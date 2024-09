El pasado desconocido de Grison: de socorrista y churrero a 'beatboxer' de Pablo Motos

La Revuelta ha comenzado dándole guerra a El Hormiguero. El nuevo programa de David Broncano en RTVE se estrenó el pasado 9 de septiembre en La 1 y en solo tres programas ha conseguido alzarse con el liderato de audiencia, siendo el miércoles el programa más visto de la televisión en España superando al de Pablo Motos.

El día del debut logró un buen dato, el segundo se quedó a una décima, el tercero ganó, pero en el cuarto, el del pasado jueves, cayó cuatro puntos respecto a El Hormiguero. Pese a ello, La Revuelta y Broncano, que celebra cada día los datos de audiencia, han llegado para quedarse.

El presentador no ha aterrizado solo en el canal público. Le han acompañado sus socios de la productora Encofrados Encofrasa, Ricardo Castella y Jorge Ponce; el músico Marcos Martínez, más conocido como Grison; y su legión de colaboradores como Valeria Ros, Antonio Resines, Lala Chus, Pablo Ibarburu o Yunez Chaib, entre otros.

Grison (d.), en 'La Revuelta'. RTVE null

No obstante, en el primer día de emisión, Grison fue uno de los que más focos acaparó en el estreno. Apareció con Pablo Motos y Pedro Sánchez tatuados en su pecho: “Yo me he hecho una movida y todo, pensaba que esto iba con el rollo político. ¿Ahora qué hago?”, comentó mientras se desabrochaba la camisa para mostrar un tatuaje de Pedro Sánchez. "Eso lo tenías que haber consultado", le dijo Castella.

"Me lo han hecho en tres sesiones, toda la semana pasada liado. Me lo he puesto por justificar el sueldo el primer mes. Me he cubierto las espaldas, ahora no me puede echar", confesó Grison.

"Había tanta movida y tanta chicharra en redes... lo hablamos el año pasado y le he metido caña", explicó el músico. Broncano le dijo que se lo tenía que borrar: "¿Los dos?", le respondió el colaborador. A continuación, se abrió más la camisa, donde se pudo ver el tatuaje de Pablo Motos: "En el otro lado, para asegurarme el trabajo del año que viene, me he hecho a este también. Al principio no me molaban, pero llevo una semanita y ya me estoy acostumbrando. Cuando mi mujer y yo follamos, a Motos se le abren los ojos un poco más", aseguró Grison.

En el segundo programa comentó entre risas que el de Pablo Motos no se le iba “ni frotando”, pero el de Pedro Sánchez sí. “Esta es la realidad misma, Sánchez se irá un día, pero Motos no se va ni con lejía. No hay manera de sacarlo”.

Grison, con las caras 'tatuadas' de Pablo Motos y Pedro Sánchez. RTVE null

Pese a no ser socio de Broncano en su productora, Grison ha conseguido entrar en el círculo de confianza del presentador junto a Castella, Ponce, Sergio Bezos y otros miembros del equipo de La Revuelta.

EL ESPAÑOL ha echado la mirada atrás para desvelar el pasado de Grison, ya que, pese a las bromas que hace con Pablo Motos y El Hormiguero, las primeras apariciones del músico en televisión las hizo en el espacio de Antena 3 junto a su compañero Tuli, realizando exhibiciones de beatbox para los invitados del programa del valenciano.

Un largo camino hasta la televisión

Marcos Martínez, que es su nombre real, nació en Madrid en 1984 y desde siempre sintió pasión por la música gracias a su habilidad para hacer ruiditos, recordando al personaje de Michael Winslow, el cadete Larvell Jones, en la saga de películas de Loca Academia de Policía.

Antes de alcanzar la fama que tiene en la actualidad, Marcos tuvo muchos trabajos como churrero: “Trabajé en una churrería y entraba a trabajar a las tres y media de la madrugada. No es que llegara de empalmada al trabajo, es que lo hacía borracho como una cuba. Cuando todo el mundo estaba emocionado, yo me marchaba y les decía que me iba a pelar patatas. Pero iba tan mal que una vez que me tuvo que parar mi padre porque estaba pelando un jabón de sosa. A La Resistencia también fui alguna vez de empalmada, pero por otros motivos…”, le contó a Dani Martínez en el programa Martínez y hermanos de Movistar+.

También le confesó entre risas al presentador leonés que estuvo “siete años currando de socorrista en una piscina y… los pedos de setas duran más de lo que yo pensaba. Llegaba por la mañana y pensaba que había un tsunami en el agua”.

Grison, como 'beatboxer'. null

En el año 2013, Grison se presentó a la tercera edición del Boss Loopstation Contest, donde gracias a sus habilidades con el beatbox llegó a quedar Campeón del Mundo.

Ese mismo año fue subcampeón de España de Human Beatbox. Pero esos logros no le hacían llegar a fin de mes, así que se alió con otro músico, Tuli, para realizar shows en diferentes locales, además de colaborar en el musical Mayumana - Rumba! versionando canciones de Estopa o formar parte del espectáculo The Voca People, con el que llegó a hacer giras internacionales.

Y llegó Pablo Motos

En junio de 2013, el cómico Steve Carell visitó El Hormiguero para presentarle a Pablo Motos la película Gru, mi villano favorito, donde el estadounidense prestaba su voz al protagonista (en España, el doblaje corresponde a Florentino Fernández). Tras la entrevista, el valenciano presentó a uno de sus nuevos colaboradores: “Te voy a presentar a alguien que tiene una garganta realmente prodigiosa… ¡Grison beatbox!”, exclamó el conductor del programa de Antena 3.

Marcos demostró sus habilidades con una mesa de mezclas y contó con la colaboración del actor para realizar para realizar un remix con los sonidos que le había dado Carell y los que realizó el madrileño.

