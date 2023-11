Eduardo Lanseros, el 'llanero solitario' contra la amnistía en Don Benito: "Me convoqué solo"

El hombre responde al teléfono, escucha un minuto y responde: "Estoy abrumado y absolutamente desbordado. Esto es asombroso. Yo no me dedico a ningún rollo de estos virales", explica a EL ESPAÑOL. El jueves, tras enterarse como todos los españoles del pacto entre el PSOE y Junts, publicó a las seis menos cuarto de la tarde a sus pírricos 60 seguidores en X, antes Twitter: "Esta tarde a las 20:00h estaré protestando en la calle Cecilio Gallego de Don Benito, enfrente de la sede del PSOE. En contra de la amnistía, en contra del referéndum. De momento voy solo, ¿te apuntas?". Y Eduardo Lanseros, empresario de Don Benito, fue solo... y se convirtió en viral.

"Ayer tenía 60 seguidores. Hoy me he levantado y tengo mil". Cuando se escribe esto tiene exactamente 1.362. Probablemente cuando se lean estas líneas, tendrá muchos más.

Horas después de su anuncio, su foto, cual llanero solitario en una calle vacía y de noche en un pueblo de poco más de 37.000 habitantes, fue recogida por Gabriel Araújo, secretario general de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos. Sus casi 8.000 seguidores hicieron el resto.

También se hizo eco el periodista Javi Sánchez Luque, quien escribió: "Manifestación contra la amnistía frente a la sede del PSOE Don Benito, solo hay un participante". Un rato después, ya en casa y con la batería del móvil agotándosele por la enormidad de notificaciones y mensajes, Eduardo le respondió con guasa: "Al final he tenido más repercusión de la que esperaba".

Al final he tenido más repercusión de la que esperaba. https://t.co/cTyojRmmy6 — Eduardo Lanseros (@LanserosEduardo) November 9, 2023

"Yo soy empresario. Y como empresario y persona, soy de los que viven y dejan vivir", cuenta sobrepasado a EL ESPAÑOL. Lo cierto es que Don Benito ha estado gobernada durante 19 años por el PSOE y 10, de 1995 a 2005, por el PP. Las últimas elecciones municipales las volvió a ganar, con 9 ediles, José Luis Quintana (PSOE), pero desde este mayo un pacto entre el partido Siempre Don Benito (7) y el PP (5) le arrebataron la alcaldía, que ostenta María Fernanda Sánchez (Siempre Don Benito) en coalición con el PP.

El dombenitense seguía hasta el miércoles, como muchos españoles, las noticias y las protestas por el telediario. Pero el jueves Eduardo decidió que ya estaba bien. Asevera que lo de plantarse frente a la sede del PSOE de Don Benito con una bandera de España a las 8 de la tarde fue por iniciativa propia. "Me autoconvoqué, vamos. Porque esto no se puede permitir. Yo fui mi referente. Simplemente hice lo que tenía que hacer, me da igual que no viniese nadie".

Tiene su mérito, siendo el único en un pueblo. Sin repercusión mediática, solo por convicción. Y más lo tiene, teniendo en cuenta que el mástil de la bandera de España que portó es la muleta que necesita para caminar, porque tiene un pie roto. Explica que "esto es un agravio comparativo. Compensar además económicamente Rodalíes antes de entregarlo a Cataluña... con el tren que tenemos en Extremadura, es de risa. Pero es que siempre ha habido ricos y pobres", reflexiona.

Pregunta.- ¿Usted pertenece a algún partido político?

Respuesta.- No. Nada. Ni pertenezco, ni he pertenecido, ni perteneceré.

Eduardo, el Llanero Solitario de Don Benito, confiesa sin decirlo que le gustan los superhéroes. Porque relata que lo que ha introducido a veces en el sobre, en varias elecciones, sido un voto nulo. Buscado y consciente, pero no de cualquier manera. Sus votos nulos han sido los de esos sobres que desatan la carcajada en la mesa electoral al abrirlos. "Yo he votado con una imagen del Capitán Trueno, con eso de 'que siempre gane el bueno'. Muchas veces. Y he votado al PSOE, otras al PP... y otras a la opción que fuera menos mala. Yo como ciudadano no tengo compromisos ni servilismos con ningún partido".

El jueves llegó a la sede del PSOE de Don Benito y allí se puso con su bandera, sujeta a la muleta. la levantaba a veces y luego la bajaba para descansar el pie. Estuvo un ratillo y se le unieron 3 paisanos más. Entre todos, cuatro gatos. Literales. Fue cuando pasó un coche de policía para ver si todo iba como debía. Siguió de largo. "La verdad es que a los que vinieron los conozco solo de vista".

Hemos sido literalmente cuatro gatos, mañana más.

Amnistía no, referéndum tampoco!!! pic.twitter.com/OWEuMwxolC — Eduardo Lanseros (@LanserosEduardo) November 9, 2023

Ayer cuando bajó a comprar el pan le dijeron poca cosa. "Alguna que otra felicitación y poco más. ¿Valentía? Hombre, yo no sé si es valentía, yo diría que un puntito de locura también. Es que me dije que me iba para allá y punto. No me preguntes por qué, pero tenía que hacerlo".

Asegura a EL ESPAÑOL que seguirá acudiendo "todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar", frente a la sede del PSOE municipal, "hasta que esto termine". Y ultima que, después de hacerse viral, "confío en que a partir de ahora seremos más de uno".

