El vídeo viral de Ángela por comparar los atascos de tráfico de las obras de Murcia con el Mario Kart

Ángela era una fiera con el Mario Kart: el juego donde el mítico superhéroe de Nintendo competía en un Grand Prix de carreras alocadas, esquivando caparazones de tortuga, cruzando caminos imposibles, rompiendo cajas con premios o evitando los ataques de los adversarios, mientras coleccionaba monedas. Las obras del plan de movilidad de Murcia han convertido el tráfico en una gymkana donde hay que esquivar conos, enfilar carriles estrechos que parecen una chicane de Fórmula 1 o aguantar atascos monumentales, lo que ha llevado a Ángela a comparar este problema con el videojuego de Super Mario Bros en un vídeo que se ha viralizado.



"Normalmente, no tengo demasiadas visualizaciones con mis publicaciones", admite sorprendida Ángela Sobrino, project manager en la empresa Comunidad Solar. Pero lo cierto es que el humor y la creatividad que ha empleado, para dar voz a las críticas que a pie de calle está recibiendo desde enero el plan de movilidad de la capital, le han valido que más de 150.000 personas visualicen su vídeo en TikTok y 6.000 en Instagram.

"En las redes suele haber mucho hater, pero no estoy recibiendo comentarios negativos: el 95% de la gente está a favor de cómo he criticado los problemas de tráfico de Murcia", asegura esta titulada en Economía, de 25 años. El principal gancho de la publicación consiste en que Ángela ha editado el vídeo como si fuese una carrera de Mario Kart, para visualizar la odisea que supone algo tan sencillo como desplazarse al gimnasio.

"Cada día voy a entrenar con mi novio y tenemos que cruzar la carretera de El Palmar, el Barrio del Carmen y San Pío donde están las obras. Como voy de copiloto, parece que estás en un videojuego y con tanta curva, conos y carriles cambiados: tardamos 30 minutos en cubrir un trayecto de 10 minutos". De modo que Ángela, en uno de esos viajes en los que sufrió con su chico un atasco de proporciones bíblicas, se le ocurrió hacer el montaje y publicarlo en sus redes, planteando el problema de circulación como un plan de finde: "Vives en Murcia y este fin de semana no tienes nada que hacer, quédate, porque te voy a proponer un planazo".

Después de la introducción, la narración de Ángela prosigue acompañada de imágenes del estado que presentan algunos de los principales viales de la capital murciana: "Móntate en el coche y vete a la ciudad para disfrutar de todos los circuitos que han montado por toda la carretera. Es superdivertido y superentretenido. Te vas a sentir como en un auténtico videojuego del Mario Kart, con todos estos carriles tan entretenidos y con suerte: puedes disfrutar de una 'feria' de coches".

"Si te pilla un poco de atasco, incluso puedes ver más de mil modelos de coches. Así que date prisa y ya tienes plan para este finde. No te preocupes si este finde lo tienes ocupado porque seguramente el próximo fin de semana también estará disponible". No exagera un ápice esta veinteañera en el guion de su vídeo, ya que las obras del plan de movilidad de Murcia arrancaron en enero y todavía no han concluido.

Este proyecto financiado con fondos Next Generation, pretende crear una red segregada de 44 kilómetros de carriles bici y 43 kilómetros de carriles bus, para potenciar el transporte público y reducir la contaminación en Murcia, pero desde que comenzaron los trabajos se han sucedido las críticas por las enormes retenciones en trayectos donde el tráfico era fluido; por la reducción del número de carriles en viales clave; por los cortes de calles en varios barrios; por los cambios de sentido de la circulación; por la proliferación de señales sobre la calzada...

Pericia al volante

"Las personas que ven el vídeo se lo toman con humor y dicen que es una locura lo de las obras", apunta Ángela a EL ESPAÑOL. "Cada día te encuentras algún cambio por el camino". En algunas ocasiones, los conductores deben esquivar en una recta una isleta hecha con señales, los conos ponen a prueba su pericia al volante con un zigzag, un entramado de vallas metálicas amenaza con rayar la carrocería de su coche, a una calle le han cambiado el sentido de la circulación y están obligados a dar un rodeo...

"Algunas de estas situaciones me recordaban al Mario Kart: un videojuego al que siempre jugaba, así que decidí hacer una crítica divertida a la situación del tráfico en Murcia". Tanto es así que el vídeo lo está 'petando' en TikTok y en Instagram.