En la siguiente temporada del programa, hace justo 11 años, el 11 de septiembre de 2013, el invitado de El Hormiguero era Karlos Arguiñano y Motos anunció a sus nuevos colaboradores, Grison y Tuli, que realizaron su show, Music Box. Al terminar, el cocinero y el valenciano se acercaron a felicitarles, y Motos le dio el micro al vasco para que comprobara que no había ningún truco en los efectos que hacía Grison.

Su última aparición en el programa del valenciano fue hace unos siete años, otra vez en solitario, cuando convirtió el sonido en fuego en la sección de Ciencia de Marron con el actor Antonio Pagudo como testigo.

Tras su fichaje por La Resistencia, Marron tuvo que recurrir a otro especialista de beatbox para hacer sus experimentos, Carlos García (conocido como Shadowless). El joven gaditano fue Campeón de España de BeatBox en categoría individual en el año 2020 con 20 años, pero comenzó en esta disciplina con 11 años tras ver a Lytos en El Hormiguero en el año 2011, dos antes de la participación de Grison.

Su fichaje por 'La Resistencia'

En 2016 formó parte de la única temporada del programa de Movistar+ AcapelA, presentado por Dani Reus y donde varios grupos vocales luchaban por convertirse en la mejor banda a capela de España. El ganador, el grupo vocal Supervoices de Mallorca, se llevó un contrato discográfico.

Grison formó parte del equipo de mentores de las bandas como profesor de música, beatboxer y director musical, junto a Markooz (beatboxer profesional y director del Campeonato de España de Beatbox), Noemí Cabrera (coreógrafa) y Sheila Blanco (entrenadora vocal). Su labor era impartir clases semanalmente a los grupos para que dieran lo mejor de sí, mejorar sus habilidades, perfilar sus personalidades musicales, detectar los problemas y buscar las mejores soluciones.

Grison, como músico (d.), junto a su compañero de actuaciones, Tuli. null

“Yo vengo de rock de garito", admitió en La Lengua Moderna, programa de la SER, ya que Grison, además de beatboxer, es músico y guitarrista experimentado, como demuestra cada día en La Revuelta.

Esos conocimientos musicales fueron los que hicieron que Ricardo Castella se fijara en él: “Llegué a La Resistencia por él, que le gustan los cacharritos y yo trabajaba para la gente de Roland (marca de aparatos musicales). Iba por las tiendas de música vendiendo ese aparato y me vino a ver un par de veces Castella. Me empezó a interesar la movida y, de repente, sacaron lo de La Resistencia y debió pensar en mí, de chiripa. Me presenté en las oficinas con una guitarra, en plan hippie. Yo pensé que este programa iba a durar semanas…”, ha comentado el madrileño en diferentes entrevistas.

“Lo que digo no es para guionizarlo... me pasa que si lo pienso o intento ser gracioso no me sale. Yo no vengo de la comedia, vengo de tocar la guitarra y del beatbox, de la cultura de taberna y ahí hay mucha broma, así que improviso y me está saliendo medio bien, pero de ahí a ser principal en el programa... hay mucha gente como yo", explicaba Grison en La Lengua Moderna sobre su labor en el programa de Broncano antes de fichar por RTVE.

Tanta confianza tiene el jienense en Grison que, cuando Broncano fue baja en el programa por coronavirus, el músico fue el primero en sustituirle, entrevistando a la cantante Merche. Aquel día, nada más comenzar el programa, los espectadores pudieron escuchar una conversación tras el telón del teatro Príncipe Gran Vía donde Ricardo Castella y Jorge Ponce animaban a Grison a ser el presentador.

"Lo vas a hacer genial", le dijo Castella, pero Grison le contestó: "Vaya bajón, me lo teníais que haber dicho antes". El director del programa recordó lo que pasó en El Hormiguero en una situación similar: "¿Se lo dijeron previamente a Nuria Roca?". El beatboxer le contestó que "seguramente, por lo menos diez minutos. Estoy temblando", mientras que Ponce destacó que "la gente te quiere más a ti que a él (Broncano). Se sincero y ábreles tu corazón".

Grison, en 'AcapelA'. null

Al final, el músico salió para saludar al público: "¡Que pasa chavales! David ha dado positivo y me toca presentar: ¿Cómo lo veis? Vamos a darle caña". Tras los vítores de los espectadores, señaló: "Gracias por venir, espero que me arropéis y que nos divirtamos todos un poco. Vaya papelón, chaval".

Por último, Castella cambió su clásica presentación, adaptándola al nuevo conductor del programa: "Desde las entrañas de la Gran Vía, en el teatro Príncipe, La Resistencia con Marcos Martínez, Grison. ¡Todo el mundo en pie para recibir al presentador en edición pandemia!".

El origen de su mote

En su participación en el programa Martínez y hermanos coincidió con Silvia Abril y Rubén Cortada, y fue la cómica la que le hizo la pregunta al madrileño que mucha gente quería hacerle: “¿Y por qué lo de Grison?”.

“Mi primo me decía que era como Gill Grissom, el personaje interpretado por William Petersen en CSI Las Vegas, que lo investigaba todo. Me presenté a mi primer campeonato de beatbox y como quedé muy bien, me dijeron que me tenía que poner un apodo, elegí Grison y ya no me lo pude cambiar porque la gente empezó a conocerme así”, recordó en el programa de Dani Martínez.

Además, Marcos también ha aparecido en una serie de televisión junto a sus compañeros de La Revuelta, fue en un episodio de la telenovela Amar es para siempre de Antena 3, donde aparecía tocando el organillo junto a Ricardo Castella, mientras que Broncano y Ponce hacían de sobrinos del personaje de Fernando Esteso.