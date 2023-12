Iván García, el adiestrador de la Guardia Civil que instruye a la élite canina de la policía de fronteras

Iván García ha alcanzado un logro que nadie antes había conseguido: ser nombrado miembro del cuerpo de élite de 'asesores en adiestramiento de perros' de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Este agente de la Benemérita, profesor de la Escuela de Perros de la Guardia Civil en El Pardo, Madrid, es el único español que figura entre los siete miembros que componen la 'Champions League' de instructores de animales de la policía fronteriza europea.

El agente García lleva ocho años formando a perros para la Guardia Civil. Es uno de los seis únicos adiestradores con los que cuenta el cuerpo en España. De ellos, sólo cuatro están certificados actualmente como instructores a nivel europeo, y él es el único que ha ascendido a la categoría de asesor, el más alto reconocimiento al que puede aspirar en su área.

En su nuevo cargo de responsabilidad europea le acompañan otras seis personas, cuatro de ellas –dos instructores suecos, uno austríaco y uno finlandés– a punto de jubilarse, y otros dos que, como él, han sido nombrados en el cargo hace poco más de un mes. Entre estos últimos se encuentra un capitán de la guardia fronteriza de Letonia y el comandante jefe del servicio tecnológico de la Guardia Nacional Republicana de Portugal. No obstante, asegura, a pesar del ascenso, y de que tendrá que viajar asiduamente a Varsovia, sede de Frontex, no va a dejar de impartir clases en El Pardo ni va a tener una mejora de su salario. "Esto es vocación", asegura Iván García a EL ESPAÑOL.

El agente de la Guardia Civil Iván García sostiene a un perro entre sus brazos. Imagen cedida

"Actualmente somos siete, cuatro que ya estaban certificados y otros tres que acabamos de ascender, pero en menos de un año, cuando se jubilen los que ya estaban, volveremos a ser tres. Somos pocos porque los requisitos son exigentes: tienes que tener una trayectoria profesional demostrada, capacidad de trabajo en equipo, hablar perfectamente inglés, saber transmitir tus conocimientos y, en fin, algo que es innato: saber leer el comportamiento de los perros para conseguir la excelencia en el adiestramiento".

"Estamos hablando de un órgano consultivo a nivel europeo", explica para desgranar en qué consiste exactamente ser asesor en adiestramientos de perros para la policía europea de fronteras. "Todos los cuerpos policiales de Europa trabajan con perros. Si necesitan ayuda, apoyo, cualquier tipo de resolución de problemas, ya sea para innovar o para adiestrar, nosotros, los asesores, somos los encargados de gestionarlo". Iván García será uno de los responsables de marcar las directrices de la formación del personal en Europa, la línea de adiestramiento que siguen los animales y de delimitar los protoclos de actuación transfronterizos.

"Por ejemplo, ahora, con la guerra de Ucrania, si hay un incremento del tráfico ilegal de armas o de la munición en Europa, y eso, lógicamente, se convierte en un problema que tenemos que afrontar en nuestro trabajo diario como guías caninos, nuestro deber es marcar las directrices tanto del adiestramiento de los perros [que van a detectar los materiales comprometidos] como de la manera en la que se trabaja en los protocolos operativos [con los animales]", explica García, quien asegura que el mayor número de entrenamientos caninos se realizan con el objetivo de que los perros detecten desde tabaco hasta dinero, restos biológicos, explosivos o drogas.

Desde 2008, Frontex desarrolla actividades en el ámbito canino con el objetivo de establecer "unos elevados estándares comunes en los procedimientos operativos y de adiestramiento para el uso de perros en las unidades policiales". Entre otras actividades, se realizan cursos de certificación de guías caninos y de certificación de instructores. Una junta formada por asesores como Iván García se encarga de evaluar a los nuevos instructores europeos. Esta posición de asesor, explica la propia Guardia Civil, "es la más alta de conocimiento técnico y permite la mayor autonomía y capacidad en el ejercicio de funciones directivas y de instrucción en el ámbito canino".

