Broncano revela cuánto le cuesta al mes el caballo que le regaló Bertín Osborne: "Me hizo un regalo envenenado"

Hace dos años, David Broncano pidió a Bertín Osborne, invitado ese día en La Resistencia, que le regalara "un potrillo", con el habitual descaro que caracteriza al presentador. Sin embargo, el cantante no vaciló con su respuesta: "Te regalo uno".

Y así fue. Meses más tarde, el presentador acudió a Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne, y pudo conocer a la yegua que el cantante le iba a regalar. "¿Sabes dónde lo vas a tener? Hay que tenerla suelta durante un tiempo", le preguntó Bertín. "En Madrid, un sitio donde tienen buenas instalaciones para que el animal corra y crezca bien", respondió Broncano.

Desde entonces, el presentador apenas había vuelto a hablar de la yegua, que bautizó con el nombre de "Boreal" y tenía tan solo 10 meses por entonces. Hasta este martes, cuando Grison le preguntó por ella.

Sucedió después de que una persona del público lanzara un objeto como regalo a Broncano, como es habitual suceda en cada programa. En este caso, la espectadora tiró un paquete de carne al presentador antes de que recibiera a la invitada del día, la boxeadora Tania Álvarez.

Al recogerlo del suelo, el presentador comentó: "Esto es para el caballo que me regaló Bertín Osborne". Grison le preguntó entonces si seguía teniendo al animal y dónde lo tenía. "Está en una finca de caballos allí perdiendo dinero cada mes", contestó Broncano.

La cantidad que paga Broncano por el caballo de Bertín Osborne

El colaborador quiso insistir sobre el tema y le preguntó al presentador cuánto pagaba al mes por el mantenimiento del animal. "Como una hipoteca de un piso caro. Bertín me hizo un regalo envenenado", admitió Broncano, quien señaló que "el caballo es precioso", pero invierte en él una gran cantidad de dinero todos los meses.

"No te drogas nada, pero le metes 500-600 euros al caballo todos los meses", continúo Grison. "Fácilmente", contestó Broncano, entre risas.

Bertín se la coló por completo a Broncano.



Bertín se la coló por completo a Broncano.

Parecía un regalo increíble pero ahora es un agujero cada mes para Broncano. Juego, set y partido para Bertín. Caballo de Troya.

El presentador explicó que, además, la yegua todavía es pequeña y no puede disfrutar de ella. "Estoy en un punto muerto porque el caballo yo no sé montar, ni siquiera se puede todavía, le queda un año", explicó.

Los gastos del caballo son aún más elevados, teniendo en cuenta los años de vida del animal. "Lo tienen allí muy bien cuidado, pero cuando me dijeron lo que hay que pagar por el caballo y que vive 35 años…", afirmó el presentador, que añadió: "Me he comprado un piso sin saberlo".

Y es que, teniendo en cuenta que la yegua viviera unos 35 años, podría suponer un gasto total para Broncano de entre 200.000 y 250.000 euros aproximadamente.

El presentador ya mencionó hace un año en su programa el alto coste que suponía el caballo por el que, además del gasto mensual, tenía que pagar impuestos. "Ahora tienen que tasarla y, como es buena, ya me dijeron el otro día que va a costar bastante. Eso va a ser una ruina, muy bonita, pero una ruina", aseguró.

