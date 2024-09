Daniel, hermano músico de Broncano: "A David le señala quien vive en una guerra civil no superada"

El apellido Broncano no pasa desapercibido. Algunos suelen asociarlo de inmediato con el humor y el entretenimiento, otros, con la controversia. Al final, los seguidores y detractores de David Broncano se encuentran, casi sin quererlo, en un mismo campo de batalla mediático, divididos entre quienes celebran su estilo irreverente y quienes lo critican. Primero fue "La Resistencia", el programa que catapultó a David a la fama. Y ahora es "La Revuelta", el mismo formato, pero en RTVE, el que está en el centro del huracán: la llegada del presentador a la televisión pública fue objeto de polémicas hasta en el Congreso de los Diputados.

Y, sin embargo, son muy pocos los que saben que en muchas salas de conciertos de toda España el apellido Broncano resuena por razones muy diferentes: la música clásica. Daniel Broncano (Orcera, 1986) es, además del hermano de David, director técnico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, fundador y director de varios festivales y clarinetista. En una conversación con EL ESPAÑOL, el menor de los hermanos Broncano hace un repaso de su vida y analiza el estreno en Televisión Española del popular presentador: "Es un logro importante que refleja su evolución. Además, es positivo que RTVE apueste por un programa así, con vocación pública", comenta.

La historia con la música de Daniel comenzó a una edad temprana. Y, como sucede con muchas pasiones duraderas, su origen fue casi accidental. Cuando tenía sólo ocho años, y durante unas vacaciones familiares en Galicia, asistió a un concierto de la Real Filarmónica de Galicia en Santiago de Compostela. El concierto, dice, fue un refugio improvisado del mal tiempo, pero le marcó para siempre. "El sonido que salía de la orquesta me impresionó un montón", recuerda. "Viví como una especie de síndrome de Stendhal, algo tan profundo que cambió mi vida".

Orcera, tierra de los Broncano

Desde ese momento, Daniel quedó fascinado con la música, particularmente con el oboe, un instrumento que lo atrajo por su timbre peculiar y su capacidad para evocar emociones profundas. Su interés se convirtió rápidamente en una obsesión, y pronto comenzó a pedirle a sus padres que lo inscribieran en clases de música. "No era sólo un pasatiempo, para mí era un compromiso serio", explica Daniel.

El camino hacia la música profesional no fue sencillo para el menor de los hermanos Broncano, que, recordemos, crecieron en Orcera, un pequeño pueblo de la provincia de Jaén. "Todo está lejos", comenta, refiriéndose a la falta de recursos musicales profesionales en la región. Sin embargo, la falta de proximidad a los grandes centros musicales no fue un impedimento. Con sólo 16 años, Daniel se mudó a Madrid para continuar su formación en el Real Conservatorio de Música, aprovechando que David, dos años mayor, comenzaba sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid.

Daniel Broncano es director técnico de la Orquesta Sinfónica de Tenerife desde febrero de este año. Miguel Barreto / Sinfónica de Tenerife.

Esa determinación desde joven le llevó con posterioridad a Londres, donde amplió su formación en el Royal College of Music y comenzó a desarrollar una nueva pasión: la gestión cultural. "De los ingleses aprendí que hay muchas más cosas además de tocar con destreza tu instrumento. Empecé a tener curiosidad por cómo ocurren las cosas, por quién las organiza y por qué", explica. Este interés lo llevó a fundar "Música en Segura", un festival de música clásica en su lugar natal, la Sierra de Segura, que ha crecido hasta convertirse en un evento de referencia en el panorama cultural español.

"Lo que más me motiva es que se agoten las entradas para un concierto", dice, contento, Daniel. "Es emocionante ver cómo una idea loca, como hacer que la gente venga a un pueblo de 150 habitantes a escuchar música clásica, se convierte en realidad". A lo largo de los años, "Música en Segura" ha atraído a turistas de toda España y del extranjero, y ha sido un éxito tanto a nivel artístico como de público.

Un humorista y un músico

A pesar de sus logros, Daniel Broncano no ha podido escapar de la gran sombra que también se ha construido su hermano David. "De hecho hubo un momento en el que me preguntaba si mi apellido me venía bien o mal en mi carrera", admite Daniel. Aunque colabora en medios de comunicación desde hace años, y tiene una dilatada experiencia en el sector musical, siente que muchas personas podrían llegar a una imagen equivocada de él, algo así como si fuera "un enchufado".

