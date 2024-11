El futuro de Los Mozos de Arousa tras dejar 'Reacción en cadena': lo que harán con los 2,6 millones que han ganado

Tras su eliminación, poco a poco, Borja Santamaría, Raúl Santamaría y Bruno Vila, Los Mozos de Arousa, están volviendo a la normalidad de sus vidas tras más de año y medio concursando de forma exitosa en Reacción en cadena.

Los gallegos fueron derrotados el pasado 25 de noviembre por Los Alhambraos, equipo formado por Gustavo, David y Begoña (que ya ha sido eliminado), pero no se fueron con las manos vacías, ya que, tras más de 400 participaciones (comenzaron a jugar el 25 de mayo de 2023) y lograr muchos récords del espacio de Telecinco (con más de 6.000 palabras resueltas en Complicidad ganadora, cuentan con la mejor marca histórica con 17 aciertos en tan sólo 60 segundos en esa prueba y han jugado más de 400 veces en La última palabra), también se llevaron un gran botín de más de 2,6 millones de euros ganados (2.630.177) para repartirse entre los tres.

Los gallegos le han contado a EL ESPAÑOL qué será de sus vidas a partir de ahora y en qué se gastarán el dinero ganado tras tantos meses en televisión, donde su fama ha aumentado considerablemente, siendo reclamados para multitud de eventos.

Los Mozos de Arousa durante 'Reacción en cadena'.

"Tras año y medio grabando y saliendo en la tele, cuesta recordar la rutina anterior e imaginar la que viene ahora, pero supongo que, progresivamente, todo volverá a la normalidad. Ahora, a descansar, a esperar a que finalice nuestro contrato con la productora y ver qué oportunidades se presentan. Y no hablo del mundo de la televisión…", comenta Borjamina sobre su futuro.

Mientras que su hermano Raúl apunta que "ahora lo primero es descansar, desconectar y continuar con lo que estaba haciendo, que es la política". "Y, después, valorar todo lo que venga para tomar decisiones". Bruno, por su parte, seguirá estudiando para terminar la carrera de Derecho que dejó pausada por su participación en Reacción en cadena, que ya había retomado de forma online.

Eso sí, lo primero que han hecho nada más volver a la rutina ha sido planificar su vida gracias a que ya no tienen la incertidumbre de si seguirán en el programa o cuándo se grabará. "Parecerá una tontería, pero saber que puedo organizar un viaje con mi familia, aceptar compromisos, o que puedo ir al Benidorm Fest, me da una tranquilidad tremenda", confiesa Borjamina.

Raúl coincide con su hermano: "Me tomaré una semana entera para mí, la utilizaré para reflexionar y hacer planes más a largo plazo, algo que con el concurso era imposible". Bruno, también quiere planificarse, pero "sin mirar la agenda y el calendario con tanta asiduidad" como hasta ahora.

El dinero del premio

Ha sido la pregunta más recurrente desde el primer día que llegaron al plató de Reacción en cadena: ¿Qué vais a hacer con el dinero del premio? Los tres siempre contestaban que el primer objetivo era un local para su asociación, Arousa Moza, pero con el paso de los meses y el premio aumentando, también empezaron a pensar en otros destinos del dinero como viajes, casas y la familia.

No obstante, cada uno de ellos tendrá que cumplir sus obligaciones con la Agencia Tributaria, que mermará considerablemente el dinero que les quedará finalmente de los 876.725,6 euros que les corresponden individualmente a Borjamina, Raúl y Bruno, ya que Hacienda les reclamará una parte del premio en dos tributaciones.

La primera de ellas será una retención preventiva del 19% a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por lo que les retendrán 166.577,9 euros. La productora, Bulldog TV, hará de intermediaria y recaudadora para con la Agencia Tributaria, reteniendo esa cantidad del premio individual de cada uno de ellos, por lo que se les quedará en 710.147,7 euros.

Tras consultar varias fuentes fiscales, nos han explicado que este tipo de premios no están exentos de tributar en el IRPF al ser considerados una ganancia patrimonial que no deriva de transmisión de elementos patrimoniales, por lo que hay que incluirlos en el apartado de la base imponible general en la declaración de la renta del año siguiente, en la que se hay que incluir todos sus ingresos, desde el premio del concurso y sueldos u otros extras, como el paso de Bruno por Bailando con las estrellas, por ejemplo.

Los Mozos de Arousa durante 'Reacción en cadena'.

Por tanto, el porcentaje que se aplica depende de la comunidad autónoma en la que resida cada ganador de concurso y el nivel de ingresos que declare a Hacienda. Como los tres viven en Galicia, les tocará tributar un 24,5% de la escala estatal y un 22.5% en la comunidad autónoma, es decir, un 47% del total del premio.

En resumen, mientras que la Agencia Tributaria se quedaría con 214.798 euros del premio, la Hacienda autonómica de Galicia 197.263 euros. En total, ambos organismos se quedarán con 412.061 euros, por lo que Borjamina, Raúl y Bruno recibirán un premio neto de 464.665 euros.

"Eso es lo que nos queda, que está muy bien, pero no son los 2.630.177 de euros que se han visto en televisión. Ahora primero tocará recibir el dinero y, después, sentarse a pensar qué hacer. La prioridad desde siempre fue el local de Arousa Moza, que ya podrá ser una realidad. Y seguro que caerá más de un viaje para recuperar el tiempo perdido este año y medio. Después, quizás pensar en una vivienda", afirma Borjamina.

Raúl coincide con su hermano en que una parte irá destinada al local de la asociación, pero otra la invertirá. "El resto lo ahorraré para el futuro, ya que tengo solo 26 años y siempre está bien tener ese colchón. Eso sí, algún caprichito caerá, tanto para mí como para mis padres". Por último, Bruno comenta que con sus 464.665 euros ahorrará parte, se independizará y contribuirá al proyecto del local para Arousa Moza.

Los Mozos de Arousa durante el casting que los llevó a 'Reacción en cadena'.

¿Volverán a la televisión?

Los tres tienen una ampla experiencia en concursos televisivos pero, tras más de un año y medio en Reacción en cadena, tanto Borja, como Raúl y como Bruno coinciden en que es hora de parar un poco, tomar perspectiva y, en un futuro, volver a probar suerte en algún programa, aunque descartan ir a realities.

El mayor de los Santamaría, el que más programas tiene a sus espaldas, admite que ahora necesita descansar. "Ha sido un año y medio muy intenso, con demasiados altos y bajos, que excedió todas mis aspiraciones de ser un simple concursante cuando nos presentamos al casting. Ahora mismo me veo lejos de las cámaras".

"A corto plazo te diría que no volvería a participar en un programa. Necesito desconectar, descansar y centrarme en mi trabajo. Nunca se sabe lo que vendrá en el futuro, pero lo cierto es que me gustan mucho los concursos, así que quién sabe. En El Cazador ya estuve, pero si me quieren volver a llamar no cerraría la puerta a volver. En cuanto a Pasapalabra, no estoy preparado para ir, al igual que tampoco para Saber y Ganar. ¿Si iría a El Hormiguero o La Revuelta? No sé si nos llamarían, pero si lo hicieran, estaría encantado de ir", asegura Raúl.

Bruno, para concluir, coincide con sus compañeros en que no le apetece ir a ningún concurso próximamente. "A largo plazo, quién sabe. A El Cazador ya he ido dos veces; Pasapalabra me gusta mucho, pero hay que prepararse a fondo, ahora no sería el momento y no sé si el programa querría contar conmigo. En cuanto a El Hormiguero y La Revuelta, no creo que sea el tipo de entrevistado que buscan".