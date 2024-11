'El Tente' llora ante el jurado y afirma que era "amigo" de Kevin, al que apuñaló cuando empezó a salir con su exnovia, Marta

'El Tente' lloró 'lágrimas de cocodrilo' durante su declaración, este viernes, como supuesto autor de las tres puñaladas que le costaron la vida al pobre Kevin Morales, con solo 20 años. "Antes de los hechos, él era amigo mío hasta que empezó a estar con Marta, comenzó a no querer hablar conmigo, a ver a mi hermano y empezar a increparle...", según ha asegurado Inocente Jiménez, alias 'El Tente', sobre la relación que mantenía con Kevin, al que presuntamente apuñaló el 1 de mayo de 2021 en Jumilla, en presencia de tres policías locales y de dos guardias civiles.

Aquella amistad entre 'El Tente' y Kevin se acabó desde el mismo momento en el que Marta rompió su relación con 'El Tente', cansada de sufrir episodios de malos tratos, y un mes después empezó una relación sentimental con un amigo de su exnovio: Kevin, un veinteañero de raíces colombianas que soñaba con montar una barbería en Jumilla.

"Esa relación la terminé yo con Marta porque estaba con otras mujeres", tal y como ha asegurado Inocente Jiménez -'El Tente'- (Jumilla, 2001), respondiendo solo a preguntas de su abogado defensor, Rafael Páez, y del juez. Todo ello, para intentar desmontar que el verdadero móvil del apuñalamiento fueron los celos que sentía porque su exnovia, Marta, comenzó a salir con su amigo, Kevin. Prueba de ello es que ha asegurado que no tenía "ningún problema" por verles juntos.

Tal afirmación choca con un dato objetivo: Marta figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral de casos de Violencia de Género (VioGén) porque llevaba meses sufriendo amenazas del 'El Tente', de su exsuegra, Angelita, y de su exsuegro, Inocente, para romper su noviazgo con Kevin. Pero ese 'detalle' no lo ha mencionado Inocente porque se enfrenta a una petición de cárcel de la Fiscalía de 25 años.

Declaraciones del abogado y de Marta, novia del asesinado Kevin Morales.

- Rafael Páez, abogado defensor: ¿A partir de qué momento comienzan sus discusiones con don Kevin Morales?

- Inocente Jiménez: Pues mira, cuando mi hermano ['El Balilla'] pasa por un parque donde están todos los amigos de Kevin y él se pone a insultarle. Mi hermano me lo contó. Me dijo que creía que eso había pasado porque Kevin estaba con Marta. Fue Kevin el que propinó amenazas a mi hermano: 'Gonorrea, no sé qué, ya te engancharé a ti y a tu hermano'...

En Jumilla solo hay dos discotecas. Marta trabajaba en una cafetería que hacía esquina y un fin de semana en el que yo estaba en una discoteca a unas calles de esa cafetería, Kevin vino y me dijo que no me quería ver por donde trabajaba su novia y que íbamos a tener problemas.

Tras intentar convencer a los nueve miembros del jurado popular de que él era -poco menos- que el hostigado por Kevin, este adolescente ha lanzado el siguiente paso de su estrategia: iba bebido aquella madrugada del 1 de mayo de 2021. "Estaba celebrando el cumpleaños de un amigo y empezamos a beber temprano, sobre las dos de la tarde cuando nos fuimos a comer".

"Luego fuimos a una discoteca donde pedimos unas botellas", según ha proseguido relatando este adolescente que en aquel momento trabajaba en una fábrica de muebles y que vivía con su madre tras la separación de sus padres: "Mis amigos se quedaron en la discoteca. Yo recogí a mi hermano ['El Balilla'], compramos wiski y fuimos a casa de mi padre". "Los fines de semana solía subir a tomarme una botellica con mi padre [Inocente] y luego iba a dormir a casa de mi madre [Angelita]".

El padre, Inocente, también está sentando en el banquillo de los acusados de la Ciudad de la Justicia de Murcia, al igual que la madre, Angelita, como las personas que junto a 'El Balilla', el hermano menor de 'El Tente', supuestamente le ayudaron a apuñalar a Kevin, delante de tres policías locales y dos guardias civiles. Tan luctuoso episodio se produjo cuando la familia acorraló a Kevin en un descampado de la calle Miguel de Unamuno de Jumilla, después de que la víctima mortal y su novia, Marta, se defendiesen de una primera agresión a manos de Angelita.

De hecho, existe un vídeo tomado por Marta que ha visionado el jurado popular, donde se demuestra que aquella madrugada del sábado 1 de mayo, Marta y Kevin estaban de botellón en la casa de su amigo José Carlos, en el número 27 de la calle Miguel de Unamuno. Ese inmueble está a unos metros del número 11 de la calle José Echegaray donde vivía Angelita: una mujer que no dudo en salir a amenazar a la pareja, armada con un cuchillo, al verles fumándose un pitillo. A pesar de esas imágenes, 'El Tente' ha faltado a la verdad diciendo que pegaron a su madre.

Angelita, la noche del 1 de mayo de 2021, mostrando un cuchillo a Kavin y a su novia, Marta.

