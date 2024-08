Invasión de medusas 'huevo frito' en las playas de Murcia: qué debes hacer si te pica esta especie mientras te bañas

El verano no solo trae consigo a los turistas que abarrotan las playas, sino también a ciertas especies marinas que aterran a los bañistas, aunque su presencia indique un ecosistema saludable. Es lo que ocurre en la costa de Murcia con la llegada de las altas temperaturas, que se ha convertido nuevamente en testigo de la aparición de las medusas Cotylorhiza tuberculata, popularmente conocidas como medusas 'huevo frito'.

Estas medusas, que cada año llegan a las playas del sur de España, suelen generar inquietud entre los turistas y bañistas que buscan disfrutar de unas vacaciones tranquilas. A pesar de su aspecto peculiar y su tamaño, que puede alcanzar hasta 40 centímetros de diámetro, es importante destacar que las medusas 'huevo frito' son prácticamente inofensivas para los seres humanos. Aunque su presencia puede asustar, su veneno no representa un peligro significativo.

Es lógico que la invasión de esta especie que sufren las playas murcianas esté generando preocupación y cierta alarma, las autoridades pertinentes aseguran que no hay motivo para el pánico. Es más, la aparición de estas medusas en las playas españolas es un recordatorio de la biodiversidad de nuestros mares.

Su presencia, especialmente cuando hablamos de "invasión", preocupa a los bañistas que frecuentan las aguas del Mar Menor. Pero, un año más, la costa de Murcia se ha llenado de millones de estos animales marinos y poco se puede hacer al respecto.

Es en época estival cuando estas medusas se instalan en las costas, generalmente, mediterráneas para favorecer su ciclo reproductivo, ya que necesitan un sustrato rocoso que lo encuentran en estas zonas de la playa, sobre todo, cerca de las calas. Por lo que si estás veraneando por esta zona o tienes pensado hacerlo, presta atención a todo lo que necesitas saber de las 'huevo frito'.

¿Son peligrosas para el hombre?

Aunque, como anteriormente decíamos, el veneno de las medusas 'huevo frito' no implica ningún riesgo para las personas, el roce con sus tentáculos puede suponer una irritación en la piel o provocar una sensación de ardor en la zona del cuerpo con la que hayas tenido contacto con el animal.

Lo bueno es que sus tentáculos cuentan con una toxicidad muy baja, por lo que no es preocupante si te toca una de estas medusas de forma fortuita.

Medusa huevo frito en el mar. iStock

Estas se alimentan principalmente de la luz solar, como si fuera una planta más. Aunque también lo hacen de plancton o medusas de menos tamaño, siempre utilizando la misma técnica: inoculan las toxinas que guardan en sus cnidocitos, las células que segregan la sustancia urticante que esta especie tiene, para poder inmovilizar a su presa y atraparla con mayor facilidad.

Es por eso por lo que es muy frecuente encontrar a las medusas 'huevo frito' en la orilla del mar, formando una kilométrica y ancha banda en la superficie marina, para así poder capturar el mayor número posible de alimento.

Qué hacer si te pica una

La periódica 'visita' de estas medusas a las playas españolas, principalmente, las del Mar Menor, lleva al Gobierno de Murcia a tomar medidas, un año más. Aunque este pintoresco animal de color amarillento y una protuberancia naranja en el centro de su cuerpo, de ahí su nombre de 'huevo frito', no es peligroso, ni siquiera para el ecosistema en el que habita.

A pesar de haber estado presente toda la vida en estas aguas, el aumento de su presencia se acecha principalmente a factores humanos, cambio climático o condiciones meteorológicas.

Qué hacer si te pica una medusa.

La eutrofización del Mar Menor, debido a la elevada concentración de nitratos procedentes de los fertilizantes agrícolas, ha supuesto un desequilibrio ambiental que afecta a las especies marinas, pero favorece la alimentación de las medusas 'huevo frito'.

Si una de estas medusas te pica, aunque no resulta tóxica, es muy aconsejable lavar la zona con agua salada y no dulce, ya que esto puede activar las células urticantes no liberadas. Si te es posible, intenta sumergir la parte afectada con agua caliente, no hirviendo, durante 15-20 minutos para ayudar a desactivar las toxinas.

Medusa huevo frito junto a un pez. iStock

Aunque notes cierto dolor durante unos días, no te preocupes porque esta picadura no es peligrosa y pronto desaparecerá el malestar.