Ismael Sánchez no da abasto desde que es frutero de MasterChef: su producto a buen precio

“Para nosotros es un premio esto que nos ha pasado, pero realmente, al final tenemos los pies en el suelo, vamos a intentar seguir por la misma línea, no nos vamos a subir a las nubes”. Estas son las humildes palabras del frutero gaditano, Ismael Sánchez Marchena, tras la llamada de MasterChef. El comerciante se ha convertido en el proveedor oficial de frutas y verduras en todas las provincias de Andalucía.

Se dice que todo esfuerzo tiene su recompensa, un ejemplo de esto ha sido el caso de Ismael. El padre de familia que trabaja en el Mercado Municipal Virgen del Rosario, en la ciudad de Cádiz, comenzó a trabajar desde los 16 años en un negocio que lleva en la sangre. Siete generaciones lleva a sus espaldas en el mundo de la fruta por parte de padre y en su familia materna siempre se han caracterizado por trabajar en mercados de abastos.

Además de tener el puesto Los Corrales en el mercado, Ismael y sus dos compañeros Lolo y Roi, también tienen clientes en la hostelería, en bares, restaurantes y colegios, en la provincia de Cádiz y alrededores. Y recientemente ha añadido a su cartera un nuevo cliente, el más importante hasta la fecha.

Ismael, con el cocinero Ale Alcántara en los exteriores de MasterChef, en Ubrique

Fue a través de la amistad que le llegó esta gran oportunidad. El conocido cocinero gaditano, Ale Alcántara, el chef que conquistó a Obama en su visita a Sevilla, cuenta con varios restaurantes por toda España, en Madrid y Sevilla, y recientemente ha abierto uno nuevo en Cádiz. A su vez, colabora en el programa de Bertín Osborne, fue jurado en Top Chef y además trabaja como asesor en MasterChef.

El cocinero le llamó para preguntarle por un producto típico de Cádiz, las tagarninas. El programa quería ponerlo en los exteriores de Ubrique, en la sierra de la provicia andaluza, y el chef no dudó en llamar a Ismael, con el que comparte amistad desde la infancia. El frutero aseguró que él podía conseguirlas, ya que sabía que era un producto difícil de encontrar, y más en las cantidades que el programa de TVE requiere.

"A partir de ese momento, lo que procuré fue trabajar bien, llevarle todas las cosas tal como la pidieron, esforzarme al máximo para que todas las piezas fueran iguales, me lo curré bastante en cuanto a calidad". Esto no pasó desapercibido para nadie, la calidad de su producto y trabajo tuvo su recompensa, y volvieron a contactar con él para otro programa. "No tienes nada que agradecer, te han vuelto a llamar porque has hecho bien tu trabajo", esta fue la respuesta de Ale Alcántara, tras las palabras de agradecimiento de Ismael.

Ismael, en la grabación del programa con las tagarninas

El comerciante se comprometió con su trabajo al cien por cien, pidiendo realizar ellos mismo la entrega de la mercancía el día anterior al rodaje. Aprovechando que la grabación se realizaba en Cádiz quiso asistir a la filmación, donde tuvo la oportunidad de conocer a los célebres jueces del reality, Pepe, Jordi y Samantha, para los que solo tiene palabras amables que decir: "La verdad que son gente muy sencilla, muy amables y simpáticos, nos caímos bien mutuamente". Contento de haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia, de conocer a gente de tanto nivel, asegura de que le llena como persona.

Un futuro prometedor

Tras su paso por MasterChef, a pesar de que tiene claro que hay que mantener los pies en la tierra, es consciente de que ha aumentado su "fama" en el sector de la fruta. Desde que se dio a conocer la noticia de que había surtido al famoso programa, los clientes han ido creciendo progresivamente, varios son los grupos hosteleros que han empezado a pedir sus servicios. Lo mismo ha pasado en su puesto del mercado, la clientela ha aumentado, y no se cortan al bromear con el comerciante durante sus compras, "estoy aquí detrás del mostrador despachando y los clientes vienen, y nos dicen: 'Ya tu eres muy famoso, tu eres el de MasterChef'", contaba riéndose.

Al mismo tiempo, su relación con el programa no se quedará como un simple recuerdo, gracias a la calidad de su trabajo, el andaluz será el encargado de proveer fruta y verdura al reality culinario cada vez que se realice un rodaje en Andalucía. Una oferta imposible de rechazar.

Ismael con el presentador Pepe Rodríguez y el cocinero Ale Alcántara

A modo de broma Ismael cuenta que esto ha sido sido beneficioso, tanto para él como para el programa, ya que desde que le han empezado a comprar, mucha gente de Cádiz que no era seguidora de MasterChef ha comenzado a verlo, "su audiencia va a subir, un piquito habrá subido en Cádiz", decía entre risas.

Ismael Sánchez es un hombre sencillo, con don de gentes, y dedicado a su profesión, busca la calidad para todos sus clientes, y así poder ofrecerles el mejor producto. Y especialmente, es una persona agradecida con todo lo que le está pasando, sin olvidarse nunca de sus compañeros Lolo y Roi, "entre todos hacemos que esto vaya para delante".