Antonio, el alcalde Ballesta y las 1.000 almas que rugen desde El Palmar: "Yo soy de donde Carlos Alcaraz"

Era una jornada festiva al cuadrado: domingo 9 de junio y Día de la Región de Murcia. Pero Antonio Salmerón no ha hecho la típica escapada playera que suelen protagonizar los murcianos por estas fechas. Antonio ha optado por sufrir durante horas, bajo un sol de justicia "a 40 grados centígrados", con tal de convertirse en una de las mil almas que se han congregado en la avenida Pintor Pedro Cano de El Palmar. Allí se ha instalado una pantalla gigante, con el objetivo de animar a su paisano, el tenista Carlos Alcaraz, durante su última gesta: la conquista de la Copa de los Mosqueteros.

"Hacía mucho calor, pero por Carlos se aguanta porque ha sido increíble y si es necesario volveremos aquí un 20 de agosto para animarle y para lo que haga falta", tal y como subraya Antonio Salmerón, de 46 años, con la camiseta pegada a la espalda después de sudar viendo la final de Roland Garros. El reloj marca las 19.43 horas de este domingo y El Palmar baila para celebrar una victoria épica, al ritmo sabrosón de Don Omar y el tema: 'Danza Kuduro'.

"Es espectacular que en el Día de la Región de Murcia haya ganado Roland Garros: es el mejor regalo que nos puede hacer a los murcianos y a El Palmar porque nos ha puesto en el mapa", remarca emocionado Antonio. Y no habla en vano, puesto que este 9 de junio de 2024 ya engrosa las efemérides de esta comunidad autónoma, como la primera vez que un murciano levantó la Copa de los Mosqueteros al cielo de París.

Los vecinos de El Palmar, este domingo, festejando la victoria de Carlos Alcaraz en Roland Garros.

"Carlos ha batido un récord y seguirá batiendo más: está escribiendo una página en la historia del tenis porque llegará al nivel de grandes deportistas como Fernando Alonso, Pau Gasol o Rafa Nadal", reflexiona este oficial empleado en el despacho de una procuradora.

De hecho, Carlitos, a los 19 años fue el número uno mundial más joven de la historia y este domingo ha superado a Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal, al convertirse en el primer tenista con 21 años que suma en su palmarés las tres superficies del Grand Slam: pista dura (US Open 2022), hierba (Wimbledon 2023) y tierra (Roland Garros 2024). Tan solo le falta el Open de Australia y en El Palmar nadie duda de que lo ganará.

Antonio Salmerón rezuma felicidad por el triunfo de su paisano debido a dos motivos. El primero: "Mis padres fueron los profesores del padre de Carlos Alcaraz en el colegio y todavía mantenemos relación con ellos". Y el segundo: "Yo he jugado al pádel con Carlitos en 'El Tiro Pichón', cuando era un crío de 12 o 13 años, y recuerdo que ya era un máquina".

Tal anécdota es el botón de muestra del especial vínculo que sigue manteniendo la saga Alcaraz con esta pedanía murciana de apenas 25.000 habitantes y donde todavía siguen viviendo en el mismo barrio, a pesar de que el tenista no deja de pulverizar estadísticas de la ATP. Prueba de ello es que Carlos Alcaraz, padre, sigue vinculado con 'El Tiro de Pichón' que es como se conoce a la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, fundada en 1923 para practicar el tiro al plato, y que actualmente cuenta con canchas de tenis donde es habitual ver al cabeza de familia.

"Los pisos en El Palmar cuestan tres veces más gracias a Carlos Alcaraz". La afirmación de Antonio contiene algo de broma y algo de verdad, a tenor de las palabras de la alcaldesa pedánea de El Palmar, Verónica Sánchez: "A pie de calle tenemos más turistas que nos visitan para conocer la pedanía, a gente interesada en comprar viviendas y tenemos previstas inversiones que se van a realizar, como unas pistas de tenis y una zona que se edificará a través de una junta de compensación".

