Franklin y los otros 200 peruanos que llegan para ser camioneros 'gallegos': "Los españoles no quieren"

Han sido reclutados por Tempodriver, una firma de Nukloo. Ya son dos decenas de ciudadanos peruanos los que se están formando para ejercer de camioneros desde Galicia y se espera que vengan centenas más durante los próximos años. Uno de ellos, Franklin, lo ha dejado todo para hacer carrera en España y poder traer a su familia.

Se cuentan en centenares el número personas procedentes de Perú que llegarán a Galicia con miras a obtener una vida más cómoda. Muchos de ellos han dejado a sus familiares en su país de procedencia con la esperanza de poder traerlos a España en cuanto estabilicen su situación. Aquí serán insertados en una bolsa privada que ya cuenta con varias empresas interesadas.

Han transcurrido dos años desde que la empresa de consultoría especializada en logística y transportes, Nukloo, lanzase una campaña en el país hispanoamericano para reclutar a conductores de camiones con ganas de trabajar en España. La lógica comercial seguida por Nukloo era sencilla: en varias zonas de España existe déficit de trabajadores, traigamos a personas que cubran dicho déficit.

Diego Carbajosa junto a los ciudadanos peruanos en Galicia. Cedida

"Es un proyecto que surge de la necesidad", explica Diego Carbajosa, socio fundador de Nukloo e ingeniero industrial especializado en Gestión Industrial, mientras nos cuenta que la idea surgió en un comité de dirección cuando unos clientes pidieron un balance económico para operar en Perú.

Desde Nukloo se hace hincapié en el largo y arduo proceso de selección llevado a cabo en Lima, así como del acompañamiento que se realiza desde la empresa en todo el transcurso: captan a los conductores, los someten a varias pruebas prácticas y los entrevistan para averiguar las motivaciones que secundan su suma al proyecto. Muchas de las respuestas coinciden. Mejoría en la calidad de vida, aumento del salario, mayor seguridad y nuevas oportunidades para sus familiares.

Requerimientos

Si bien es verdad que vienen con visado de estudios, desde Nukloo se les indica cómo hacerse con el certificado médico (tan sólo hay dos centros homologados en Lima), dónde apostillarlo, cómo realizar el pago de tasas, la presentación de documentación en el consulado, el seguro médico y un largo etcétera que resulta indispensable para asegurar las mejores condiciones tanto en el viaje como en el asentamiento en España.

Aula de formación para los conductores en Baños de Molgas. Cedida

Ya son 20 los conductores que están en el municipio de Baños de Molgas, perteneciente a la comarca de Allariz-Maceda, en Ourense. ¿Por qué esa localidad? La recomendación surgió de las conversaciones entre la propia Xunta, Nukloo y la Fundación Nortempo, pues se espera que el proyecto ayude a repoblar zonas que están en riesgo de despoblación.

"La cultura peruana es propensa a la inserción y los vecinos no tienen problemas ya que no hay competencia en esos puestos. Los peruanos y los locales se llevan muy bien", responde Diego Carbajosa cuando se le pregunta por la acogida de los ciudadanos peruanos por parte de la población local.

La experiencia en primera persona

Franklin es uno de los conductores que están en Baños de Molgas formándose. Verifica las palabras de Diego Carbajosa: "En lo que respecta a nuestra llegada a esta parte del territorio Español, la gente del lugar en general y las autoridades nos recibió muy contentos y nosotros, por consiguiente, estamos agradecidos y tranquilos", asegura Franklin.

El conductor se decidió a dejar su país y a su familia para trabajar aquí por la seguridad que le inspiraba Tempodriver. Fue la seriedad y formalidad de los procedimientos de selección lo que más le convenció. Por supuesto, también la promesa de oportunidades, pues espera traer a su familia cuando las circunstancias lo permitan.

Franklin aclara un malentendido que se ha dado hasta ahora: "Nosotros venimos con nuestros propios recursos, no hay autoridades del gobierno ni del ayuntamiento, tampoco ninguna empresa que nos haya pagado ni financiado ningún concepto de gasto, cursos, tasas, estadía, alimentación, etc".

Conductores peruanos visitando Galicia Cedida

Otra parte importante de la cuestión es el salario. Nos cuenta Diego Carbajosa que, en líneas generales, para un conductor internacional, el sueldo base se guía por el convenio de los transportes de mercancías por carretera, de modo que ronda en torno a los 20.000 euros brutos, más luego las dietas que a lo mejor son 1.100 euros más. En transporte nacional los números bajan con relativa importancia, pero la mayoría de los conductores que vienen trabajarán en transporte internacional.

En lo que respecta a este asunto, Franklin explica que la diferencia de salarios entre Perú y España es muy notable. "Yo trabajaba en una multinacional con contrato indefinido, renuncié a mi estado de confort por un mejor salario y estilo de vida diferente para mi familia", cuenta Franklin.

P.- ¿Cuál cree que es la causa de la falta de conductores?

Diego Carbajosa-- Es un tema de pirámide poblacional. Por ejemplo, en Ourense se van a jubilar 1.250 en los próximos cinco años, y la edad media está en torno a los 55 años. Además, es un sector que requiere de cierta vocación ya que precisa de hacer viajes internacionales en los que estás fuera de casa unos 20 días. Entonces, aunque sea a cambio de un sueldo nada reprochable, el español prefiere otras cosas, con otra calidad de vida. Y luego, es un sector que no está del todo bien reconocido, se ve más bien como un mal necesario, aunque ahora se está llevando un movimiento para dignificar el sector como lo que es, un trabajo honrado. La seguridad a veces deja mucho que desear, es un sector que ofrece poco acceso a la mujer (tan sólo hay un 2% de mujeres), el coste para acceder a ser camionero es alto… Hay iniciativas de ayudas, pero no es suficiente. También está muy regulado por el tema del tacógrafo y esto hace a veces que te toque quedarte tirado por ahí porque no puedes mover el camión… entonces creo que hay una serie de factores que hacen poco atractiva la profesión.

P.- ¿Y cree que los peruanos están más dispuestos a estas desventajas?

R.- Date cuenta que ellos vienen sobre todo por una cuestión de mejora económica. En Perú hay varios expresidentes que han sido encarcelados por temas de corrupción, la seguridad en el país ha disminuido, cuentan un 73% de trabajo en B... y ellos cobran tres veces más de lo que cobran en Perú por el mismo trabajo. Sanidad pública, formación pública, mismo idioma... son muchos las ventajas que hacen de este proyecto algo atractivo.