"Yo estaba con mi padre en la cocina de su casa, en la segunda planta, cuando subió mi hermano diciendo que el Kevin le había pegado una paliza a mi madre [Angelita]. Yo salí corriendo, pensando que a mi madre la habían matado", según ha remarcado 'El Tente', tratando de justificar la violenta reacción que tuvo aquella madrugada porque iba con sus facultades mentales alteradas: por el alcohol y el miedo a lo que le había sucedido a Angelita. "En lo único que pensaba era en mi madre"".

- Abogado defensor: ¿Qué se encuentra al llegar allí [en la calle Miguel de Unamuno de Jumilla]?

- Inocente Jiménez: Esa imagen no se me va a olvidar. (Rompe a llorar). Yo vi a mi madre a lo lejos, llena de sangre entera. Usted no se puede ni imaginar cómo iba mi madre. Conforme me iba acercando, yo veía más sangre. En cuanto la vi, lo primero que escuché fue la voz de Kevin y me fui para él. Le recriminé que había pegado a mi madre, que 'era poco hombre', que 'era un maricón', que había pegado a una mujer...

El problema es que 'El Tente' ha obviado en su declaración el contenido del vídeo protagonizado por la propia Angelita -pasándose un cuchillo de cocina por su vagina- y que parte de la sangre que llevaba su madre era de las heridas que ella le había causado a Kevin -pegándole con un palo-. Tal secuencia se produce antes de que llegasen sus dos hijos y su exmarido, Inocente, con unos ánimos de venganza que se impusieron al despliegue de agentes que los superaba en número: 3 policías locales y 2 guardias civiles.

- Abogado defensor: ¿Cuál era la actitud de Kevin?

- Inocente Jiménez: Todo el rato buscaba el enfrentamiento, sobre todo conmigo, con más que ninguno, y con mi hermano. Nos decía: '¡Venid a por mí maricones!', '¡Vamos maricones!'...

- ¿Qué es lo que sucede entonces?

- Conforme veo a mi madre, a mí se me va la cabeza. Yo no soy así. Yo veo esos vídeos y no me reconozco. No he tenido problemas en mi vida. No tengo antecedentes. Nadie en el pueblo puede decir que soy un zagal que se pelea.

El contenido de los vídeos de la GoPro que llevaba en el pecho el subinspector de Policía Local de Jumilla, tratando de hacer de escudo humano delante de Kevin, desmienten las palabras de 'El Tente', ya que este mando policial le intenta calmar en varias ocasiones. Incluso le pide que guarde la llave-navaja que portaba, pero 'El Tente' se la clavó tres veces a Kevin. Todo ello, con la supuesta ayuda de su padre, Inocente, de su madre, Angelita, y de su hermano menor de edad, 'El Balilla', que actualmente cumple condena por este terrible ataque en manada.

Homicidio en Jumilla 3

"Kevin me retó: ¡Vamos, vamos!", según ha asegurado 'El Tente', de 23 años, en una declaración interrumpida varias veces por el juez por sus continuos sollozos. "Nunca huyó, hasta pasó por delante de los policías" "En alguna ocasión, Kevin se saltó a la policía tratando de agredirme a mí y a mi hermano". "Buscaba el enfrentamiento con nosotros, nos decía: 'Ven maricón', 'te voy a matar'... "Todo eso no se ve en los vídeos y los amigos de Kevin también nos estaban insultando a nosotros y a la Policía".

Por activa y por pasiva, 'El Tente' ha tratado de tirar por tierra el contenido de unos vídeos tan explícitos que le pueden llevar a pasar un cuarto de siglo a la sombra, como autor material de la muerte a puñaladas de Kevin; mientras que su madre, Angelita, se enfrenta a una condena de 22 años, y su padre, Inocente, a 18 años. De hecho, este joven ha sorprendido a la sala afirmando que apuñalado a Kevin porque él intentó hacerlo antes con su madre, usando un cúter:

"A mí se me fue la cabeza del todo cuando vi que Kevin se sacó un cúter y le pegó una puñalada a mi madre". "La Policía estaba haciendo de barrera, yo estaba detrás, entonces, Kevin tira el ataque y mi madre, gracias a Dios, puso la mano, y le dio en el antebrazo. En ese momento, yo me fui a por Kevin y nos encontramos frente a frente. Yo llevaba una navajilla de feria, muy pequeña: la llevaba en un llavero". "Conforme le tiró la puñalada a mi madre, me abalancé sobre Kevin".

"Yo no quería matarlo en ningún momento. Mi intención era hacerle daño". "Yo no fui a matarlo en ningún momento". "Nunca hubiese querido esto en mi vida". "Yo en ese momento no sabía a dónde iban los ataques y él intentó atacarme con el cúter, para tirarme a mí". "Mi madre es lo más grande que tengo: yo por mi madre doy la vida".

El próximo martes tendrá la última palabra el jurado popular. Sus nueve miembros tendrán que decidir si lo ocurrido aquella madrugada del 1 de mayo se cometió -o no- un crimen contra un chico indefenso frente a la exfamilia política de su novia: Marta.