El ojo prodigioso de Javier González, el fotógrafo del lujo: de Dolce & Gabbana a María Pombo

Mirar por la cámara, buscar el encuadre y hacerlo mejor que nadie. Es el caso del fotógrafo de las estrellas, Javier González, de 31 años, el granadino que trabaja con grandes marcas como Dolce&Gabbana o Lio Ibiza, entre otros.

Emprendedor, Javier creó hace cuatro años su propio estudio fotográfico (IAM Creative Studio). Con sólo 3.000 euros, se lanzó a la piscina y desde entonces crea contenidos, campañas publiciatarias.... desde Ibiza.

"Para dar un servicio de calidad a mis clientes, reúno al grupo humano que mejor va a funcionar. Voy creando equipos específicos, ya sea para una campaña publicitaria de moda o de hoteles de lujo, por ejemplo", explica Javier a EL ESPAÑOL.

El granadino viene de una familia humilde. Su madre ha trabajado siempre como limpiadora y sacó adelante a sus tres hijos, siendo Javier el hermano mayor. Cuando tenía 14 años su padre se marchó y desde entonces no tiene contacto.

"Mi madre desde pequeños nos ha enseñado a hacer de todo en casa y eso nos ha servido para ser independientes y valernos por nosotros mismos. En el colegio hice Bachilleto de Sociales, pero no conseguí la nota para hacer la carrera de audiovisuales", relata Javier.

Sus inicios

Su madre sabía que a su primogénito le apasionaba la fotografía y juntó sus ahorros para ayudarle a comprar la primera Canon 550, sin imaginar que años más tarde se convertiría de manera autodidacta en un profesional de la foto y el vídeo.

Primer shooting de Javier González cuando me obtuvo su cámara que le cambiaría la vida. Cedida

Un día Javier reunió a sus amigos y a modo de práctica les hizo fotos sin saber que dos de ellos trabajaban en una agencia de modelos de Granada, quienes a su vez tenían contacto de una agencia en Barcelona. Al ver su trabajo lo invitaron a unirse al equipo y así empezó su carrera en este sector.

Compaginaba la fotografía trabajando en una discoteca por las noches, como camarero y de relaciones públicas. Iba a Ibiza por proyectos concretos. Luego decidió viajar y probar suerte en Londres y Nueva York. "Estos países me ha servido para crear contactos. Así estuve en idas y venidas a España, hasta que decidí afincarme en la isla ibicenca".

Su negocio en Ibiza

Hace seis años empezó su proyecto personal, IAM Creative Studio, ubicado en Carrer de Vicente Cuervo, en Ibiza, pero solo hace cuatro que está en funcionamiento. Junto a él tiene a dos colaboradores y a otros freelance.

Javier González haciendo una foto a un modelo en las calles de Nueva York. Cedida

"I am en español significa 'yo soy', y lo pensé porque si mentalizas esa frase, representa mucho, como que puedes llegar a ser lo que tú quieras. Por otra parte, mi perro de cuatro años se llama Ian y de alguna forma, tiene un poco él", reconoce.

Gracias a sus amistades, sus contactos en redes sociales y el boca a boca, se ha posicionado en el mercado del lujo. No es solo fotografía, también realizan campañas publicitarias para Dolce & Gabbana Beauty, una de ellas protagonizada por Lidia Torrent y el futbolista Jaime Astrain.

Otro de sus trabajos de contenidos lo ha hecho para los cantantes Omar Flores, Blas Cantó e influencers como María Pombo en los premios International Influencers Awards. "No pensé que por mi lente pasarían celebridades", dice Javier.

Uno de sus clientes fuertes con los que viene colaborando es Lio Ibiza, un club nocturno de cabaret más exclusivos del mundo, con sedes en Mallorca, Ibiza, Dubái, por donde han pasado celebridades como Madonna, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell, Shakira, Maluma, Cristiano Ronaldo.

Con cámaras de fotos y de cine realiza desde campañas de moda, campañas para hoteles de lujo, documentales, videoclips para empresas como Warner Music, y de libros con el Grupo Planeta por ejemplo.

La familia

"Tengo la espina clavada por hacer unos estudios profesionales sobre audiovisuales, pero no me da tiempo. Todo lo he aprendido de manera autodidacta, pero sé que podría hacerlo mejor. Por eso, me rodeo de buenos profesionales para brindar un buen resultado", explica Javier.

Si bien la teoría es importante, la práctica ha sido la mejor escuela para Javier. "Solo con fallos y aciertos se aprende, al menos desde mi experiencia. He tenido oportunidades que he sabido aprovechar, no le tengo miedo al trabajo", manifiesta Javier.

A los pocos días de cumplir 32 años, el granadino recibirá a su madre de visita en Ibiza. "Ella está muy orgullosa de sus hijos y se lo debemos todo a ella, porque se ha esforzado mucho en darnos una buena educación, tener valores y nos ha guiado con libertad, siempre con los pies en la tierra".

Javier González, CEO de IAM Creative Studio, posa para el lente de su mano derecha, Pablo. Pablo Vidal

El salto de Javier de pasar de trabajar por cuenta ajena a lanzarse a tener su propio negocio fue una decisión bien pensada y está teniendo buenos resultados. En Ibiza vive cerca de las playas paradisiacas, disfruta el poder sentarse con amigos y de ver la puesta del sol.