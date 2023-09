Vuelve Copa Jerez: más de 300 profesionales del vino y la gastronomía celebran su XX aniversario

20 años parecen muchos, pero en el universo de los vinos de Jerez se convierten en pocos si tenemos en cuenta que muchos de sus vinos pasan una eternidad envejeciendo en sus botas, algunos pasan los 100. 20 años son los que celebra este 2023 Copa Jerez, la reconocida competición internacional que reune a más de 300 importantes profesionales del mundo de la gastronomía y el vino los próximos 3 y 4 de octubre.

En esta edición, la que promete ser la más ambiciosa hasta la fecha, el certamen galardonado como Mejor Evento Internacional del Vino en los International Wine Challenge Awards, contará con cuatro experiencias que ocuparán el desarrollo de las dos jornadas: Copa Jerez Competition, Copa Jerez Forum, Showroom Copa Jerez y Copa Jerez Off.

Por ellas pasarán nombres de prestigio como Luis Gutiérrez, François Chartier, Luis Alberto Lera, Rafael Sandoval o las escritoras María Dueñas y Luz Gabás, que serán algunos de los ponentes participantes en la Copa Jerez Forum o Almudena Alberca, Josep Roca o Jancis Robinson, que se encargarán de evaluar a los 7 restaurantes internacionales que se enfrentan en la Copa Jerez Competition.

El programa definitivo, ya puede consultarse a través de su página web. Habrá ponencias, talleres y degustaciones que correrán a cargo de reconocidos profesionales de la enología y la gastronomía, pero los platos fuertes del evento se distribuyen en cuatro experiencias únicas.

Final Internacional X Copa Jerez Competition

El día 3 de octubre equipos compuestos por chef y sumiller, procedentes de algunos de los mejores restaurantes de 7 nacionalidades diferentes, se enfrentarán ante el público y jurado buscando el maridaje perfecto a partir de Vinos de Jerez.

No se lo pondrán fácil Jancis Robinson (escritora, crítica de vinos y Master of Wine), Almudena Alberca (enóloga y Master of Wine), Melania Bellesini (sumiller de The Fat Duck***), Pascaline Lepeltier (escritora y Mejor sumiller de Francia 2018), y Josep Roca (sumiller y copropietario de El Celler de Can Roca***), los cincos profesionales que conforman el jurado.

Los restaurantes y países de procedencia que compiten son: Ambivium* (España) -con el chef Cristóbal Muñoz y la sumiller Laura Rodríguez-, Cook & GTD (Bélgica) -con el chef Arnout Desmedt y el sumiller Gianluca di Taranto-, The Wolf’s Tailor (EEUU) -con el chef Taylor Stark y la sumiller Caroline Clark-, Dinings SW3 (Reino Unido) -con la chef Gail Ge’er Li y la sumiller Jiachen Lu-, Krone (Alemania) --con el chef Daniele Tortomasi y la sumiller Gabrielle Tortomasi-, Parsley Salon (Dinamarca) -con el chef Allan Schultz y la sumiller Nana Wad- y Vigor* (Países Bajos) -con el chef Martijn Wijnands y el sumiller Randy Bouwer-.