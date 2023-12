Pueyo, el diputado que lucha por hablar aragonés en el Congreso antes que en las Cortes de Aragón

Le llaman el 'Broncano aragonés'. Pero "pobre Broncano", expresa irónicamente Jorge Pueyo, abogado, reportero y presentador de televisión —Charrín Charrán y A escampar la boira—, defensor a ultranza del aragonés, número uno de la Chunta Aragonesista y de Sumar al Congreso por Zaragoza e idólatra del Señor de los Anillos. Tanto que en su última intervención en el Congreso adaptó el discurso de Galadriel para defender la reapertura de la estación de Canfranc, en Huesca.

"Con la de cosas que estamos defendiendo y al final las personas se quedan con las pequeñas curiosidades", expresa. Pueyo asegura a este diaro que no era su intención popularizar el tuit donde confesaba que había colado el discurso del personaje de J.R.R. Tolkien. "Al final lo viral fue que la proposición de ley estuviera apoyada por más de 300 diputados. ¡Incluso el PP votó a favor! He recibido malos comentarios, pero con esto he conseguido que los temas de Aragón puedan por fin escucharse. Las críticas te van anchando las espaldas", apunta el foncense de 28 años.

Pueyo considera que el objetivo de aquel discurso no era el de generar risas ni el de realizar bromas en el hemiciclo. "Sólo quería contar la historia de Canfranc y adaptar el discurso a la novela. Me parece que citar una frase de una obra literaria o de una película para hacerlo medianamente entretenido se encuentra dentro de lo que es hacer un discurso. Todo lo demás es sacarlo de contexto", arroja.

He colado el discurso de Galadriel?

He colado el discurso de Galadriel pic.twitter.com/5YkiFy0tgv — Jorge Pueyo (@jorge_pueyo95) December 24, 2023

Pedro Navarro, número uno del PP al Congreso por Zaragoza, asegura tener buena relación con Pueyo: "Es un buen tipo con buenas intenciones". Pero una cosa son las relaciones personales y otras las políticas. Con respecto al viralizado discurso, el zaragozano expresa que nada tiene que ver la política autonómica con la nacional. "Él ha llegado aquí con la intención de llamar la atención y, evidentemente, lo ha conseguido. Pero yo creo que estamos para algo más que para llamar la atención", apunta.

Pueyo nació en Fonz, en la comarca del Cinca Medio, un pequeño municipio del prepirineo aragonés. Su pertenencia a este territorio es lo que ha hecho que el joven se haya convertido en divulgador —comenzó con pequeños informativos en redes sociales— y fehaciente defensor de la lengua aragonesa. Carece de trayectoria política institucional, pero llevaba militando en Chunta Aragonesista (CHA), donde su padre fue candidato al Congreso por Huesca, durante 12 años. Al plantearse las primarias en CHA, se presentó consiguiendo el 90 por ciento de los apoyos. Ahora su política más importante es con el aragonés y las infraestructuras ferroviarias.

"No quiero imponer nada. Lo único que busco es que se garanticen los derechos de todos los hablantes. Todas las lenguas merecen una garantía de derechos mínimos que están protegidos en la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. Todas las realidades lingüísticas están defendidas en estatutos de autonomía y en la misma Constitución. Deberían entenderse como un patrimonio de todos", expresa.

Navarro explica que "todo lo que dicen [Chunta Aragonesista] no lo han hecho en ocho años". El zaragozano parte de que el aragonés, como lengua, no existe: "No hay una ley que la reconozca como tal. Existen modalidades lingüísticas específicas en determinadas zonas que hablan muy pocos habitantes, pero legalmente el aragonés no existe". Pueyo afirma que es una lengua muy pequeña, a diferencia del gallego, el catalán y el euskera, pero "el aranés sólo lo hablan, me parece, unos 6.000 habitantes y es oficial. Y no pasa absolutamente nada, se reconoce en la zona donde se habla y se garantizan esos derechos".

El foncense insiste en que entre sus amigos y familiares esta modalidad lingüística es la más usada en el día a día y explica que darle cobertura es ayudar a los más mayores: "Sólo quiero que esa realidad se vea manifestada y que no se oprima. Es lo que intentaba hacer siempre como comunicador y ahora como político".

