'El Tente', su hermano menor de edad, 'El Balilla', su madre, Angelita, y su padre, Inocente.

Todos ellos son miembros de un conocido clan de Jumilla y en presencia de la Policía Local y la Guardia Civil: se abalanzaron sobre el joven colombiano. Kevin recibió varios navajazos y murió la madrugada del sábado en el Hospital de Yecla. El homicidio fue la truculenta guinda al acoso que sufría Marta desde que rompió con 'El Tente' y comenzó una historia de amor con Kevin. La concentración empezó a las ocho de la tarde, frente al cuartel de la Guardia Civil, inicialmente no había más de medio centenar de vecinos arropando a los familiares del fallecido y a su novia, pero la voz se corrió y al final acudieron cientos de personas con los ánimos caldeados.

Marta, la novia del difunto Kevin, explota de indignación delante de un guardia civil por la muerte violenta de su novio en una reyerta el pasado sábado en Jumilla.

El primer momento de tensión se vivió cuando los asistentes -pancarta en mano- se dirigieron de manera desafiante hacia la puerta del cuartel, profiriendo gritos e insultos al dispositivo que había en la puerta. Algunos de ellos llevaban carteles con una foto del difunto Kevin mientras clamaban: '¡Justicia para el pueblo!' Los guardias civiles tuvieron que recular para evitar disturbios. De repente, según Onda Regional, los vecinos comenzaron a gritar que la concentración debía proseguir en la Jefatura de Policía Local y se dirigieron hacia allí para continuar mostrando su indignación por el homicidio: 'Asesinos, asesinos!'...

La concentración en ese momento ya se había convertido más bien en una manifestación con actos vandálicos, ya que algunos de los asistentes comenzaron a propinar patadas a un coche patrulla, incluso se subieron al techo de otro donde primero, le rompieron las sirenas a pisotones, y luego, se pusieron a dar saltos hasta abollar parte del techo del vehículo policial.

La Guardia Civil movilizó a efectivos para proteger las dependencias policiales. '¡Ahora sí pedis refuerzos!', comenzaron a reprochar los manifestantes en alusión a que en la madrugada del sábado, cuando murió Kevin a manos de 'El Tente', 'El Balilla', Angelita e Inocente, solo se movilizaron dos patrullas. '¡Haced un botellón que para eso si que vais veinte patrullas!', prosiguieron gritando con rabia.

Entre los asistentes se encontraba Marta, la novia de Kevin, que soltó el dolor acumulado por la muerte violenta de su novio dedicándole un iracundo 'speech' a un guardia civil que aguantó el chaparrón con resignación.

"¿Por qué no dan la cara tus compañeros?", le preguntaba la joven indignada, al tiempo que otra persona le mostraba al guardia civil una imagen de Kevin. "¿Por qué no da la cara la Polícia Local? Dímelo: ¡No lo entiendo! ¿Por qué no dais la cara? ¡Yo vi cómo mi novio se moría en mis brazos! ¡Llamé a la ambulancia y no vinieron!", gritaba desconsolada Marta mientras el agente no dejaba de mirarla a los ojos. "La ambulancia vino quince minutos más tarde: ¡Mi novio se desangró en mi cara! ¿Qué va a ser de mi vida? ¡Y los guardias con depresión! ¿Verdad? ¡Me cago en todos los putos guardias!"

Tan desgarradora reflexión la concluyó Marta con una frase que terminó de encender los ánimos de los presentes: '¡El único que nos ayudó fue el policía más viejo!' Al escuchar eso la gente comenzó a gritar enfurecida: '¡Cómplices, cómplices!' Los reproches a la intervención de la Policía Local y de la Guardia Civil en la riña donde murió Kevin no dejaron de sucederse durante las más de tres horas que se prolongó la protesta: '¡No tenéis el respeto de la gente, no valéis nada: una vida vale más!', '¡Quitarse los trajes!', '¡Para las multas sois los primeros!'...

Contenedores quemados

El 112 confirmó a las 23.32 horas que durante la concentración hubo llamadas por "varios contenedores quemados y daños a vehículos oficiales". De hecho, uno de los coches de la Policía Local comenzó a ser golpeado y zarandeado por los asistentes para tratar de volcarlo. Entretanto, de fondo ,se escuchaba: '¡Sentid lo que siente la familia!' Al lado de esta patrulla llegaron a prenderle fuego a la gorra de un agente.

Estado en el que quedó un coche patrulla de la Policía Local de Jumilla tras la protesta. Cedida

El momento de mayor tensión se produjo cuando comenzaron a arrancar el retrovisor y el paragolpes de un todoterreno policial y lanzaron los restos a los policías locales y guardias civiles desplegados en la Jefatura. A pesar de ello, el 112 aseguró que no hubo que movilizar asistencia sanitaria para atender a ningún herido. Entre los asistentes, por suerte, hubo alguna voz con cordura que pidió calma animando a la gente a marcharse a sus casas: '¡La familia de la novia ha dicho que ya vale!'

Este diario ha podido saber que no se descartan nuevas protestas este martes, ya que algunos de los asistentes comenzaron a correr la voz de que había que repetir la conentración. Todo ello, a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Jumilla acordó el ingreso en prisión provisional de 'El Tente', su madre, Angelita, y su padre, Inocente, por la muerte del joven colombiano. "La juez investiga un delito de homicidio doloso/asesinato, atentado a agentes de la autoridad, lesiones y amenazas", según informó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia.

Además, 'El Tente' también figura como investigado por un delito de maltrato habitual y lesiones, ya que durante la relación con Marta le hizo la vida imposible: escupiéndole, empujándola, tirándole objetos... La juez también investiga dos delitos de acoso que podría haber cometido el exnovio de Marta, quien no supo aceptar la ruptura y le enviaba insultos desde cuentas de redes sociales, la llamaba veinte veces al día, incluso se presentaba en su domicilio familiar. Ese ilícito también recae sobre Angelita, la exsuegra, que se plantaba en la cafetería donde trabajaba la joven, de 21 años, para decirle que ella solo era para su hijo.

'El Balilla', el hijo menor de edad de esta familia emparentada de manera lejana con un peligroso clan de Jumilla, tampoco se ha escapado de la investigación judicial: el titular del Juzgado de Menores 1 de Murcia ha ordenado su ingreso cautelar en un centro, en régimen semiabierto. 'El Balilla' está investigado por un delito de atentado contra agentes de la autoridad y tres delitos de lesiones.