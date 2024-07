De 'bichota' a 'pirobo': el diccionario definitivo del reguetón para entender las canciones este verano

Si uno accede a Spotify y decide reproducir el top-50 de España encontraremos que de las diez canciones más reproducidas, seis tienen algo en común: son de reguetón. Karol G, SAIKO o Myke Towers son solo algunos de los nombres que se apoderan de la lista con sus éxitos.

Desde su nacimiento en la década de los 90s, el reggaeton o popularmente llamado reguetón, ha escalado hasta convertirse en uno de los géneros musicales más escuchados en todo el mundo. Artistas como Bad Bunny, Feid o María Becerra llenan arenas en sus giras y cuentan con una legión de oyentes que los sitúa como algunos de los artistas más populares en las plataformas digitales.

Sin embargo, a la hora de analizar las letras de las canciones encontramos palabras como 'bellaquear', 'jangueo' o 'yale' que se escapan de nuestra comprensión y hace que nos cuestionemos el significado de las mismas.

El género siempre se ha caracterizado por tratar temas como la sexualidad, las bandas criminales, el consumo de drogas y alcohol o las vidas llenas de excesos que viven los artistas. Todo esto ha acarreado que desde su nacimiento le hayan llovido críticas tachando el género de machista y sexista así como carente de calidad artística.

Recapitulando con sus orígenes, el reguetón tuvo su nacimiento en Puerto Rico como una mezcla de reggae panameño, el rap en español y el dembow jamaicano. Fue el propio Daddy Yankee el encargado de acuñar el termino reguetón en su mixtape Playero 36 por allá en 1994.

Desde entonces, poco a poco ha ido escalando hasta convertirse en el género musical líder como modo de expresión para los jóvenes hispanos.

Por ello, con el surgimiento de artistas tanto en Puerto Rico como República Dominicana, Colombia o Argentina, el género ha ido adoptando palabras del argot de diferentes regiones de Latinoamérica y anglicismos exportados de Estados Unidos, país donde el género ha acabado de eclosionar.

De hecho, la mayor parte de los artistas de reguetón se caracterizan por ser jóvenes provenientes de barrios marginales y que gracias a sus letras y lenguaje popular han acabado conectando con el gran público.

Hoy en día el género ha llegado a todo el mundo, incluso a nuestro país, con el auge de artistas mundialmente conocidos como Quevedo o ROSALÍA, que para cumplir con el género y debido a la gran influencia que ha tenido en ellos otros artistas, también hacen uso de este lenguaje.

De tal manera, EL ESPAÑOL presenta el diccionario definitivo para comprender a J Balvin, Young Miko, Manuel Turizo y otros muchos artistas del género urbano, y por ende, sus éxitos que no dejan de sonar en las discotecas españolas este verano.

Ajorar : Molestar, causar enfado, atosigar, hacer perder la paciencia. Ej.: Aquí nosotros somos los mejores, no te me ajores.

Gardear: Presionar a alguien. Ej.: Si ya no estamos juntos otra mujer me gardea.

R

Rakata: Onomatopeia que simula el sonido relacionado a largarse o salir de un lugar. Ej.: (Rakata, rakata) Esta noche quiero hacerle.

Roncar: Presumir. Ej.: Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan. Y están como Meek Mill, sin batería.