El hilo musical del Ayuntamiento de Murcia hace sonar los villancicos a las 4 de la madrugada

El reloj marca las 4.43 de la madrugada de este viernes y en el Barrio del Carmen reina la quietud habitual a esas horas, por sus calles no pasa ni un alma, no circula un solo coche, sin embargo, el hilo musical del Ayuntamiento de Murcia comienza a 'pinchar' a todo trapo: Campana sobre Campana. Tal ha sido la sesión de villancicos que se ha marcado el sistema municipal en día laborable, que muchos vecinos de esta céntrica barriada han montado en cólera en redes sociales contra el Consistorio.

"Me he despertado porque no paraba de escuchar un run-run de fondo, entonces me he levantado a ver qué pasaba y cuando me he acercado a la ventana: los villancicos estaban a tope", tal y como confirma Javi, un electricista de 41 años que reside en El Carmen. El fallo en el sistema ha perjudicado el descanso del barrio más poblado de Murcia porque cuenta con más de 20.200 ciudadanos empadronados.

"A mi novia también la han despertado los villancicos y he visto más luces que se encendían en las ventanas de otros edificios", tal y como apunta Javi a EL ESPAÑOL. "Se ve que al aparato se le ha ido la pinza porque yo me he ido a trabajar a las siete de la mañana de este viernes y los villancicos no paraban de sonar en bucle". La sesión en plan after hour que el hilo musical del Ayuntamiento de Murcia le ha dedicado a los vecinos del Barrio del Carmen, también ha incluido clásicos como: '¡Ande, ande, ande, la Marimorena, ande, ande, ande que es la Nochebuena...!'

"Yo resido cerca de la iglesia del Carmen y creo que el altavoz está situado en el Paseo de Marqués de Corvera: así que el que lo tenga cerca de su edificio lo habrá flipado", subraya Javier. "Era muy molesto porque los villancicos sonaban uno tras otro". Tanto es así que este electricista ha decidido hacer público su descontento con un vídeo que ha comenzado a circular en Instagram [@regiononlinemurcia] y que ha generado comentarios de todo tipo: "Serenata navideña a deshoras".

Las quejas han saltado de Instagram a X: el antiguo Twitter. Prueba de ello son los dos vídeos que ha publicado la periodista y escritora María González: "Querido Ayuntamiento de Murcia. Pocas personas habrá aquí a las que le gusten los villancicos más que a mí, sobre todo los de Raya Real, pero es que mañana trabajo y me gustaría dormir algo".

María narra en un hilo que ha abierto en X que el musical navideño comenzó a sonar el jueves y no ha parado hasta la 1.13 de la madrugada de este viernes. Cuando los vecinos habían empezado a conciliar el sueño: El Tamborilero ha comenzado a resonar a las 4.38 horas y así hasta el alba. De forma que los villancicos solo han dejado una tregua al vecindario de tres horas. "Es que además hay algunos que suenan más alto que otros", se quejaba la periodista. "No todos tenemos ventanas con aislante".

Desde el Ayuntamiento de Murcia han admitido a EL ESPAÑOL que "ha sido un error humano". En concreto, un trabajador del Centro Municipal de El Carmen "no apagó" el hilo musical y " ha estado sonando hasta que no ha vuelto esta mañana". Desde el Consistorio aseguran que "no se volverá a repetir" la serenata navideña de madrugada.

"Estamos estresados"

Tales explicaciones no han servido de mucho para los vecinos de la barriada porque están muy quemados con los ruidos que también perturban su descanso, a causa de las obras del plan de movilidad de Murcia. Este proyecto pretende crear una red segregada de 44 kilómetros de carriles bici y 43 kilómetros de carriles bus, para potenciar el transporte público y reducir la contaminación en la capital. Un objetivo loable, pero que está causando muchas molestias en el Barrio del Carmen y los villancicos de esta madrugada han colmado la paciencia vecinal.

"Últimamente, es complicado descansar en el barrio: por el 'festival' de pitos de los coches con los problemas de circulación que causan las obras en el tráfico, con el ruido de los compresores pintando carriles... ", enumera Javi. "Estamos estresados porque a ciertas horas es que no podemos ni abrir el balcón y ahora encima, el hilo musical de madrugada. Escucho un villancico y se me ponen los pelos como escarpias".

Lo mismo opina en su perfil personal de X la periodista y escritora María González. "A las 4.55 horas: 'Yo me remendaba, yo me remendé' y ha callado un minuto. Pero ha vuelto. Que se nos va a juntar con los pitos del atasco de las 7.30 horas, por favor".

