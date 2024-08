El gran verano de Adrián Cervera, el sobrino DJ de Pablo Motos: sus planes y viajes entre festivales

Los focos de El Hormiguero se apagaron a finales de junio, y todo su equipo comenzó unas merecidas vacaciones tras un año en el que han sido líderes de audiencia y han recibido multitud de visitas de artistas nacionales e internacionales.

Uno de ellos, Adrián Cervera, el sobrino de Pablo Motos, está aprovechando el verano para desconectar y volcarse en su otra pasión, la música, pinchando como DJ en algunos festivales o discotecas. También crea temas, aprovechando al máximo su labor como productor musical y su experiencia como pinchadiscos, ya que es DJ residente de la discoteca Panda Requena.

El hijo de Pepa Motos, la hermana del valenciano, lleva trabajando en el espacio de Antena 3 desde 2016 realizando labores de producción y apoyo musical al DJ de El Hormiguero, Valdi, además de participar en el baile que realizan todos los días algunos miembros del equipo, pero, aunque le gusta mucho lo que hace en el programa, la música es su pasión.

Adrián Cervera y Steve Aoki.

Cervera destaca que sus influencias musicales en la faceta de productor son Skrillex, ⁠Armin Van Buuren, ⁠Virtual Riot, ⁠Garabatto y ⁠Retrovisión: "Por eso ahora estoy haciendo producciones propias, remixes y mashups que son mainstream, pero tienen siempre ese toque de electrónica y dance", explica, aunque también disfrutó mucho con la visita de Steve Aoki a El Hormiguero. Aprovechó para intercambiar impresiones musicales y hacerse una foto para el recuerdo.

Que Motos fuera pinchadiscos en su juventud también influyó en la inclinación musical de Cervera porque "al final creo que la música te acaba llamando y si el entorno que tienes te ayuda a descubrirla, te acaba marcando. Las primeras canciones que yo me aprendí nada tienen que ver con la música que escucho actualmente. Por ejemplo, una de esas obras que me aprendí en el piano, cuando lo estudiaba, eran de un compositor griego que componía en los 2000, pero a día de hoy no sé qué cabida tendría eso en lo que estoy haciendo".

Su labor como productor y DJ

El requenense destaca que El Hormiguero es lo que más tiempo ocupa en su vida, y está encantado por ello, pero fuera de las paredes del programa de Antena 3 está su proyecto musical, tanto como DJ y como productor.

En los huecos libres que tiene en el trabajo, en su casa o en el estudio, se dedica a la música tanto en la producción como en la creación de contenidos para redes sociales. También analiza las nuevas tendencias para preparar sus sesiones de música para los bolos. "Mi proyecto musical requiere mucho trabajo, la verdad", admite.

Adrián Cervera, como DJ.

El requenense lleva 13 años como DJ y ha hecho actuaciones por toda la península e incluso, he pinchado en Miami, "lo que pasa es que ahora filtro mucho los que hago porque no tengo tiempo, y eso que me lo paso como genial en la cabina. Es algo que me hace muy feliz porque es un momento en el que conectas con la gente que baila, sonríe… y eso me llena muchísimo", apunta.

Eso sí, este verano de 2024, aunque sea temporada alta de festivales y mayor aforo en discotecas, el joven reconoce: "Me lo estoy tomando bastante para descansar y recuperar energías. He tenido que darme un tiempo de reposo y de recuperar mi conexión conmigo y con los míos, que también es súper importante para poder seguir creando. Ahora mismo el tiempo lo he estado dedicando a eso".

En julio sí que participó en varios eventos, pero el mes de agosto prefiere dedicarlo a descansar, a viajar, y a disfrutar de la música de forma más tranquila, ya que a finales de mes, en septiembre y en octubre volverá a subirse a la cabina de DJ para hacer bailar al público. "Por ahora estoy priorizando el tiempo para recuperar. Necesitaba descansar y darme tiempo para mí, además de para la música y las actuaciones", añade.

Su nueva canción

Su labor como productor musical no cesa y acaba de publicar un tema nuevo que se puede escuchar en todas las plataformas musicales: "Andrea Rocatti y yo hemos hecho un cover de una canción que salió en el año 2000 que se llama Me Voy De Fiesta. Es un tema que sonó sobre todo en Levante", explica.