Un equipo de estudiantes formándose para ser guías o instructores de Frontex; quienes más destaquen en su trayectoria profesional pueden llegar a ser nombrados asesores. Imagen cedida

Paracaidismo, submarinismo y patrullas caninas

Antes de dedicarse a ser instructor de perros y profesor de instructores caninos, Iván García tuvo una notable trayectoria dentro de la Guardia Civil. Ya lleva 26 años en el cuerpo, aunque su periplo profesional comenzó en el Ejército. "Mi hermano era capitán del Ejército de Tierra, aunque eso no definió mis preferencias. Sin embargo, ingresé en 1997. Estuve destinado en Madrid en la Brigada Paracaidista, pero por trabajo tuve mucho contacto con la Guardia Civil. Me llamó la atención que hubiese tantas especializaciones, desde montaña a perros".

García, atraído por el uniforme de la Benemérita, hizo las oposiciones correspondientes y se convirtió en especialista de operaciones subacuáticas. Allí estuvo nueve años. "Pero me encantaban los animales. Mis padres y mis abuelos siempre habían tenido perros, así que quise unir mis dos pasiones y experimentar la sensación de trabajar con ellos como Guardia Civil". Así fue como en 2011 hizo el curso de Guía de Perros del cuerpo, una de las mayores especialidades del Servicio Cinológico, el órgano encargado de la inspección de las unidades dotadas de canes.

En 2014, el agente García hizo su primer curso de instructor europeo, donde se especializó en la detección de sustancias, una de las tres ramas –las otras dos son la detección de personas y el uso general, que incluye búsqueda de desaparecidos y perros capaces de neutralizar a personas– en las que se pueden especializar los potenciales guías. Un año después, en 2015, comenzó a trabajar como instructor, y en 2017 hizo un segundo curso de formación europea, esta vez para especializarse en el uso general (búsqueda y neutralización de personas) de perros.

"En la Guardia Civil, y prácticamente en todas las policías europeas, las razas predominantes son el pastor alemán o el pastor belga", explica García. "Eso no quiere decir que sean las únicas aptas. En otros cuerpos policiales hay labradores, golden retrievers, perros de agua, rottweilers o jack russell. Pero claro, un jack russell puede ser útil para buscar desaparecidos tras un terremoto, pero no como perro de seguridad. Por ejemplo, no usamos perros como los pitbull o los american stanford porque no están morfológicamente preparados para las búsquedas y el trabajo olfativo, pero igualmente, podrían usarse si se entrenan".

El agente Iván García, con el uniforme de Frontex, posa junto a un perro policía. Imagen cedida

"Lo que más me gusta de los perros es que son leales", continúa. "Están genéticamente diseñados y preparados para interactuar con nosotros. Esa lealtad es muy bonita. Sólo lo podemos entender quienes trabajamos con ellos". Su pasión por los perros lo convierte en "un amante de los animales, aunque no en un animalista, que tiene otra connotación". Ríe, evitando hablar de política, aunque aprovecha para hacer un pequeño matiz sobre su trabajo: "Mucha gente piensa que explotamos a los animales, pero no es así. No es que tengamos mucho problema con los animalistas, pero siempre hay excepciones".

En su vida privada, el adiestrador también está rodeado de perros. "Siempre he tenido. Hace tiempo vivía con una doberman y ahora tengo un pinscher, Puszka, que en polaco significa 'lata' [su novia, explica el agente, es originaria de Polonia]. Ya va a hacer 16 añitos. Lleva tanto tiempo conmigo... Luego, mi perro operativo, Nerón, un pastor belga, también vive conmigo. Y anteriormente tuve a otra pastora, Trinity, con la que viví 8 o 9 años. Falleció hace dos. Con ella hice todo mi viaje en Frontex".

"No es tan fácil salir de tu zona de confort y seguir una metodología de adiestramiento diferente en otro país, con una lengua que no es la tuya, verte en diferentes países como me he visto realizando el curso con ella. Hemos viajado a Rumanía, a Noruega, a Letonia. Esos viajes los hice acompañado de Trinity, los dos solos. He estado desplegado como instructor y guía de perros cuatro veces en Grecia, en Hungría, en Bulgaria. Siempre estás fuera de casa, en un país extranjero, y el día a día lo pasaba con ella. Cuando eres guía, en tu uniforme llevas un parche con una estrella. Si eres instructor, sumas una segunda. Y si, además, eres asesor, te dan la tercera. Y una de las tres se la debo a Trinity. Ella es mi estrella".

