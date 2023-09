El peruano Jaime Pesaque trae hasta Madrid su creatividad para una cena única en Llama Inn

Madrid es un hervidero constante de planes y, más aún, con la vuelta al cole, momento que marca el pistoletazo de salida a una agenda repleta de novedades y planes suculentos que reactivan el mercado gastronómico. Son muchos los nombres que forman parte de esto, pero uno a subrayar estos días es el de Llama Inn, que nos viene regalando estimulantes encuentros donde la cocina peruana brilla de la mano de grandes invitados. Esta temporada que arranca la inaugura Jaime Pesaque, el chef de Mayta que viaja desde Lima.

El restaurante limeño es una parada ineludible cuando se visita la capital peruana, una casa desde la que homenajea la gastronomía del país desde una expresión personal y contemporánea. Un empeño por brindar la mejor versión de la evolución de la despensa Inca que se ha dejado ver en la constancia y en su presencia dentro del listado de The World's 50 Best Restaurants, donde actualmente ocupa el número 47, además de estar dentro del top 10 de la versión latina de la clasificación, esta vez en el número 9.

El próximo 26 de septiembre Llama Inn vuelve a meterse en el papel de anfitrión, siendo los chefs Erik Ramírez de Llama Restaurants junto a Luis Cornejo de Llama Inn Madrid quienes abran la puerta a Pesaque para celebrar una cena única. Un menú compuesto por siete platos con ingredientes y sabores que no frecuentan los mercados ni mesas de Madrid.

Elaboraciones como Frío de Mar, donde entran en juego navajas, suero, castañas y algas, Vegetal, y Mamífero, creado a base de alpaca, olluscas, ajíes y cushuro. Además de un prepostre y un postre, con tumbo, muña, kéfir y cítricos.

“Tener con nosotros a Jaime es todo un privilegio. Que comparta su visión de la cocina y sus ideas nos hace querer seguir innovando y probar cosas nuevas sin olvidar las bases de la gastronomía de nuestro país” afirma Cornejo.

La creatividad, el mejor producto y la técnica se dan cita en este menú para seguir disfrutando de lo mejor de la cocina peruana en el centro de Madrid con dos chefs de altura como son Luis Cornejo y Jaime Pesaque.

Sobre Jaime Pesaque

Nacido y criado en Perú, Jaime se formó en Europa y fue aprendiz en restaurantes con estrellas Michelin de Italia y España, entre ellos El Celler de Can Roca. De vuelta a Perú, perfeccionó su propio estilo en Al Grano, donde dirigió su primera cocina. En 2008, con espíritu emprendedor y arte culinario, Pesaque decide abrir su restaurante insignia, Mayta, un restaurante de cocina peruana contemporánea y pisco bar en Lima, Perú, donde siempre se busca la trazabilidad de los productos autóctonos y se combina con técnicas culinarias contemporáneas y productos locales para crear platos sofisticados y modernos.

Pesaque también logra exportar la cocina peruana al extranjero, a países como Estados Unidos, Italia y Holanda. En 2019, Mayta entra en la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants, y en 2020 ganó el premio Highest Climber Award, mientras que en 2022 Mayta entra en la lista de The World's 50 Best y también fue galardonado como el mejor restaurante del mundo en la última edición de The World Culinary Awards.