Ese esfuerzo por establecer su propia identidad profesional, y que el apellido Broncano sea reconocido en los auditorios, ha dado sus frutos. "Me he dado cuenta de que mi carrera en la música clásica se valora por mis propios méritos", mantiene. Pero allá dónde va le siguen preguntando por su hermano, e incluso esperan de él que tenga el mismo toque humorístico. "Lo único que decepciona a la gente es darse cuenta de que no todos los Broncano nos dedicamos a hacer chistes", ríe.

P.- Tu hermano debe ser esta semana el personaje del momento en España.

R.- Bueno. Tuvo también su pico en abril, cuando comenzó toda la polémica de su posible fichaje por RTVE.

P.- Ahora sigue habiendo. Le acusan de ser muy de izquierdas para la televisión pública, de no hacer gracia o de hacerse millonario a costa de los enfermos de ELA...

R.- Me sorprende y me indigna. Le señalan los que viven en una especie de Guerra Civil Española no superada, que hace que la gente vaya con una especie de visor, como el de Goku en Dragon Ball, clasificando a las personas si son de izquierdas o de derechas, casi como primer elemento de identidad. Es lamentable ir clasificando a las personas si son de izquierdas o de derechas. Es de un grado de perversidad muy grande.

P.- ¿Crees que el programa de Broncano molesta por ser de izquierdas?

R.- Es una distorsión de la identidad que en realidad tiene más que ver con el fútbol, con el tambor y con el bombo, que con la ideología profunda. Es una cosa superficial y muy de un país, insisto, que todavía está intentando superar la Guerra Civil.

"Es lamentable ir clasificando a las personas por si son de izquierdas o de derechas", sostiene Daniel Broncano. Miguel Barreto / Sinfónica de Tenerife.

La conversación con Daniel no puede evitar tocar el tema de su hermano y la controversia que rodeó a David en los últimos meses, especialmente desde su transición de "La Resistencia" a "La Revuelta". Desde entonces, a David Broncano se le ha calificado de "izquierdista", "inapropiado para la televisión pública" o también de ser "millonario" a costa del erario.

A pesar de esas muchas críticas, Daniel es firme en su defensa del profesionalismo de su hermano. "Creo que las cosas luego caen por su propio peso. Mi hermano es un superprofesional, y eso lo sabe cualquiera que ha trabajado con él", dice. Daniel cuenta cómo David, a pesar de estar ocupado con "La Resistencia" y ahora con "La Revuelta", siempre encontraba la manera de entregar un trabajo de alta calidad.

"Recuerdo cuando trabajábamos juntos en el ciclo de espectáculos 'Duólogos' en Conde Duque, que combinaba humor y música. Estaba claro que David tenía un sentido innato para el espectáculo", comenta Daniel. "Aunque no sabías si había leído el guion o no, cuando llegaba el momento de actuar, lo hacía perfecto, con una precisión increíble".

Actualmente, Daniel Broncano está completamente inmerso en su trabajo como director técnico de la Sinfónica de Tenerife, una de las más prestigiosas de España. "Es un lujo trabajar aquí. Es un equipo valiosísimo de músicos y técnicos que hacen que la orquesta sea sólida y reconocida", dice sobre su rol desde la isla.

Entre los proyectos que lo entusiasman se encuentra un nuevo ciclo de conciertos en la Universidad de La Laguna y una gira en planificación para 2027. Además, está involucrado en un proyecto para mejorar la accesibilidad del público a los conciertos de la Sinfónica, una iniciativa que presentará próximamente el Cabildo de Tenerife.

El pasado lunes reservó la noche para quedarse en casa y ver el estreno de "La Revuelta" mientras cenaba. "Me hacía muchísima ilusión. De verdad, no saben lo emocionante que es ver el logro de mi hermano, la transición de que estuviera nervioso hace 14 años porque no sabía si mandar un guión a Paramount Comedy hasta verlo ahora como presentador del programa principalísimo de Televisión Española", cuenta.

Ahora, David brilla en pleno prime time y Daniel hace lo mismo en los auditorios canarios. "Lo que más me motiva en el mundo es hacer que el impacto de la orquesta sea el mayor posible", dice. Y, a pesar de la presión y las expectativas que ahora mismo implica su apellido, parece estar consiguiéndolo.