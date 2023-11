Quién es Young Miko, la promesa e ícono LGTBIQ+ de la música trap que va esta noche a 'El Hormiguero'

Young Miko se ha convertido en una de las artistas del momento. Con 24 años, se postula como una de las cantantes femeninas con más potencial dentro del rap y trap latino. Esta noche, la puertorriqueña acudirá por primera vez a El Hormiguero.

María Victoria Ramírez de Arellano Cardona es el nombre real de Young Miko. La rapera y compositora nació el 8 de noviembre de 1997 en Añasco (Puerto Rico). Estudió artes visuales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y pronto se convirtió en tatuadora profesional para pagar sus estudios.

La relación de Young Miko con la música se remonta a 2017, año en el que comenzó a publicar música a través de la plataforma SoundCloud. Cuatro años más tarde, la cantante lanzó distintas colaboraciones junto a artistas puertorriqueños reconocidos como Villano Antillano, que comenzaron a darle popularidad en el mundo de la música.

Colaboraciones con importantes artistas

Pero cuando Young Miko llegó realmente a hacerse un hueco en la escena urbana internacional fue en julio de 2022, a raíz de que Bad Bunny la invitara a subir al escenario en uno de sus conciertos para interpretar Puerto Rican Mami y Riri, uno de los primeros temas de la artista puertorriqueña. Este año, el popular artista ha colaborado con ella en su nuevo disco, con el tema Fina.

Después de Bad Bunny, han sido varios los artistas latinos urbanos que han querido contar con ella. Karol G también la invitó a cantar Riri durante su concierto en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan en Puerto Rico.

[Karol G, de la mano de Feid en un concierto en Miami: la cantante confirma su relación y responde a Anuel AA]

Precisamente, sus temas más populares son colaboraciones como Classy 101, junto al cantante colombiano Feid. La canción, publicada en marzo de 2023, se volvió un éxito comercial, alcanzando los primeros puestos de los ránkings musicales en Latinoamérica y España. Young Miko también ha colaborado junto a Nicki Nicole y Tokischa en una remezcla de Chulo, de la cantante española Bad Gyal.

Aunque no ha colaborado aún con ella, Aitana se ha declarado fan de la artista. "Me está fascinando, pero a niveles heavies. Me encanta ella, me encanta su rollo, me encanta su estilo, sus canciones, me encanta todo", declaró. Este año, Young Miko ha celebrado su primera gira mundial, Trap Kitty World Tour, en apoyo a su álbum de estudio debut.

Éxito en redes sociales

Actualmente, Young Miko, que cuenta con más de 32 millones de oyentes mensuales en Spotify, es una de las artistas urbanas con más influencia a nivel mundial.

La cantante está viviendo un año dulce, que rematará este viernes, 3 de noviembre, con su actuación en LOS40 Music Awards. La artista está nominada en los populares galardones en dos categorías distintas: Mejor Artista o Grupo Revelación en Categoría Global Latina y a Mejor Colaboración Urbana por su tema con Feid, Classy 101.

Aunque es muy activa en Instagram, donde tiene casi 6 millones de seguidores, su red social por excelencia es TikTok. Allí se hizo viral con su canción Lisa.

Entre las aficiones de Young Miko está la cultura nipona. De hecho, Miko es una palabra que se usa para referirse a las sacerdotisas japonesas. Por otro lado, young al español se traduce como ‘joven’.

Defensa del colectivo LGTBIQ+ y de la mujer

Por otro lado, la artista siempre se ha mostrado como una defensora de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y del empoderamiento de la mujer, temas de los que habla en muchas de sus canciones.

Young Miko ha hablado siempre sin tapujos sobre su sexualidad. La cantante se declara abiertamente lesbiana. En una entrevista, habló sobre su experiencia al contarle a sus padres esto. "Fue un papelón. Mi familia es bien religiosa, pero después de todo eso dieron un giro de 180°, me adoran y me apoyan. Mi hermano menor es gay, mi papá ve RuPaul’s Drag Race", declaró.

Sigue los temas que te interesan