"Es una canción con la que crecimos Andrea y yo. Ella es la que canta, la main artist, yo soy el segundo. Hemos versionado el tema estilo hyper pop, un pop electrónico subido de tempo, y la parte final que va progresando nos lo llevamos un poco al hard dance o al hard style, siempre con un toque pop, con influencias de artistas como Belén Aguilera, entre otros", comenta Cervera.

Adrián Cervera, en 'El Hormiguero', con su tío Pablo Motos.

Cuatro DJ en 'El Hormiguero'

La música juega un papel básico en El Hormiguero. Desde que se inicia con el baile de Pablo Motos, la presentación de los colaboradores del día, los efectos sonoros o los temas de los artistas invitados. El primer tema que sonaba esta temporada, incluso antes de la sintonía oficial del programa, era (It Goes Like) Nanana, de la DJ y productora surcoreana Peggy Gou, aunque en la temporada 19 que comenzará en septiembre, cambiará.

Cuando el invitado o invitados entraban en el plató cada día, comenzaba a escucharse la canción Houdini de Dua Lipa, que no dudaban en bailar. Y los jueves, cuando Motos presentaba a los tertulianos del día (Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val), todos ellos bailaban el tema Fría, de Enrique Iglesias y Yotuel.

Que las canciones y la música estén tan presentes en el programa es gracias a que hay hasta cuatro disc-jockeys profesionales trabajando en El Hormiguero: Pablo Motos, su sobrino Adrián Cervera, Miguel Gálvez y DJ Valdi, todos ellos con experiencia a los platos de mesas de mezclas.

Adrián Cervera en 'El Hormiguero'.

El principal y encargado de que todo suene perfectamente es DJ Valdi (su nombre es José Manuel González Valderas), que desde su cabina en el 'cielo' del plató del programa de Antena 3 hace que presentador, colaboradores, invitados y público bailen al son que él marca.

Eso sí, en ocasiones es reprendido por Jorge Salvador, el socio de Motos en la productora 7yaccion, porque pone demasiadas veces la canción que le dedicó Leonardo Dantes, provocando las carcajadas en el equipo.

"Hay una playlist ya configurada que es la que veo en mi pantalla con una serie de botones con colores y contextos. Cada uno de ellos tiene una música predefinida, desde la general de El Hormiguero, la sintonía, la salida de Trancas y Barrancas, la de Marron con la Ciencia, músicas tristes, festivas… Pero ¿qué ocurre? Que cada día viene un invitado diferente y, en función del programa, configuro otra playlist paralela. Cuando viene un artista a presentar su nueva canción, la tengo preparada, pero esa y muchas de su carrera, por si de repente se acuerda de una de su segundo disco y quiere que suene… estamos hablando de 90 o 100 temas que están listos para sonar", le contó a EL ESPAÑOL el cartagenero.

Otros dos DJ con experiencia en pinchar en discotecas son familia, Pablo Motos y Adrián Cervera, tío y sobrino. El presentador suele recordar en El Hormiguero que él era el clásico pincha discos en la discoteca de Requena (donde ahora es DJ residente Cervera), labor que compaginaba como director de la radio de la localidad valenciana.

Adrián Cervera, pinchando.

"En la discoteca donde yo pinchaba, siempre bajaba la música cuando había alguna pelea, subía las luces al máximo y así la seguridad ya sabía lo que estaba pasando.Una de las veces recuerdo ver que se formó un círculo delante de la cabina y, espero que no se enfade porque lo cuente, era el tío Patilla (el dueño de la discoteca) con un burro que se dedicó a ir con él por la discoteca", recordó un día en el programa.

El cuarto disc-jockey de El Hormiguero es Miguel Gálvez es uno de los miembros del equipo de Ciencia, que además de ser ingeniero de Telecomunicaciones y cuenta con la especialidad en Sonido e Imagen. "A día de hoy sigo estudiando cosas relacionadas con la acústica. Me apasiona la física del sonido y tengo un estudio en casa porque también me gusta hacer música", le contó a EL ESPAÑOL el almeriense.