El nuevo libro de Diana Al Azem enseña a los padres a educar adolescentes: "Nos dan mil vueltas con los móviles"

Diana Al Azem (Granada, 1977) es una de esas profesoras que los alumnos suelen recordar con cariño cuando dejan atrás la etapa del instituto. No solo por la forma en la que imparte sus clases, sino porque se preocupa realmente del bienestar de los jóvenes. Prueba de ello es que, en su tiempo libre, se sigue dedicando en cuerpo y alma a investigar la mejor forma de tratar a los adolescentes, y por eso acaba de publicar: '¡Quiero entenderte!', un libro para orientar a los padres cuyos hijos se encuentran en la adolescencia.

"Los padres no están preparados para responder a los problemas de sus hijos que vienen por culpa de las nuevas tecnologías", tal y como advierte esta profesora de Secundaria a EL ESPAÑOL. Diana Al Azem da clases en centros de la Región de Murcia desde hace años, compaginando su labor docente con la escritura.

De momento, '¡Quiero entenderte!' se ha convertido en la cuarta obra que publica. Además, en sus ratos libres, aprovecha para publicar contenido en su perfil de Instagram [@adolescencia_positiva], que está cerca de alcanzar los 650.000 seguidores.

- A modo de espóiler, pero sin 'spoilear' mucho, ¿de qué trata su nuevo libro: '¡Quiero entenderte!'?

- Diana Al Azem: Es una guía para padres con hijos adolescentes. De hecho, decidí escribirlo porque hay un montón de información para los papás primerizos, la lactancia, el embarazo, los primeros pasos… Sin embargo, hay muy poquita información para la crianza durante la adolescencia.

Desde que nos enteramos de que vamos a ser papás recurrimos a todo tipo de información para tener una crianza bonita con nuestros hijos pequeños, pero nunca llegamos a pensar que la adolescencia necesita otro tipo de educación, otro tipo de conexión con los hijos, otro tipo de crianza… Y no estamos preparados para ello.

- En el subtítulo del libro menciona el "nuevo paradigma de la adolescencia". ¿En qué difiere el paradigma de los adolescentes de esta generación respecto a las anteriores?

- Es obvio, es el uso de la tecnología: los dispositivos que antes no teníamos. Nuestros padres no tuvieron que luchar por gestionar el uso abusivo de pantallas, las adicciones, las redes sociales, los peligros detrás de perfiles que te pueden engañar…

Todo esto es absolutamente nuevo para todos, entonces tenemos que adaptar la forma de educar porque los retos no son los mismos. Por eso, el libro está adaptado a lo que tenemos ahora, adolescentes del siglo XXI y claves sobre cómo acompañarles.

Diana Al Azem posa con su nuevo libro: '¡Quiero entenderte!'. Cedida

Esta licenciada en Filología Inglesa en la Universidad de Murcia, con un Máster en Formación del Profesorado, hija de un médico sirio y de una bella granadina, se ha convertido para muchas organizaciones educativas en toda una sabia de la adolescencia. No en vano, la agenda de Diana Al Azem a menudo está marcada por las conferencias que imparte por toda España. "Tengo el día hasta arriba", reconoce con tono simpático a este diario, antes de comenzar la entrevista. Esta docente se ha ganado a pulso su reputación desde que estalló la pandemia de coronavirus y decidió poner su experiencia y su formación al servicio de las familias.

-¿Cómo son los problemas de la juventud actual que vienen impulsados por las nuevas tecnologías?

-Diana Al Azem: Con el continuo acceso a las redes sociales ya no pasan tanto tiempo con los amigos en la calle, como a lo mejor hacíamos nosotros. No se relacionan tanto en persona, sino que ahora se relacionan mucho on line. Conocen gente, es verdad que las nuevas tecnologías nos ofrecen muchas oportunidades, como el hecho de conocer gente de otros países, algo que antes no podíamos hacer a menos que escribiésemos una carta.

En ese sentido, sí que lo tienen más fácil, igual que tienen un acceso sencillo a todo tipo de información. Nosotros teníamos que acudir a los grandes tomos de enciclopedias. Ellos tienen el mundo en la palma de su mano, entonces sí que es verdad que esto de alguna forma les está distanciando de la realidad, porque muchas veces están viviendo más en el mundo virtual que en el mundo real. Aquí es donde tenemos que adaptar esa educación del siglo XXI.

No exagera en su respuesta la autora del libro '¡Quiero entenderte!'. Según el INE, un 23,3% de los menores de 10 años ya tiene móvil propio; el 45,7%, a los 11 años; el 72,1%, con 12 años; el 88,2%, con 13 años; el 94,1%, con 14 años… En términos generales, el 94,7% de los menores de 10 a 15 años navega por Internet.

Ante esta situación, la Asociación Española de Pediatría (AEP) explica que "los estudios científicos no han demostrado, por el momento, que las prohibiciones en el uso de los dispositivos móviles supongan un beneficio para la salud de los niños y adolescentes". En su lugar, esta asociación aboga por "aprender a hacer un uso saludable de los dispositivos digitales a cualquier edad".

Diana Al Azem se pasea por el patio de un centro educativo. Cedida

A Diana Al Azem, como profesora de Secundaria, estos datos no le son ajenos. Por eso remarca que "para lograr un consumo responsable con el móvil, desde el principio tiene que haber unas normas muy claras y concisas respecto al uso del teléfono".

"Yo instalaría un control parental y avisaría al adolescente de que el móvil no es de su propiedad, sino que pertenece a los padres y se lo prestan", según sostiene la escritora. "Con la condición de que el adolescente lo use determinadas horas al día, no afecte a su rendimiento académico, no use aplicaciones extrañas, y de que lo deje fuera de la habitación cuando se ponga a estudiar o se vaya a dormir".

- Según su experiencia como profesora, ¿cree que los padres saben cómo responder a los problemas de sus hijos derivados de las nuevas tecnologías?

- Diana Al Azem: No, no creo que estén preparados, puesto que existe una falta de competencia digital también por parte de los adultos. Por tanto, debemos prepararnos, y bien sabemos que la generación Z, los jóvenes, nos dan mil vueltas a los adultos en lo que son las nuevas tecnologías. Entonces si queremos educar en el uso responsable de estos dispositivos, obviamente tenemos que estar preparados para ello.

Diana Al Azem posa con su último libro. Cedida

- ¿Cree que el sistema educativo debería actualizarse para responder a las nuevas necesidades surgidas en los jóvenes?

- Debería haber más asignaturas en las que se priorizaran las soft skills: habilidades blandas como la asertividad, la empatía, el autoconocimiento, la gestión de las emociones… Incluso la educación sexual. Esto no se enseña en este sistema educativo.

Los adolescentes no son tontos ni mucho menos, saben que la inteligencia artificial está ahí. Ya no es el futuro, es el presente. Saben que muchas de las cosas que están aprendiendo en la escuela no les van a servir absolutamente para nada, y obviamente, se rebelan contra esto. Yo creo que la escuela tendría que adaptarse a los nuevos tiempos porque venimos enseñando lo mismo que en tiempos industriales, entonces el problema es que el sistema educativo no evoluciona.

La vocación de enseñanza de esta apasionada escritora ha ido marcando la dinámica de sus libros. Por eso, sus últimas dos obras de las cuatro que ha publicado se orientan a responder las necesidades de los adolescentes, sirviendo como una guía práctica para los padres.

La cuarta publicación de esta escritora no será la última, ya que avanza que está trabajando en un nuevo libro. "No debería decir nada", confiesa entre risas, "pero la temática creo que va a tirar más hacia la educación sexual, que considero que también hace mucha falta".