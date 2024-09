Beli, el pescadero que destripa los fallos de la 'Biblia de MasterChef': todos los errores

Este lunes se estrenó la novena edición de MasterChef Celebrity con un programa cargado de recetas que seguramente podrás encontrar en "La Biblia de Masterchef", un libro cuyo título no concuerda con su contenido, tal y como ha mostrado el experto en pescados y divulgador del mar en las redes sociales, José María Sánchez Cordero.

Desde la cuenta de Instagram de su negocio, Beli Pescadería, el sevillano ha publicado un vídeo en el que demostraba los errores garrafales que descubría en el libro del programa culinario. Describen la "biblia" como la guía más completa de cocina, con todas las técnicas, trucos, utensilios, las recetas más emblemáticas del famoso programa de TVE MasterChef y "todos los ingredientes que necesitas para cocinar como el mejor". Pero parece ser que el que no conoce los alimentos es el programa.

"Mira lo que dice La Biblia de Masterchef, que un besugo es una dorada. Pues las doradas las tenemos aquí, donde dice que son doradas, que son las mismas. Te dice que esto es una corvina y esto es una lubina. Esto es un atún rojo y es un atún patudo. Un pez espada y es un merlín, no es un pez espada", relata José María en el vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BELI PESCADERIA (@belipescaderia)

El experto es pesacados llega a recoger hasta ocho fallos en los que el nombre no correspone al pez o marisco mostrado: "Aquí, nécora, bien. Aquí, cangrejo y ponen una nécora cocida. La zamburiña... y es una volandeira porque la zamburiña es un poco más alargada y le falta una orejita".

El vídeo ya tiene casi 600 comentarios de lo más ingeniosos: "Espero que no saquen una guía de hongos y setas comestibles". O "la Biblia está escrita en sentido figurado y tienes que tener fe y no cuestionarte. No has entendido nada. Eso es atún rojo. Teniendo mucha fe". El vídeo finaliza pidiendo "un poquito de por favor, así va la gente y se confunde".