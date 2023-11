Miguel Bosé sorprende a todos al desvelar su amistad con un exfutbolista del Real Madrid: "Era un líder nato"

Miguel Bosé se ha convertido en uno de los rostros en los que Telecinco ha depositado su confianza. El cantante, que regresó a la televisión de la mano con Cover Nigth, fue el invitado de El musical de tu vida de este miércoles, coincidiendo con el estreno de la readaptación del biopic Bosé el próximo lunes, después de su lanzamiento en Sky Showtime. El artista, además, también visitó a Ana Rosa el pasado lunes.

El cantante de Morena Mia confirmó a Carlos Sobera que todo lo que viene es positivo. "Hay cosas que están dormidas y que espero que en algún momento pueda hacerlas. Hay un futuro nuevo con muchas cosas y proyectos", explicó. Bosé se emocionó al recordar su etapa con Somovisión, su primer grupo de música. "No sabía que existían esas imágenes".

Sobre el fenómeno fan que vivió en los 80, Bosé dijo que "no podía salir a la calle en aquella época, me descuartizaban... Me arrancaban la ropa, me tiraban de las orejas, de lo que fuera". En cambio, dio la sorpresa al revelar que el fútbol es una de sus grandes pasiones. De hecho, recibió en el plató de El musical de tu vida la visita de su amigo Manolo Sanchís, uno de los futbolistas más importantes del Real Madrid en los 90.

"No sabía que eras aficionado al fútbol", espetó anonadado Sobera. "Soy súper futbolero, conozco a mucha gente de la generación de Manolo y tengo muy buenos amigos en el fútbol. Es una cosa que mis hijos han heredado", contó Bosé.

Por su parte, el "capitán", como lo llamó el cantante, desveló ser un gran seguidor de su música. "Antes de conocerle personalmente, ya le seguía por toda España con mi mujer, que también era una fan absoluta". De hecho, dijo saberse todas sus canciones: Sí, me sé las canciones pero no voy a cantar ninguna. No vas a conseguirlo... Quiero que el programa sea un éxito", bromeó el exfutbolista madrileño.

Manolo Sanchís sorprendió a Miguel Bosé en 'El musical de tu vida'.

El artista nacido en Panamá también se deshizo en elogios hacia Sanchís: "Para mí Manolo era un futbolista muy completo. Era un tío que tenía un liderazgo nato, sabía manejar a la gente... Era el capitán. Era un tipo con un toque de balón muy especial. Cuando él jugaba había una sensación de equipo automática. Era un líder nato".

Por último, Sanchís destapó la vez que él y sus compañeros de La Quinta del Buitre (Emilio Butragueño, Michel y Martín Vázquez) propusieron al cantante hacerle los coros en uno de sus conciertos en Las Ventas. Pero Bosé se no quiso. Lo hizo para "protegerles porque sabía que eso tenía muy mala salida", se justificó.