Desde el 19 de septiembre, las lenguas cooficiales —catalán, euskera y gallego— pueden ser utilizadas desde el pleno con traducción simultánea. Asimismo, la Mesa del Congreso acordó que aquellos diputados que lo deseen pueden hablar en otras lenguas no oficiales, como el aragonés o el asturiano, siempre que estos se autotraduzcan. Así lo asegura Pueyo. Pero ¿sucede lo mismo en las Cortes de Aragón?

¿Aragonés en las Cortes de Aragón?

"Él [Pueyo] quiere hablar en aragonés ahora en el Congreso de los Diputados, pero su partido [CHA] no ha presentado en ocho años ni una sola iniciativa para que se hablara en aragonés en las Cortes de Aragón", expresa Navarro. Con esto, el zaragozano cuenta, como anécdota, que la primera vez que Pueyo intervino en aragonés, el servicio de traducción del Congreso entendió que era gallego. "Eso mismo lo hace en Zaragoza y le echarían de la tribuna. En las Cortes de Aragón no se puede hablar lo que ellos mismos llaman aragonés. Por eso creo que es bastante hipócrita lo que están haciendo".

Sí existen diputados que se han expresado en aragonés en el hemiciclo. El artículo 16 de la Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón "reconoce a todos los ciudadanos el derecho a expresarse de forma oral y escrita, además de en castellano, en las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón". Sin embargo, ni las Cortes de Aragón ni el Estatuto de Autonomía tienen un reglamento claro sobre su uso parlamentario, ya que ninguno regula los usos de las lenguas en las intervenciones. Y al no estar regulado, no existen medios técnicos, como servicios de traducción, para facilitar su divulgación.

La estación de Canfranc

Lo mismo ocurre con el tren. El zaragozano explica que CHA quiso llevar una iniciativa para reforzar la línea ferroviaria Zaragoza-Pau a través del tunel de Canfranc, pero la legislatura pasada, el Gobierno de Aragón prefirió gastar 32 millones de euros en un hotel de 5 estrellas y ubicarlo en la misma estación: "32 millones de todos los aragoneses que le han dado al grupo hotelero privado en vez de arreglar la estación como estación. Si lo hubiera hecho el PP no tendriamos agujeros donde escondernos".

"Él [Pueyo] pretende hacer ver que todas sus iniciativas son nuevas cuando Chunta ha gobernado en la política territorial aragonesa durante los últimos años y no han hecho absolutamente nada de lo que él dice ahora. Para que os hagáis una idea, han construido 82 viviendas sociales en ocho años".

Aún así, Navarro es consciente de que Pueyo acaba de llegar a la política. Admite que está consiguiendo sus objetivos y que es bueno que se presente con el discurso renovado, pero "que no nos eche las culpas a los demás cada vez que habla de reforzar el aragonés o las infraestructuras ferroviarias. Espero que haga algo más que ruido", concluye.

Sus primeros meses

En cuanto a la valoración personal de estos meses en el Congreso, Pueyo expresa que está aprendiendo mucho tanto en el pleno, que es "un poco más ruido, pero donde también se intenta hacer política y se consiguen acuerdos", como en las comisiones, en las negociaciones y en los pasillos, que es "donde te das cuenta cómo funciona todo esto".

El joven admite que se imaginaba este lugar como un teatro, pero "no hasta estos puntos de estar hablando y no oírte o que te estén insultando y gritando cosas justo los de la fila de detrás cuando hablas desde el escaño". El oscense pone de ejemplo cuando diputados de Vox le llaman "oprimido" desde que declaró que sufría discriminación lingüística, pero "no es una cosa que me haya inventado. Yo sólo traslado una realidad que me ha pasado a mí, pero que le ha pasado también a muchísima gente".

De la misma manera, reconoce que, en muchas ocasiones, se le acusa de ser joven: "Me llaman niñato o poco preparado". Y expresa que con esas formas sólo consiguen discriminar a todas las personas de ese rango de edad. No obstante, Pueyo se encuentra ilusionado con esta nueva vida política, cuyo objetivo principal es hacer que los problemas de Aragón sean por fin escuchados. Un diputado aragonés por y para Aragón.

