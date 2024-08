El alcalde que 'echa' crema solar a los turistas en las playas del Mar Menor en Los Alcázares (Murcia)

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha instalado dispensadores gratuitos de crema solar factor 50 en todas sus playas. Este nuevo proyecto, bautizado como 'Disfruta del sol con responsabilidad', es la última gran apuesta del Consistorio de este municipio que baña 7 kilómetros de su costa en el Mar Menor. El alcalde de esta localidad de casi 19.000 habitantes (según el INE) explica a EL ESPAÑOL que esta iniciativa pretende "concienciar de la importancia de protegerse ante los rayos del sol, especialmente los días más calurosos".

De esta manera, Los Alcázares sigue el camino que iniciaron varias playas gallegas el pasado julio, que también instalaron dispositivos dispensadores de crema solar de uso público. En este caso, el municipio murciano se convierte en el primero en la Región en adoptar esta medida. El primer edil detalla que, gracias a ello, podrán beneficiarse las "aproximadamente 70.000 personas que hay en nuestras playas disfrutando de esta temporada estival".

Los dispensadores se encuentran disponibles desde el pasado día 11. Esta campaña surge como una forma de dar respuesta a las elevadas temperaturas y el potente sol que cada verano hinundan la costa de la Región de Murcia.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, en una foto de archivo. Ayuntamiento de Los Alcázares

-¿Cuánto tiempo va a durar esta campaña?

-Mario Pérez Cervera: La campaña durará todo el verano. Además, el próximo año añadiremos dispensadores en zonas comerciales al aire libre. De la misma forma, de cara a 2025 vamos a seguir añadiendo nuevas medidas de otra índole para ofrecer a los bañistas más protección contra las olas de calor. Por ejemplo, crear zonas de emergencia climática, generando espacios de confort con sombra, hidratación y protección.

El alcalde detalla que el coste total de esta campaña es de "1090,16 euros". Cada dispensador "tiene una capacidad de 10 litros, que se van rellenando a medida que sea necesario", y su mantenimiento queda en manos de los socorristas.

David Garrido, responsable de playas, es uno de esos salvavidas incansables que velan todos los días por la seguridad de los bañistas en Los Alcázares. Como tal, a lo largo de la semana pasa por todos los puestos de socorro del litoral del municipio.

El socorrista responsable de las playas de Los Alcázares, David Garrido, junto a uno de los dispensadores de crema solar. Cedida

"La instalación de los dispensadores es algo que la gente está agradeciendo mucho", asegura Garrido. "Los vecinos, cuando se enteraron de esta campaña vinieron todos a preguntar por los dispositivos. Los bañistas en general están ahora siempre buscándolos".

-¿Se han agotado alguno de los dispensadores en el tiempo que llevan instalados?

-David Garrido: Sí, aunque los botes son grandes suelen durar una semana. Por eso, siempre tenemos varios dispensadores de recambio a la mano, porque no son rellenables. Los cambiamos nosotros mismos, los socorristas, desde cada puesto.

Crema

Para el socorrista responsable de las playas de Los Alcázares, esta campaña es útil porque "toda la protección que se pueda ofrecer contra el sol, como la crema, es muy necesaria". No en vano, según un artículo elaborado por Sanitas, "bastan 30 minutos bajo el sol en los meses de verano para quemarse la piel".

La edil de Protección Civil, María José Benzal, inaugura la campaña 'Disfruta del verano con responsabilidad' en la playa Carrión, junto a uno de los dispensadores de crema solar. Ayuntamiento de Los Alcázares

En este sentido, Marta García-Legaz, dermatóloga y directora médica de Instituto Dermatológico García-Legaz (Murcia), recalca a EL ESPAÑOL que "el uso regular de protector solar ayuda a mantener la piel más saludable a largo plazo".

-¿Qué le parece la campaña de crema solar gratuita que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Los Alcázares?

- Marta García-Legaz: Me parece una medida excelente y muy acertada. Este tipo de medidas demuestran un compromiso claro con la salud pública y la prevención de enfermedades relacionadas con la exposición solar, especialmente en una región como Murcia, que es conocida por su clima caluroso y sus altos niveles de radiación solar durante gran parte del año.

Es fundamental que las Administraciones se involucren en la promoción de la protección solar, ya que muchas personas aún subestiman los riesgos de la exposición al sol o no tienen el hábito de usar protector solar de manera regular. Al proporcionar protector solar gratuito, se elimina una barrera importante, que puede ser el costo o la falta de acceso al producto, y se fomenta un comportamiento saludable entre residentes y turistas.

Además, esta iniciativa contribuye a concienciar sobre la importancia de protegerse del sol, algo especialmente relevante en zonas costeras donde la exposición solar suele ser más intensa. En resumen, creemos que es una medida muy positiva y que otras Administraciones deberían seguir el ejemplo para promover una mayor conciencia y protección frente a los riesgos del sol.

Marta García-Legaz Martínez, dermatóloga y directora médica de Instituto Dermatológico García-Legaz. Cedida

- ¿Por qué es tan importante aplicarse protección solar?

- Es fundamental para proteger nuestra piel de los efectos dañinos de la radiación ultravioleta (UV) del sol. La exposición sin protección a estos rayos puede causar quemaduras solares, envejecimiento prematuro, manchas en la piel, y lo más preocupante, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de piel. Por eso, es esencial incorporarlo en nuestra rutina diaria, incluso en días nublados.

En este sentido, la dermatóloga subraya que, en general, si estamos en la playa debemos reaplicar la crema solar "cada dos horas y tras el baño, ya que para que una crema afirme que es resistente al agua, significa que tras un baño de 20 mins quedará al menos un 50%". No obstante, indica que "no siempre es así, ya que las condiciones de laboratorio no son exactamente las mismas que en la playa y que no solemos aplicar la cantidad adecuada".

- ¿Hay algún público más vulnerable al sol?

- Sí, y los niños están entre los más sensibles. Su piel es más delicada que la de los adultos, lo que la hace más susceptible a los daños por radiación ultravioleta. Además, las quemaduras solares en la infancia aumentan considerablemente el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta.

No se debe poner al sol directamente a niños menores de 6 meses, ya que tampoco deben aplicarse fotoprotectores antes de esa edad. A partir de los 6 meses se recomiendan fotoprotectores minerales y medidas físicas como gorros, camisetas con protección y evitar las horas centrales del día en niños.

Otros grupos vulnerables incluyen personas de piel clara, personas con antecedentes familiares de cáncer de piel y adultos mayores. Además algunas medicaciones también pueden producir fotosensibilidad, y otros problemas de piel. Es especialmente importante proteger a estas personas vulnerables con el uso de protector solar, ropa adecuada y evitando la exposición al sol durante las horas centrales del día, de las 12 a las 17 horas.

El Instituto Dermatológico García-Legaz, ubicado en la ciudad de Murcia. Cedida

-¿La crema factor 50 es más adecuada? ¿Qué la diferencia de otras cremas de menor factor?

- Sí, SPF 50 o más siempre es la más adecuada. SPF 50 multiplica 50 veces tu tiempo de eritema (quemadura) que es diferente en cada persona. Las personas de piel clara tardan menos en quemarse que las personas de piel más oscura. Por ello un SPF 30 protegerá 30 veces tu tiempo de eritema y deberás reaplicarlo más veces.