El hostelero Fran Jiménez (1d), propietario del Pub Backstage de El Palmar, junto a otros clientes que festejan la victoria de Carlos Alcaraz en París. Badía

Fran Jiménez regenta el Pub Backstage y este domingo también ha comprobado el efecto Alcaraz en su caja de recaudación. "Hemos servido 100 tercios de cerveza y 100 copas, además de cafés, refrescos, botellas de agua... En un domingo de verano, no vendo ni la mitad porque la gente se suele marchar a la playa: hoy ha sido un día excepcional", según admite el hostelero. Todo ello, gracias a que su local está al lado de la pantalla gigante habilitada en la avenida Pintor Pedro Cano de El Palmar, a solo un par de calles donde mantiene su residencia la familia Alcaraz. "Los clientes estaban a tope durante todo el partido, animando a Charlie para que ganara. Siempre va bien cuando Charlie juega una final".

- ¿Usted conoce a la familia Alcaraz?

- Fran Jiménez: Carlos y Virginia, los padres de Charlie, son clientes míos porque viven cerca de mi local. Les gusta ir a cenar al Restaurante Colina y luego se vienen por aquí para tomarse un mojito.

De hecho, el hostelero coge al periodista de EL ESPAÑOL y se lo lleva al interior del local para demostrar sus palabras, mostrando con orgullo una camiseta Nike del tenista que tiene enmarcada con un autógrafo: 'Para mi amigo Fran del Backstage, con cariño de Carlos Alcaraz'.

La proyección mundial de Carlitos no impide ni al tenista ni a sus padres seguir haciendo vida normal por la pedanía. Tanto es así que Virginia y Carlos suelen acercarse al mítico Colina a disfrutar de su carne a la brasa y luego se toman un cocktail como cualquier pareja de la zona. "Hay un gran vinculo de unión entre todos los que vivimos en El Palmar, apoyando a un vecino nacido en esta pedanía", corrobora la alcaldesa pedánea, Verónica Sánchez, sujetando una bandera con otros lugareños, con el mensaje: ¡Todos con Carlitos! ¡Viva El Palmar y viva Murcia!"

A la celebración espontánea se suma el alcalde de la capital del Segura, José Ballesta. "Estamos pasando una época dorada en el deporte murciano y en la cultura, pero lo más llamativo es que los deportistas como Carlos Alcaraz, representan la idiosincrasia de la gente de la Región de Murcia que es alegre, generosa, tenaz y que sabe levantarse para luchar contra la dificultades", reflexiona el regidor, en alusión a la actitud que Carlitos ha demostrado durante la final de Roland Garros, imponiéndose al alemán Alexander Zverev tras ir perdiendo por 2 sets a 1.

- Señor alcalde, ¿tienen previsto rendir algún homenaje a Carlos Alcaraz después de ganar Roland Garros?

- José Ballesta: Poco le podemos hacer ya (Risas). Ha recibido la Medalla de Oro de la Región de Murcia y es hijo predilecto de la ciudad de Murcia. Le vamos a seguir apoyando en todo lo que haga porque la humildad caracteriza a esta familia. Este domingo he hablado por teléfono con el padre de Carlos Alcaraz y antes de la final de Roland Garros, estaba preocupado de su pueblo y de que su gente no pasara calor en la avenida donde estaba la pantalla gigante, pero le he explicado que hemos repartido abanicos, sombreros...

Creo que son una familia admirable por la naturalidad con la que afrontan la situación actual. Ahora mismo, en cualquier lugar del mundo, cuando te preguntan de dónde eres, ya puedes responder: Yo soy de donde Carlos Alcaraz, sin dar más explicaciones.

Tal era la euforia que estaba viviendo el alcalde murciano que ha desvelado algo que circulaba este sábado por el WiZink Center, en el primer partido de la final de la Liga ACB que disputaba el Real Madrid contra el UCAM Murcia. "Estuve con el presidente del Comité Olímpico, Alejandro Blanco, y con Florentino Pérez que es muy amigo de Rafa Nadal, y los dos me confirmaron que en este momento, ambos deportistas tienen toda la intención de acudir juntos a los Juegos Olímpicos de París para representar a España. Esa será la foto de los Juegos Olímpicos".