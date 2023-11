El enfado de José Mercé con los Latin Grammy por el flamenco en 'La Resistencia': "No estoy de acuerdo"

José Mercé, La Húngara y el Canijo de Jerez fueron los tres invitados este jueves de La Resistencia. Los tres artistas acudieron al programa de David Broncano para celebrar el Día Internacional del Flamenco e hicieron gala del valor del género musical español por excelencia.

Los tres cantantes de flamenco protagonizaron una increíble actuación improvisada en el Teatro Príncipe Gran Vía. Broncano se animó incluso a bailar al ritmo de sus voces y la guitarra del Canijo de Jerez.

"El flamenco es muy difícil. Para cantar flamenco hay que nacer", aseguró José Mercé, que levantó después los aplausos del público con su declaración: "Cuando hablo de flamenco no me refiero al flamenquito, el flamenco es el flamenco, es cantar flamenco, no hay más historias".

La crítica a los Premios Latin Grammy

"Lo demás son todos sucedáneos", contestó el Canijo de Jerez, quien se dio por aludido con la declaración del cantaor. "Yo canto flamenquito, o sea que me estás diciendo que yo lo hago malamente", aseguró entre risas. "No, te estoy diciendo que tu haces flalmenquito y tú lo entiendes", contestó Mercé.

El cantaor de flamenco explicó su queja: "Cada música tiene su estilo, pero por qué la gente está siempre metiendo el flamenco en todas las ollas. No estoy de acuerdo en eso. Yo llevo muchos años en esto y tengo que defender nuestra música y nuestra marca España, que es el flamenco".

[Qué cantantes españoles han logrado un premio en los Latin Grammy 2023: la lista de todos los ganadores]

En ese momento, Broncano mencionó a los Premios Latin Grammy, que se celebraron la pasada noche, coincidiendo con la emisión de La Resistencia. "¿Eso qué es lo que es? ¿Quién da esos premios?", bromeó Mercé.

El cantaor de flamenco criticó entonces a los galardones más importantes de la música latina: "Te voy a decir una cosa, los Latin Grammy están metiendo discos que no tienen nada que ver con el flamenco como mejor disco de flamenco. ¿Cómo le llamo yo a eso ahora? ¿Le llamamos manolo o mardaloro?".

El enfado de José Mercé defendiendo el flamenco



"Están metiendo en los Latin Grammy discos que no tienen nada que ver con el flamenco. ¿Dónde está el flamenco?"



"¿Por qué siempre están metiendo el flamenco en todas las ollas? Defiendo nuestra música y nuestra marca España" pic.twitter.com/2KyvdKN5VB — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 16, 2023

El presentador del programa preguntó, sorprendido, si existía un premio de flamenco en los Latin Grammy. "Sí, al mejor disco de flamenco y escuchas lo que hay y dices tú, ¿dónde está el flamenco?", respondía Mercé. "Melendi está nominado a mejor disco de flamenco", bromeó Grison.

La Húngara también quiso dar su opinión: "Yo me considero flamenca y me gusta cantar por bulerías, pero sí que es verdad que lo mío es música comercial, no me gusta llamarlo flamenquito". El cantaor aclaró después que "yo también hago temas que no tienen nada que ver con el flamenco y lo digo clarito" y zanjó: "Que no llamen a una ranchera flamenco, es que no quiero que sea así, fíjate como me pongo, me enfado y todo".

Broncano bromea con Puigdemont y el liderato del Girona

Durante la entrevista, también hubo tiempo para hablar de fútbol. Broncano preguntó si el Atlético de Madrid iba por delante del Real Madrid en LaLiga. "El Atleti lleva un partido menos", subrayó Mercé. "Ganará el Atleti y, por lo tanto, por encima del Madrid", respondió el presentador, a lo que el cantaor aseguró: "No lo sabemos. Yo he estado hablando con Miguel Ángel Gil, que precisamente está en Londres con Tebas. Ya le he dicho que tengan cuidadito". "Amenazando eh", dijo entre risas el presentador de La Resistencia.

Después, Broncano mencionó el liderato del Girona en LaLiga. "¿Te imaginas que gana? ¿Te imaginas que es la única condición que ha puesto Puigdemont?", preguntó el presentador entre risas.

Sigue los temas que te interesan