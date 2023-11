'GH VIP 8' expulsa de forma fulminante a Álex Caniggia y Gustavo por "incumplir las normas de conducta"

Hecatombe en GH VIP 8. Los cimientos de la casa de Guadalix de la Sierra han vivido un seísmo tremendo después de perder a tres concursantes de una tacada en menos de 24 horas. En plena madrugada, y sin previo, aviso, el reality anunció en redes sociales la expulsión disciplinaria de Álex Caniggia, para muchos el favorito a ganar la edición, y de Gustavo, el chófer de María Teresa.

En torno a la 1.30 de este jueves, la cuenta oficial de GH VIP lo hacía oficial bajo este texto: "Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Álex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión".

De esta forma, y sin dar más detalles sobre el asunto, el programa de Zeppelin emplazaba a los espectadores a la gala principal para conocer lo ocurrido. Según recogen algunos seguidores del formato, la emisión del 24 horas de Mitele Plus se fue a negro. Hay quien apunta a que una bronca entre Gustavo y Laura Bozzo desencadenó una pelea, en la que se habría llegado a "hasta las manos" después de que Álex diera la cara por su amiga.

Lo cierto es que desde que José Antonio Avilés entrara en el concurso hace unas semanas, la casa está más dividida que nunca y los rifirrafes entre el equipo naranja (Laura Bozzo, Álex...) y el azul (Gustavo...) han sido continuos. Habrá que esperar hasta esta noche cuando Marta Flich explique lo sucedido.

GH VIP, además, vivió horas antes la marcha voluntaria de Javier Fernández. El patinador olímpico tomó la decisión de abandonar el reality después de salvarse de la expulsión en el 'Última hora' del martes. El concursante llevaba días pidiendo a sus compañeros que lo nominaran para irse.

"He aprendido muchísimo. Es una montaña rusa, con muchos altos y bajos. He aprendido a valorar lo que tenemos nosotros en nuestro día a día y es un gran aprendizaje para las personas de esta casa", dijo para confirmar su salida a Lara Álvarez: "Se me han pasado muchos pensamientos de toda la gente que tengo fuera. En mi mente, mi madre creo que me diría que me fuera para casa".

